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隨著中秋的圓月愈來愈近，暖和的陽光下伴著微微秋風。在秋高氣爽的天氣中，不妨外出逛逛，吹吹海風，看場電影。近日，M+戲院釋出秋季節目，帶來「細思極恐：朴贊郁回顧展」，將韓國導演朴贊郁的經典電影重現大銀幕。

韓國電影雖沒有荷里活電影般擁有震撼視覺的CG等畫面，但寫實、荒誕的劇情讓人看過後，久久難以忘懷。如奉俊昊喜以黑色幽默直斥道德倫理，而朴贊郁則直接剖白人性，透過叫人拍案的奇情訴說人性慾望、脆弱與黑暗。因此，朴贊郁亦被稱為「黑暗大師」，其最為經典的電影莫過於「復仇三部曲」——《復仇》、《原罪犯》與《親切的金子》。在回顧展中，不僅可以重溫經典，還有早期和後期的不同電影，一起看看黑暗大師哪些不能錯過的傑作。

1/ 「復仇三部曲」首部曲：《復仇》

作為「復仇三部曲」的首部曲，《復仇》找來了宋康昊、申河均出演。故事講述天生聾啞的柳與姐姐相依為命，而柳為了幫需要換腎保命的姐姐，因此綁架了工廠老闆東鎮的女兒。東鎮交了贖金，但女孩還是因意外溺斃，因此，愛女心切的父親東鎮便展開了復仇之路。電影的主線不算複雜，但卻夾雜了不少情感線，精景的對白，如東鎮對柳說的那句——「你是個好人，但我必須殺死你。」也讓人陷入了糾結，結局讓人意外，似乎控訴人人都有罪。

放映日期

12月10日14:00

12月30日17:00

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2/ 「復仇三部曲」經典巔峰：《原罪犯》

作為復仇三部曲的第二部，電影於2003年榮獲康城影展評審團大獎，是經典的巔峰之作。電影由崔岷植和姜惠貞主演，圍繞「復仇」與「亂倫」為主題。故事講述女兒四歲生日那天，吳大秀（崔岷植飾）被離奇綁架。期間，他從電視中得知妻子被殺、女兒也失踪了，而自己卻成了主要疑犯。被囚禁的他無法為此做任何事情，然而十五年後卻被無端釋放，因此也走上了復仇的路，在此過程中，真相與秘密與逐步浮現。

放映日期

12月01日 19:30

12月10日 16:30

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3/「復仇三部曲」最終章《親切的金子》

「復仇三部曲」最終章由《親愛的金子》畫上句號，與前兩部不同，最終章由李英愛飾演金子，展開一個以女性主導的故事。故事講述金子蒙冤入獄十三年，期間被逼與愛女骨肉分離，出獄後便開始復仇的計劃。但其實，在入獄期間，金子已經開始為計劃籌備，電影的名字充滿矛盾，既是親切的金子，也是復仇不手軟的女子，雖以金子的復仇作為開端，但其實也是其他女性的集體復仇之路，一同尋找救贖。

放映日期

12月10日 19:30

12月16日 19:30

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4/ 加長版《下女誘惑》

導演以《下女誘惑》再度入圍康城主競賽單元，電影改編英國作家莎拉華特絲的小說《荊棘之城》（Fingersmith），以1930年代的日治時期為背景，描述小偷淑熙與騙子藤原伯爵展開的一場陰謀。淑熙受藤原所託，裝作女僕混入大宅，目的是為了接近貴族千金秀子，讓其愛上騙子藤原伯爵，從而騙取她的家產，但隨著發展，故事也迎來了微妙的轉變與反轉。《下女誘惑》是朴贊郁最多對白及時間最長的一部電影，也是繼「復仇三部曲」後，再次以同性、不倫、跨階級的愛再搬到銀幕。

*今次M+戲院放映的是《下女誘罪》的加長版，比當年在戲院上映的版本長逾20分鐘。

放映日期

12月03日 15:00

12月17日 17:30

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5/ 禁忌之戀：《分手的決心》

由湯唯和朴海日主演的電影《分手的決心》為導演於康城影展摘下了最佳導演獎。故事依舊以一個案件作為開端，講述一名男子在攀山時，從山上墮下身亡，由湯唯飾演死者的妻子瑞萊也被刑警海俊（朴海日飾）盯上，在查案過程中，海俊透過訊問、跟踪時，卻不知不覺的愛上了瑞萊。電影涵蓋懸疑、偵查與愛情，而這段禁忌之戀所營造的氣氛，也讓人看得十分揪心。

放映日期

12月31日 16:30

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除了經典，還有早期就讓他名聲大噪的南北韓特工電影《JSA安全地帶》、以吸血鬼為主題的《饑渴誘罪》，以及古怪喜劇《再造人之戀》等，皆可在「細思極恐：朴贊郁回顧展」中重溫。

細思極恐：朴贊郁回顧展

時間：11月4日–12月31日

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