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不知道是否《奧本海默》和《芭比》的聲勢太強，早段時間，只要一談起電影，便離不開這兩部戲。而在內地拿下35億票房的電影——《消失的她》近日於Netflix上架，不出幾天便榮登榜首。看過的人，都直呼後勁很大，共情不淺，更有網友稱電影是「戀愛腦的開顱手術」。

這部電影改編自1990年蘇聯的喜劇電影《為單身漢設下的陷阱》，同時也參考了真實的殺人案—— 一名中國孕婦在泰國的墮崖事件。電影由朱一龍、倪妮、文詠珊、杜江主演，講述男主何非（朱一龍飾）帶著妻子李木子（飾）去泰國出遊時，所發生的一系列驚悚且荒謬的事。故事開頭沒有過多的交代背景，一來便是緊張的氣氛——妻子失踪，丈夫到警局報案並苦苦尋找其下落。翌日醒來，卻發現旁邊躺了一名女子，女子自稱是他的妻子李木子（文詠珊飾）。雖然有護照、監控、酒店工作人員口中的證明，但何非卻堅持眼前女子並非自己太太。因此他找上了金牌大律師陳麥（倪妮飾），希望她在簽證到期前，找到李木子並擺脫眼前所謂的「妻子」。

牽動情緒的高能劇情

電影以泰國為背景，結合近期的一系列KK園事件與新聞，確實讓人有點毛骨悚然，同時也帶出了人在異鄉，求助無援的不知所措與無力感。故事的發展與推進都非常順理成章，以犯罪團伙敲詐為主線，一方面要找證據證明出現的女子並不是李木子，一方面要擺脫犯罪團伙的糾纏，同時又要打聽並尋找真正的李木子，劇情十分緊湊，整體感覺不難入戲。電影中，有不少設定上的小心思和伏線。比如，李木子喜歡的梵高元素穿梭在電影中，似乎映射了其絢爛又悲慘的一生；緊湊且具生命力的筆觸也是這部電影的節奏，而代表作《星空》也成了最致命的浪漫。在何非獨處時，總以紅色作為氣氛的渲染，高艷度的色調散發著緊張及焦慮的感覺，帶出何非心裡的不安與不穩定的狀態。再者，演員的演技也是讓觀者入戲的一大要點，包括朱一龍飾演的何非——長時間緊繃的狀態和面部不自覺的抽搐；倪妮飾演的何麥，從冷酷到痛心，都能非常自然的過渡。

人性經得起考驗嗎？最終還是一念天堂、一念地獄。

當然，懸疑片的套路也離不開一些高能、反轉的劇情與結局，電影也不例外，伴隨著深入的調查，許多真相與秘密也開始浮出水面，但是讓人產生後勁的或許就是赤裸裸的人性醜惡。

電影所根據的真實事案件發生在2019年，當時妻子王暖暖懷孕數月，丈夫俞某謊稱說帶妻子去看日落，於是來到帕登懸崖附近，在妻子耳邊輕輕說了聲「去死吧」，便把她和未出生的孩子推下了懸崖。

人性經得起考驗嗎？在名與利面前、在生與死面前、在自己與他人面前，你會做何選擇？有人愛名、有人愛錢，有人愛自己勝過他人，你的軟肋往往就是擊破你防線與底線的地方。一念天堂、一念地獄，而某個念想一旦萌生，就難以抹掉。然而最讓我們心寒的，不過是自己認為最愛的人、最親近的人、最信任的人，成了那個背叛者，那種痛心、失望到絕望，也讓劇情推至高潮。

《消失的她》預告片











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