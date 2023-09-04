Art & Living

收藏文章　

04/09/2023Text: Christy Yiu

梁朝偉獲威尼斯影展終身成就金獅獎！從《悲情城市》的聾啞么子，至《色，戒》的狡猾特務易先生，細味他的影帝級演技

#意大利 #電影 #李安 #Movie & Drama #梁朝偉 #香港電影 #港產片 #影帝 #威尼斯影展 #終身成就獎 #悲情城市 #偉仔 #終身成就金獅獎 #第80屆威尼斯影展 #金獅獎 #三輪車伕 #色，戒

　　第80屆威尼斯影展現正於意大利舉行，雖然影展還未落幕，但已是話題多多，尤其是港人熟悉的影帝梁朝偉日前獲頒最高榮譽的終身成就金獅獎，成為了首位華人演員獲頒這個獎項。梁朝偉在台上領獎時更感動落淚：「感激香港電影孕育了我。我要把這個獎跟41年來和我合作過的所有人分享，因為這個獎是對他們的肯定，也是對香港電影的肯定。謝謝！」令人為之動容。

 

Source/ AP Newsroom

 

李安：梁朝偉是導演的夢想！

 

　　令梁朝偉激動落淚的，便是負責頒獎的台灣導演李安。二人曾在電影《色，戒》合作，甚有淵緣：「梁朝偉是導演的夢想。他的眼睛裏有一種撼動人心的力量，不止他的眼神，還有當中流露出來靈魂。」李安在台上的頒獎感言，使梁朝偉激動得落淚，以手掩蓋雙眼的他，一下子從帥氣型男，變成了一個惹人憐惜的大男孩。

 

　　從影至今40載，梁朝偉由電視劇、港產片，到走至荷里活的大舞台，香港金像獎、台灣金馬獎、康城影展、亞洲電影大獎等的最佳男主角，他都拿過了，就只欠一個金獅獎。金獅獎除了是威尼斯影展的最高榮譽，亦是電影界最高榮譽之一，當中終身成就獎更是表揚對於電影有重要貢獻的工作者，導演許鞍華、吳宇森等也曾獲這此殊榮。

 

 
 
 
在 Instagram 查看這則貼文

Tony Leung Chiu Wai（@tonyleung_official）分享的貼文

 

　　其實，在獲頒終身成就獎前，梁朝偉數部早年參演的電影，包括爭議電影《悲情城市》、法籍越南導演陳英雄的《三輪車伕》，以及最為人熟悉的《色，戒》，也曾獲金獅獎。

 

下一頁：《悲情城市》── 台灣政治敏感電影

 

  • by Senior Content Editor

    Christy Yiu

全城注視！銀行紛紛推出定存高息優惠，即上etnet一鍵格出最佳息率！► 了解詳情

Travel, Eat, Sleep, Repeat
You May Also Like
#意大利 #電影 #李安 #Movie & Drama #梁朝偉 #香港電影 #港產片 #影帝 #威尼斯影展 #終身成就獎 #悲情城市 #偉仔 #終身成就金獅獎 #第80屆威尼斯影展 #金獅獎 #三輪車伕 #色，戒
More on Art & Living

Popular Tags

#Guerlain彩妝教室#Watches and Wonders 2023#Art Basel 2023#artmonth#Watches & Wonders 2022#Watches#2021xmaslove#2021xmasgift#DIVAart#ArtInvest#Investment#藝術市場動向#Artcation#Items#露背
Art & Living Columnists
More
即時報價
全文搜索
Search
最近搜看
    • 港股
    • Ａ股
雙幣交易
貨幣攻略
More
Share