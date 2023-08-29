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說起劉德華，不期然就會想起他在《天若有情》（A Moment of Romance）裏，是一個重情重義的混混華弟；在《鹿鼎記》（The Duke Of Mount Deer）中，是帥氣的康熙；在《賭俠》（God of Gamblers II）中，是能屈能伸的陳刀仔；在《無間道》（Infernal Affairs）裏，是遊走在道德線的劉建明；在《門徒》（Protégé）中，既慈祥的父親，也是心狠手辣的毒梟「昆哥」；在《失孤》中，更褪去明星光環，聲淚俱下出演一名尋找被拐兒子的農村父親……不論是主角還是配角，是溫情、搞笑，還是反派，劉德華經歷不斷的磨練後，演技已經拿捏有度，他的演藝事業是毋庸置疑的，然而，褪去演員身份的他，還會是甚麼？

近日，西九文化區自由空間一個名為《1／X劉德華的藝術空間》的展覽拉開了帷幕，劉德華以藝術初哥的身份出現大眾眼前。其實在正式開幕前，關於這個展覽的廣告與宣傳早已滲入人流之中，而「劉德華的藝術空間」自然也引起了不少人的好奇之心。

展覽由莫偉康（Gary Mok）策展，共分為八個展區，分別是「途Always」、「沿途 All Along」、「沿途有你All Along With」、「心 Because」、「從心 Be There」、「念 Honey」、「The Studio」和「從心開始 Be You」，並邀請了五位當代藝術家，包括林於思、許倬爾、黃玉龍和STICKYLINE（梁子程和黎意雄）一同創作。展覽涵蓋書畫、雕塑和大型裝置等，從室內到室外，橫跨自由空間的兩層樓；展覽可以從幾個視覺角度出發，包括劉德華作為演員、歌手和藝術初哥，去感受展覽的命題。

藝術空間的起點是一個巨型雕塑裝置《途》（Always），當中加入了禪繞畫的元素。禪繞畫是透過最簡單的線條，交織出不同的空間。劉德華表示，禪繞畫就是他最初接觸藝術的線條畫，亦是一個重複的藝術，在一筆又一筆之下，積累經驗。

第二個展區是一個沉浸式的場景體驗，主要聚焦在他作為歌手的角色。作品命名為《沿途》，還原了演唱會上的舞台效果，以劉德華的第一視覺出發，從燈光到聲效，感受他於舞台上的體驗。這件作品無疑是當下頗為流行的沉浸式體驗，從營造的視覺效果與聽覺效果來看，是震撼的，但總覺得缺少了一些內容，有點意猶未盡。

看過舞台，接下來就是電影的世界。結晶裝置藝術《沿途有你》由劉德華與藝術家許倬爾合作，作品以經典愛情電影《天若有情》為靈感，以藝術形式重現多個經典元素，如婚紗、電單車、牛仔外套等。許倬爾現居於北京，作品媒介涵蓋裝置、影像、新媒體和攝影等，這次以水晶為媒介，詮釋電影中「愛是永恆，但是脆弱」的淒美，就如作品的材質般，是鋒利、危險、易碎的，卻又那麼閃爍動人。另一邊廂，同樣以電影為靈感的作品，還有與STICKYLINE共同創作的大型紙雕《心》。STICKYLINE是來自香港的創作團隊，由梁子程（Mic）與黎意雄（Soilworm）組合而成，他們擅長以幾何紙雕為創作手法，遊走於平面與立體之間。作品《心》便是以電影《大隻佬》的角色為原型，藉著藝術形式重塑角色帶給人的反思。

劉德華寫了十多年書法，但從未嘗試過草書。今次展覽就會展出他首次嘗試的草書作品《悟》，以及《楞嚴經》中，〈因指忘月〉的典故（如人以手指月示人／彼人因指／當應看月／若復觀指／以為月體／此人豈唯亡失月輪／亦亡其指）。劉德華表示，與書法結緣是因兒時要幫家裏寫水牌，那時只是為生活，直到後來出道，才有機會認真學習；而初次嘗試草書的他，也有很大感觸，「從前以為草書只是快與亂，但試過後，才發現也有其規矩、意思和發展。」

抬頭望去，還有一個滿月懸掛於此；而月光下，是與水墨藝術家林於思合作的水墨畫《從心》。林於思是新水墨畫家，亦是新朦朧主義的藝術家之一。他的畫作帶著聊齋的志怪，又滲著「天地之大，人何其渺小」的氣度。今次佔了三面牆的水墨畫沒有過於繁複的東西，因為劉德華表示，在藝術世界裏，他只是一個初學者，因此林於思就與劉德華從最基本的雲海開始，一筆一筆描繪The sky's the limit。

來到戶外空間，可以見到一系列與藝術家黃玉龍合作的雕塑和巨型充氣裝置，中包括重新呈現劉德華的「親生仔」Andox & Box。黃玉龍是當代青年藝術家，喜以說唱、街頭藝術為靈感，作品《從心開始》則是以藝術家標誌性的「衛衣人」形象，呈現征服五指山過後的「看山還是山」境界，訴說人生如圓，終點亦是起點。

縱觀展覽的作品，幾乎是以大型及裝置為主，從展區和作品命名可以嗅到一些回顧或總括過去的味道。展覽確實呈現了劉德華的不同面向與角色，作品媒介亦相當多元化，某些作品也值得回味；如結晶裝置《沿途有你》其實是感人的，因為材質的脆弱與危險，在製作過程亦容易受傷，與電影中所表達的情感與遺憾不謀而合。儘管展覽以Andox & Box作為門面，但整體而言，其Story telling在鋪排上就不夠到肉，且展覽的統一性（整體性）略顯鬆散。展區/作品的命名是帶著禪意的，而最能發揮的，或許就是與林於思合作的展區《從心》，原本期待能看見更多關於劉德華的書法作品，從他堅持了十多年的練習中，去感受他對於藝術的理解，甚至他與其他藝術家合作時所產生的火花。縱觀整個參展團隊的藝術家，其實非常專業且各有所長，以合作形式去做作品，感覺有點危險。以黃玉龍、SKICKLINE為例，「衛衣人」和幾何紙雕過於標誌性，大家只會聯想到是藝術家本人的作品，而劉德華在裏面的角色就變得尷尬，因此，產生出來的火花並不足以產生碰撞。

劉德華在介紹作品《途》時，曾半開玩笑的以他的演藝事業作為例，「你們不喜歡的，我就繼續演、繼續唱，做到你們覺得我得為止。」不知怎的，這句話從他口中說出來，是多麼的契合。導演陳可辛曾說過，劉德華多年來不斷拼命的接戲拍，他的堅持把所有不相信他的人都說服了。確實，努力就是劉德華的代名詞，也不否認，他在展覽的參與度是很高的，但若以藝術家身份而言，希望可以從作品中，見到更多屬於他的影子。

日期：2023年8月25日至9月9日

時間：上午11時至晚上8時

地點：西九文化區自由空間

門票：成人 $298 | 優惠票 $268

購買按此處。https://venue.cityline.com/utsvInternet/2023ANDYLAUAE/eventDetail?event=41152

查詢：1／X劉德華的藝術空間

https://www.westkowloon.hk/tc/event/1x-andy-lau-x-art-exhibition?tab=overview







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