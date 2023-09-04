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第80屆威尼斯影展現正於意大利舉行，雖然影展還未落幕，但已是話題多多，尤其是港人熟悉的影帝梁朝偉日前獲頒最高榮譽的終身成就金獅獎，成為了首位華人演員獲頒這個獎項。梁朝偉在台上領獎時更感動落淚：「感激香港電影孕育了我。我要把這個獎跟41年來和我合作過的所有人分享，因為這個獎是對他們的肯定，也是對香港電影的肯定。謝謝！」令人為之動容。

李安：梁朝偉是導演的夢想！

令梁朝偉激動落淚的，便是負責頒獎的台灣導演李安。二人曾在電影《色，戒》合作，甚有淵緣：「梁朝偉是導演的夢想。他的眼睛裏有一種撼動人心的力量，不止他的眼神，還有當中流露出來靈魂。」李安在台上的頒獎感言，使梁朝偉激動得落淚，以手掩蓋雙眼的他，一下子從帥氣型男，變成了一個惹人憐惜的大男孩。

從影至今40載，梁朝偉由電視劇、港產片，到走至荷里活的大舞台，香港金像獎、台灣金馬獎、康城影展、亞洲電影大獎等的最佳男主角，他都拿過了，就只欠一個金獅獎。金獅獎除了是威尼斯影展的最高榮譽，亦是電影界最高榮譽之一，當中終身成就獎更是表揚對於電影有重要貢獻的工作者，導演許鞍華、吳宇森等也曾獲這此殊榮。

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其實，在獲頒終身成就獎前，梁朝偉數部早年參演的電影，包括爭議電影《悲情城市》、法籍越南導演陳英雄的《三輪車伕》，以及最為人熟悉的《色，戒》，也曾獲金獅獎。

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