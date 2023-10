Art & Living



收藏文章 Ink Asia 2023:從5間畫廊的焦點作品中,感受從傳統變奏出屬於現今的水墨語言 闊別三年,水墨藝博Ink Asia再次回歸,與典雅藝博Fine Art Aisa 同場展出,一邊仍是古董、家具、珠寶等珍藏,一邊便是水墨等作品! Ink Asia創立於2015年,是首個以當代水墨為主的藝博會,來到今年,水墨當然仍是主打,只是在傳統與當代之間,一眾畫廊、藝術家、策展人該如何從過去的傳統吸取精華,從而變奏出屬於現今時代的水墨語言呢?在參展的眾多畫廊中,不如一起看看,有哪些不能錯過的焦點吧! 季豐軒畫廊 | Booth H6 季豐軒於今年的水墨藝博帶來了水墨大師李華弌和潘公凱,以及當代陶瓷藝術家白明的作品,其中展示了不少白明的瓷器作品與水墨畫作。白明是現任清華大學美術學院陶瓷藝術系主任、教授與博導,他的作品以道家思想為靈感,透著文人氣息與絲絲禪意。瓷是他的載體,釉則是他的畫筆,以點線面勾勒中國繪畫的意境,透過溫度、濕度與時間,將青花與釉裏紅的美呈現於瓷器之上。 文化者 | Booth H11 《石頭記》馬召其硬材筭刻新作展 文化者今年帶來了馬召其的個展《石頭記》。展覽以一塊石頭為始,展開了一場以紅樓夢為主軸的故事。作品結合了筭刻和攝影,取《紅樓夢》中的字詞作為筭刻題材,共展出37組作品。以「如戲中」帶觀者開始遊歷大觀園,走過「養靜」、「何必覓閒愁」、「夢魂顛倒」、「人笑癡」等;旅程的中段是「醒了一半」,經過「入世俗」、「意外之意外」等字詞後,便來到末端,以「醒了」作結。藝術家以古來的顯影方式,將每塊石頭的獨特形態曬在宣紙上,呼應筭刻作品。 漢雅軒 | Booth K8 漢雅軒帶來了當代書法藝術家王冬齡老師的作品。王氏以大尺幅的抽象書法而聞名,他曾說過,「筆是我身體之延伸。幾十年如一日,臨池不輟,樂此不疲。書法是我的專業,我的生命,我的理想。」王氏從傳統拾取精髓,繼而突破既有的框架,逾六十多年的書法藝術探索結晶出「亂書」。時次展覽,漢雅軒展出的書法作品是來自歐陽修的「荷深水風闊」,作品就是標誌性的「亂書」,同時也帶來了多次在知名藝術博物館展出的「亞克力亂書彩屏」,結合燈光與空間,構成了一個藝術裝置,打破書法的既定印象。 水墨創意會 | Booth J1 水墨創意會是水墨藝術家黃孝逵先生位於香港清水灣的水墨工作室,藉著今次藝博會,黃老師帶來了一系列新作,包括標誌性的清水居畫作,以及一些日常小品,同場還有兩幅描繪風景的水墨大畫,以元陽梯田和長城為靈感,透過傳統筆墨線將實境轉化為意境。黃孝逵先生師從黃胄,作品帶著嶺南畫派的影子,面對傳統,他亦勇於創新,以黑為白,走出不一樣的當代水墨之路。 藝倡畫廊 Booth K2 & K6 藝倡畫廊 Alisan Fine Art今年帶來了周綠雲、姜炳清、魏立剛、張鷹、李展輝、呂豐雅等22人的作品。然而,還未走到 Alisan Fine Art,便已看到香港雕塑藝術家李展輝的大型山水裝置。藝術家結合都市與自然,以山水為靈感,以不銹鋼為材質,創作出蘊含東方美學,又帶著未來感的雕塑作品。在旁的是靳埭強的《意在山林》,結合現時大熱的數碼元素,活化紙上山水。而呂豐雅的《城內城外》亦十分亮眼,透過拼貼重現的形式,拼湊出昔日的獅子山與城寨模樣。 Ink Art Asia水墨藝博2023 展期:2023年10月5日至8日 地點:香港會議展覽中心HKCEC

by Assistant Managing Content Editor Helena Hau



etnet財經‧生活app,一app在手,天下暢遊!► 立即下載

Travel, Eat, Sleep, Repeat

You May Also Like

Popular Tags

Home

Fashion

Beauty

Sex & Love

Watch & Jewelry

Art & Living

Travel & Dining

Video

Columnists

Our Editors

即時報價 全文搜索 Search 最近搜看 港股 A股



雙幣交易

綠色債券 2023

More

Share













Copy Info

Ink Asia 2023:從5間畫廊的焦點作品中,感受從傳統變奏出屬於現今的水墨語言 http://www.etnet.com.hk/www/tc/diva/art/feature/44383

Close