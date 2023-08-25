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夏日的驕陽無疑帶來了能量，同時也帶來了炙熱。但好在香港的大街小巷，隨時隨地都可以找到避暑，遊走其中，不如偶爾鑽進畫廊，在藝術作品中尋一絲靈感，也尋一絲清涼吧！

1 / 白石畫廊雙人展「躍動之姿：嶋本昭三、白髮一雄」

白石畫廊全新雙人展《躍動之姿》帶來了兩位日本重要的藝術家作品，分別是嶋本昭三與白髮一雄。嶋本昭三是「具體藝術協會」的創始成員之一，作為日本戰後第一個激進藝術運動，具體派以摒棄傳統、追求抽象、結合行為藝術及即興發揮等作為創作手法。嶋本昭三以「大砲繪畫」及「擲瓶藝術」享譽國際，而白髮一雄則以「足畫」馳名畫壇。時次展覽將展出兩位重要藝術家的經典作品，一探當時具體派的「重觀念輕形式」的創作手法。

日期：2023.08.24 - 09.14

地點：H Queen’s Whitestone

2 / 白立方畫廊群展「朦朧自新」

白立方群展「朦朧自新」（New Moroism）帶來四位亞洲新晉藝術家的作品，包括禤善勤（Chris Huen Sin-Kan）、賴輝明（Timothy Lai）、蘇予昕（Su Yu-Xin）和何麥克（Michael Ho）。展覽以衍生於日本明治時代後期的「朦朧體」風格為始，同時也常見於中國傳統繪畫中的「沒骨」，並以「自新」為題，讓一眾新生代藝術家重新詮釋對於「朦朧」的理解，回應當下社會、周遭生活的看法。

日期：2023.05.31 - 09.09

地點：White Cube | 中環干諾道中50號

3 / K11 MUSEA 群展「The Descendants」

展覽《The Descendants》將於K11 Musea展出二十多位來自世界各地的藝術家作品，由WOAW Gallery牽頭籌備、Melanie Lum、Micki Ming 和 Kevin Poon 主力策劃。藝術常常作為思考現代價值的本質，而對於不同身份、種族、文化的人而言，又會又怎樣的詮釋。展覽透過畫像、雕塑和多媒體裝置等作品，探討不同的命題，如身份認同、文化交融、歸屬、離散、流徒等，對血統、疆界和信仰做出回應，看看是否能從藝術中找到些許共鳴。

日期：2023.09.02 – 09.17

地點：K11 MUSEA 6樓Kunsthalle K11 Art & Cultural Centre

4 / 香港置地廣場X BELOWGROUND 大型裝置「Fluid Garden」

置地廣場中庭近日出現了一個十分清涼的裝置，原來是攜手 BELOWGROUND 帶來了來自東京多媒體藝術家YOSHIROTTEN的香港首個大型個人藝術裝置「Fluid Garden」。裝置以流光水景花園為題，重塑大家所認知的公共空間。裝置採用了金屬質感材質，隨著日光的流動而產生微妙的變化，夢幻的色調結合潺潺流水，為炎熱的高溫帶來了一絲清涼，坐在其中，似乎可以偶爾忘卻都市急促的節奏。











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