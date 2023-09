收藏文章

雖然正值荷里活罷工潮,不過年尾仍然陸續有不少令人期待的作品。由里安納度(Leonardo DiCaprio)主演的《花月殺手》(Killers of the Flower Moon),在臨近上映之際,再度引起熱話,這套由馬田史高西斯(Martin Scorsese)執導的歷史事件改篇電影,在康城影展首映時獲長達9分鐘鼓掌,更被譽為是里安納度演技生涯中的最佳作品,究竟《花月殺手》是怎樣的一個故事?

#1 改篇自美國真實原住民歷史事件

《花月殺手》改篇自記者David Grann的著作《花月殺手:美國連續謀殺案與FBI的崛起》(Killers of the Flower Moon:The Osage Murders and the Birth of the FBI),故事發生於1920年代俄克拉荷馬州,當地的原住部族奧塞奇族(Osage)因發現石油而一夜致富,引來白人入侵,後更發生一連串的謀殺事件。

電影中,里安納度所飾演的Ernest Burkhart是財閥William Hale(羅拔迪尼路Robert De Niro 飾)的姪子,Ernest在這片石油土地認識了原住民奧塞奇族的妻子Mollie(莉莉·格萊斯頓 Lily Gladstone飾),二人感情要好,不過隨著謀殺事件發生,Ernest的意圖亦開始讓人懷疑。

