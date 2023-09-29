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29/09/2023Text: Helena HauPhoto: Phillips

PHILLIPS秋拍：奈良美智《不就是不》、劉野《最後的巴洛克》、Nicolas Party罕見油畫作品率先登場！

#Art & Culture #當代藝術 #奈良美智 #富藝斯 #劉野 #藝術拍賣 #黃進曦 #陳飛 #Artcation #秋拍 #PHILLIPS秋拍 #Nicolas Party

　　富藝斯將亞洲總部搬入西九文化區後，於今個秋季迎來第一場秋拍，「二十世紀及當代藝術」晚間及日間拍賣定於10月6日及7日；珠寶拍賣則定於10月5日。在拍賣前，當然不能錯過其預展！今次秋拍，預展及拍賣會共佔了富藝斯的三層空間，期間展出一系列二十世紀及當代藝術的作品、逾百件珠寶和鐘錶，同場還有江詩丹頓（Vacheron Constantin）與拍賣行帶來的特別展覽——LESS’ENTIAL – Art of our Times。

 

焦點作品#1：奈良美智《不就是不》

 

　　「二十世紀及當代藝術」由奈良美智（Yoshitomo Nara）的《不就是不》（No Means No）作為領銜拍品。奈良美智無疑是拍場地常客，亦是當代藝術市場炙手可熱的藝術家。這件作品創作於2006年，但早在90年代，藝術家已以同名創作了一系列反戰為主題的作品，包括1991年最早的紙本作品，描繪的是一架墜毀的戰機，現藏於青森縣立美術館。今次富藝斯帶來的這件作品創作於2006年，亦是藝術家創作的巔峰時期，估價是五千二百萬到七千二百萬，值得一提的是，這幅作品是首度現身於拍場。

 

Yoshitomo Nara | No Means No, Acrylic on canvas

Created in 2006, 162.5 x 130.8 cm

Estimate: HK$52,000,000 - 72,000,000

 

焦點作品#2：蔡國強《葉公好龍》

蔡國強Cai Guo-Qiang 《葉公好龍》（Ye Gong Hao Long）

Executed in 2003 |gunpowder on paper, pentaptych | 405 x 1520 cm

Estimate: HK$9,000,000 - 14,000,000

 

　　除了奈良美智，預展當中要數蔡國強的《葉公好龍》（Ye Gong Hao Long）和劉野的《最後的巴洛克》（The End of Baroque）頗為亮眼。作品《葉公好龍》是一幅結合表演、視覺效果的火藥畫，創作於2003年的倫敦泰特現代美術館的爆破計劃，以慶祝農曆新年。作品蘊含濃厚的華夏文化，如代表喜慶的火藥、祥瑞的龍。蔡國強以爆破表演藝術聞名，但煙火在時間的流逝中隨風而去，但瞬間的絢爛足以留下難忘的回憶，然而火藥畫卻將這瞬間的逝去定格其中，以痕跡保留曾經的絢爛。

 

蔡國強，《葉公好龍》局部

 

焦點作品#3：劉野《最後的巴洛克》

 

劉野Liu Ye |《最後的巴洛克》（The End of Baroque）

Paint in 1998| acrylic on canvas, 200 x 170 cm

Estimate: HK$18,000,000 - 28,000,000

 

　　回看劉野的拍賣史，不難看見他曾經比同期藝術家要起步得晚，但當其他人的作品需求逐步下滑時，他卻還穩站高位。目前，最貴的三幅作品均逾四千萬港元成交，分別是《煙》（HKD52,182,000）、《讓我留在黑暗裏》（HKD45,348,000）、《劍》（HKD42,680,000）。是次上拍的作品《最後的巴洛克》（The End of Baroque）是劉野創作於1998年的作品，也是拍場上少數的大型作品，畫面色調明亮，但內容卻帶點悲傷，典型的Bittersweet。作品曾於2007年蘇富比上拍，當時估價450萬至650萬港元，最後以10,743,500萬元成交。如今，作品估價1800萬至2800萬，不知能否再創新的成績呢？

 

 

焦點作品#4 Nicolas Party 《靜物與橄欖》

 

Nicolas Party | Still Life with an Olive, Oil on canvas

Created in 2012-2013, 143 x 186.5 cm

Estimate: HK$26,000,000 - 40,000,000

 

　　看瑞士藝術家Nicolas Party的作品，最先想到的必定還是藝術家的軟粉彩（Soft Pastel）作品。高飽和度的色調和強烈的對比在具象的風格中帶來一種超現實的格調。肖像、景物、風景均是藝術家筆下的題材，而時次上拍的作品《靜物與橄欖》（Still Life with an Olive）也不例外，是他標誌性的靜物畫，但卻不是熟悉的媒介——粉彩，而是鮮有出現在市場的油畫作品，同時也是少數將水果與鮮花結合的題材。這幅作品曾於2013年在The Modern Institute畫廊中展出，那年是藝術家在該畫廊的首場個展。

 

Nicolas Party 《靜物與橄欖》局部

 

其他焦點作品

 

　　除了拍場上炙手可熱的藝術家外，新晉藝術家亦是富藝斯的主打，同時，不難發現時次秋拍多了不少亞洲藝術家的身影，如香港本地藝術家黃進曦、禤善勤、趙綺婷；中國藝術家黃宇興、陳飛、方媛；日本藝術家李禹煥、松山智一、今井麗等。

 

黃進曦 《麥理浩徑 ：第十段》

 

Stephen Wong Chun Hei | MacLehose Trail: Section 10, acrylic on canvas

Painted in 2021, 150 x 200 cm

Estimate HK$300,000 - 500,000

 

禤善勤《妹妹》

 

Chris Huen Sin Kan | MuiMui, oil on canvas

Painted in 2021, 220 x 280 cm

Estimate HK$600,000 - 800,000

 

黃宇興 《日出與日落》

 

Huang Yuxing | Sunrise and Sunset, oil on canvas

Painted in 2013, 230 x 170 cm

Estimate HK$2,500,000 - 3,500,000

 

李禹煥 《對話》

 

Lee Ufan | Dialogue, acrylic on canvas

Painted in 2015, 218 x 291 cm

Estimate HK$8,000,000 - 12,000,000

 

陳飛《生活是毛片》

 

Chen Fei | Life is Porn, acrylic on linen

Painted in 2015, 180 x 240 cm.

Estimate HK$1,200,000 - 2,200,000

 

二十世紀及當代藝術 香港秋季拍賣

晚間拍賣：2023年10月6日 | 7pm

日間拍賣：2023年10月7日 | 11am

預展：2023年9月28 – 10月6日 | 10am – 7pm

地點：富藝斯亞洲總部 | 西九文化區管理局大樓GF至3F

二十世紀及當代藝術日間拍賣查詢按此處

二十世紀及當代藝術晚間拍賣查詢按此處

 

  • by Assistant Managing Content Editor

    Helena Hau

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