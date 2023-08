收藏文章

說起劉德華,不期然就會想起他在《天若有情》(A Moment of Romance)裏,是一個重情重義的混混華弟;在《鹿鼎記》(The Duke Of Mount Deer)中,是帥氣的康熙;在《賭俠》(God of Gamblers II)中,是能屈能伸的陳刀仔;在《無間道》(Infernal Affairs)裏,是遊走在道德線的劉建明;在《門徒》(Protégé)中,既慈祥的父親,也是心狠手辣的毒梟「昆哥」;在《失孤》中,更褪去明星光環,聲淚俱下出演一名尋找被拐兒子的農村父親……不論是主角還是配角,是溫情、搞笑,還是反派,劉德華經歷不斷的磨練後,演技已經拿捏有度,他的演藝事業是毋庸置疑的,然而,褪去演員身份的他,還會是甚麼?

近日,西九文化區自由空間一個名為《1/X劉德華的藝術空間》的展覽拉開了帷幕,劉德華以藝術初哥的身份出現大眾眼前。其實在正式開幕前,關於這個展覽的廣告與宣傳早已滲入人流之中,而「劉德華的藝術空間」自然也引起了不少人的好奇之心。

展覽由莫偉康(Gary Mok)策展,共分為八個展區,分別是「途Always」、「沿途 All Along」、「沿途有你All Along With」、「心 Because」、「從心 Be There」、「念 Honey」、「The Studio」和「從心開始 Be You」,並邀請了五位當代藝術家,包括林於思、許倬爾、黃玉龍和STICKYLINE(梁子程和黎意雄)一同創作。展覽涵蓋書畫、雕塑和大型裝置等,從室內到室外,橫跨自由空間的兩層樓;展覽可以從幾個視覺角度出發,包括劉德華作為演員、歌手和藝術初哥,去感受展覽的命題。

藝術空間的起點是一個巨型雕塑裝置《途》(Always),當中加入了禪繞畫的元素。禪繞畫是透過最簡單的線條,交織出不同的空間。劉德華表示,禪繞畫就是他最初接觸藝術的線條畫,亦是一個重複的藝術,在一筆又一筆之下,積累經驗。

第二個展區是一個沉浸式的場景體驗,主要聚焦在他作為歌手的角色。作品命名為《沿途》,還原了演唱會上的舞台效果,以劉德華的第一視覺出發,從燈光到聲效,感受他於舞台上的體驗。這件作品無疑是當下頗為流行的沉浸式體驗,從營造的視覺效果與聽覺效果來看,是震撼的,但總覺得缺少了一些內容,有點意猶未盡。

看過舞台,接下來就是電影的世界。結晶裝置藝術《沿途有你》由劉德華與藝術家許倬爾合作,作品以經典愛情電影《天若有情》為靈感,以藝術形式重現多個經典元素,如婚紗、電單車、牛仔外套等。許倬爾現居於北京,作品媒介涵蓋裝置、影像、新媒體和攝影等,這次以水晶為媒介,詮釋電影中「愛是永恆,但是脆弱」的淒美,就如作品的材質般,是鋒利、危險、易碎的,卻又那麼閃爍動人。另一邊廂,同樣以電影為靈感的作品,還有與STICKYLINE共同創作的大型紙雕《心》。STICKYLINE是來自香港的創作團隊,由梁子程(Mic)與黎意雄(Soilworm)組合而成,他們擅長以幾何紙雕為創作手法,遊走於平面與立體之間。作品《心》便是以電影《大隻佬》的角色為原型,藉著藝術形式重塑角色帶給人的反思。

劉德華寫了十多年書法,但從未嘗試過草書。今次展覽就會展出他首次嘗試的草書作品《悟》,以及《楞嚴經》中,〈因指忘月〉的典故(如人以手指月示人/彼人因指/當應看月/若復觀指/以為月體/此人豈唯亡失月輪/亦亡其指)。劉德華表示,與書法結緣是因兒時要幫家裏寫水牌,那時只是為生活,直到後來出道,才有機會認真學習;而初次嘗試草書的他,也有很大感觸,「從前以為草書只是快與亂,但試過後,才發現也有其規矩、意思和發展。」

抬頭望去,還有一個滿月懸掛於此;而月光下,是與水墨藝術家林於思合作的水墨畫《從心》。林於思是新水墨畫家,亦是新朦朧主義的藝術家之一。他的畫作帶著聊齋的志怪,又滲著「天地之大,人何其渺小」的氣度。今次佔了三面牆的水墨畫沒有過於繁複的東西,因為劉德華表示,在藝術世界裏,他只是一個初學者,因此林於思就與劉德華從最基本的雲海開始,一筆一筆描繪The sky's the limit。

來到戶外空間,可以見到一系列與藝術家黃玉龍合作的雕塑和巨型充氣裝置,中包括重新呈現劉德華的「親生仔」Andox & Box。黃玉龍是當代青年藝術家,喜以說唱、街頭藝術為靈感,作品《從心開始》則是以藝術家標誌性的「衛衣人」形象,呈現征服五指山過後的「看山還是山」境界,訴說人生如圓,終點亦是起點。

縱觀展覽的作品,幾乎是以大型及裝置為主,從展區和作品命名可以嗅到一些回顧或總括過去的味道。展覽確實呈現了劉德華的不同面向與角色,作品媒介亦相當多元化,某些作品也值得回味;如結晶裝置《沿途有你》其實是感人的,因為材質的脆弱與危險,在製作過程亦容易受傷,與電影中所表達的情感與遺憾不謀而合。儘管展覽以Andox & Box作為門面,但整體而言,其Story telling在鋪排上就不夠到肉,且展覽的統一性(整體性)略顯鬆散。展區/作品的命名是帶著禪意的,而最能發揮的,或許就是與林於思合作的展區《從心》,原本期待能看見更多關於劉德華的書法作品,從他堅持了十多年的練習中,去感受他對於藝術的理解,甚至他與其他藝術家合作時所產生的火花。縱觀整個參展團隊的藝術家,其實非常專業且各有所長,以合作形式去做作品,感覺有點危險。以黃玉龍、SKICKLINE為例,「衛衣人」和幾何紙雕過於標誌性,大家只會聯想到是藝術家本人的作品,而劉德華在裏面的角色就變得尷尬,因此,產生出來的火花並不足以產生碰撞。

劉德華在介紹作品《途》時,曾半開玩笑的以他的演藝事業作為例,「你們不喜歡的,我就繼續演、繼續唱,做到你們覺得我得為止。」不知怎的,這句話從他口中說出來,是多麼的契合。導演陳可辛曾說過,劉德華多年來不斷拼命的接戲拍,他的堅持把所有不相信他的人都說服了。確實,努力就是劉德華的代名詞,也不否認,他在展覽的參與度是很高的,但若以藝術家身份而言,希望可以從作品中,見到更多屬於他的影子。

日期:2023年8月25日至9月9日

時間:上午11時至晚上8時

地點:西九文化區自由空間

門票:成人 $298 | 優惠票 $268

購買按此處。https://venue.cityline.com/utsvInternet/2023ANDYLAUAE/eventDetail?event=41152

查詢:1/X劉德華的藝術空間

https://www.westkowloon.hk/tc/event/1x-andy-lau-x-art-exhibition?tab=overview







