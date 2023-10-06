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闊別三年，水墨藝博Ink Asia再次回歸，與典雅藝博Fine Art Aisa 同場展出，一邊仍是古董、家具、珠寶等珍藏，一邊便是水墨等作品！

Ink Asia創立於2015年，是首個以當代水墨為主的藝博會，來到今年，水墨當然仍是主打，只是在傳統與當代之間，一眾畫廊、藝術家、策展人該如何從過去的傳統吸取精華，從而變奏出屬於現今時代的水墨語言呢？在參展的眾多畫廊中，不如一起看看，有哪些不能錯過的焦點吧！

季豐軒畫廊 | Booth H6

季豐軒於今年的水墨藝博帶來了水墨大師李華弌和潘公凱，以及當代陶瓷藝術家白明的作品，其中展示了不少白明的瓷器作品與水墨畫作。白明是現任清華大學美術學院陶瓷藝術系主任、教授與博導，他的作品以道家思想為靈感，透著文人氣息與絲絲禪意。瓷是他的載體，釉則是他的畫筆，以點線面勾勒中國繪畫的意境，透過溫度、濕度與時間，將青花與釉裏紅的美呈現於瓷器之上。

文化者 | Booth H11

《石頭記》馬召其硬材筭刻新作展

文化者今年帶來了馬召其的個展《石頭記》。展覽以一塊石頭為始，展開了一場以紅樓夢為主軸的故事。作品結合了筭刻和攝影，取《紅樓夢》中的字詞作為筭刻題材，共展出37組作品。以「如戲中」帶觀者開始遊歷大觀園，走過「養靜」、「何必覓閒愁」、「夢魂顛倒」、「人笑癡」等；旅程的中段是「醒了一半」，經過「入世俗」、「意外之意外」等字詞後，便來到末端，以「醒了」作結。藝術家以古來的顯影方式，將每塊石頭的獨特形態曬在宣紙上，呼應筭刻作品。

漢雅軒 | Booth K8

漢雅軒帶來了當代書法藝術家王冬齡老師的作品。王氏以大尺幅的抽象書法而聞名，他曾說過，「筆是我身體之延伸。幾十年如一日，臨池不輟，樂此不疲。書法是我的專業，我的生命，我的理想。」王氏從傳統拾取精髓，繼而突破既有的框架，逾六十多年的書法藝術探索結晶出「亂書」。時次展覽，漢雅軒展出的書法作品是來自歐陽修的「荷深水風闊」，作品就是標誌性的「亂書」，同時也帶來了多次在知名藝術博物館展出的「亞克力亂書彩屏」，結合燈光與空間，構成了一個藝術裝置，打破書法的既定印象。

水墨創意會 | Booth J1

水墨創意會是水墨藝術家黃孝逵先生位於香港清水灣的水墨工作室，藉著今次藝博會，黃老師帶來了一系列新作，包括標誌性的清水居畫作，以及一些日常小品，同場還有兩幅描繪風景的水墨大畫，以元陽梯田和長城為靈感，透過傳統筆墨線將實境轉化為意境。黃孝逵先生師從黃胄，作品帶著嶺南畫派的影子，面對傳統，他亦勇於創新，以黑為白，走出不一樣的當代水墨之路。

藝倡畫廊 Booth K2 & K6

藝倡畫廊 Alisan Fine Art今年帶來了周綠雲、姜炳清、魏立剛、張鷹、李展輝、呂豐雅等22人的作品。然而，還未走到 Alisan Fine Art，便已看到香港雕塑藝術家李展輝的大型山水裝置。藝術家結合都市與自然，以山水為靈感，以不銹鋼為材質，創作出蘊含東方美學，又帶著未來感的雕塑作品。在旁的是靳埭強的《意在山林》，結合現時大熱的數碼元素，活化紙上山水。而呂豐雅的《城內城外》亦十分亮眼，透過拼貼重現的形式，拼湊出昔日的獅子山與城寨模樣。

Ink Art Asia水墨藝博2023

展期：2023年10月5日至8日

地點：香港會議展覽中心HKCEC







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