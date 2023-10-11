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「所有的光鮮靚麗都敵不過時間，並且一去不復返。」這句經典話語出自費茲傑羅筆下的《大亨小傳》（The Great Gatsby）。或許靚麗會逝去，但經典之所以是經典，意大利作家伊塔羅·卡爾維諾（Italo Calvino）卻是這樣說的：「因為它歷經了歷史的考驗，歷久彌新，也因為它是千百年來時代的總結，常讀常新。」

這部寫於第一次世界大戰後的小說《大亨小傳》出自法蘭西斯．史考特．費茲傑羅（Francis Scott Fitzgerald）之手，他是二十世紀美國當紅的暢銷作家，出版的每部作品都深受歡迎，他寫下《大亨小傳》時，也認為這是自己最好的一部作品。然而，小說在出版後卻滯銷了，直到五十年代的二戰時，這顆滄海遺珠才重新被人們發現，並隨著時間推至經典的浪潮中。

「讀經典，是一場穿越時空的對話，與大師、更是與你自己。」

《大亨小傳》被稱為描繪美國夢最好的經典，這本出自一百年前的小說記錄了大家當時腦海中的成功夢，那個被稱為爵士時代（Jazz Age），在經濟大蕭條前，樓市和股市在瘋狂上升，每個人心中都帶著致富念頭與嚮往。

《大亨小傳》於1925年出版，當時美國沉浸於一戰後的國力上升，經濟大蕭條前的歌舞昇平、紙醉金迷，在股市與樓市瘋狂上升時，也為每個人心中帶來了致富念頭與嚮往。這本出自一百年前的小說被稱為描繪美國夢最好的經典，展現了爵士年代（Jazz Age）的杯觥交錯。但是，有多繁華就有多墮落，小說寫下了靚麗背後的精神空洞，寫下資本主義下的道德淪亡，這個大家都做著的世俗夢，這個大家都希望追求的高度，卻也是社會狀態造就的現實。

作者費茲傑羅與小說中的傑．蓋茨比（Jay Gatsby）如出一轍，從白手興家走向巔峰，卻又從高處墮落至谷底，而在夢想幻滅後，又剩下甚麼？費茲傑羅沒有看到小說的成功便已去世，但若是經典，便經得起考驗，而當中的「恆久」便超越了時間的界限。









將經典重新詮釋，又會是怎樣的效果？2019年，香港芭蕾舞團（港芭）藝術總監衛承天改編了這部經典，以高雅氣質的芭蕾舞詮釋紙醉金迷的爵士年代，當時的五場演出，全院滿座。三年之後，港芭再次將經典重現，將咆哮的二十年代、將紐約上流社會的奢華，一一呈現。

在古典芭蕾舞與爵士舞交錯的火花中，在現場樂隊演奏的音樂中，不知你的耳邊是否還會縈繞著小說裡的那段經典——「蓋茲比相信那盞綠燈，相信那就是他未來的高潮，而年復一年，高潮在眼前消退，我們撲了空，沒關係 — 明天再跑快一點，手再伸長一點，總有一天，我們總有一天 — 於是我們奮力向前，卻如同逆水行舟，一次又一次，退回到過往。」



創作人員

編舞：衛承天

音樂（作曲、編曲及配樂）：比利．勞域（Billy Novick）

佈景及服裝設計：葉錦添

燈光設計：陳焯華

演唱：伊菲．畢娜（E. Faye Butler）

說書人及演唱：詹姆斯．索爾（James Seol）

踢躂舞演出：王丹琦

現場爵士音樂伴奏：Billy Novick’s Blue Syncopators

演出日期與時間

2023年10月27日（五） 晚上7:30

2023年10月28日至29日（六至日）下午2:30 & 晚上7:30

2023年11月4日（六）下午2:30 & 晚上7:30

2023年11月5日（日）下午2:30

票價：香港文化中心大劇院$1,200 (限量貴賓票), $720, $490, $220適合6歲或以上