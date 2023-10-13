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巴布羅．畢加索（Pablo Picasso）曾說過：「現今世界難以理解，那我為甚麼要畫容易理解的畫作？」 （The world today doesn't make sense, so why should I paint pictures that do?） 同時，他也說過：「我花了四年時間畫得像拉斐爾一樣，但用一生的時間，才能像孩子一樣畫畫。」（It took me four years to paint like Raphael, but a lifetime to paint like a child.） 看Picasso的畫，就如閱讀歷史一般，它記載了一個藝術流派的巔峰，也記錄了一位藝術家的人生。作為藝術史上的重要一員，Picasso的一生確實留下了不少劃時代的印記，在不停流轉的藝術流派中，始終尋找突破與創新，而他的繪畫就如他的人生般，從不同的時期看不同的經歷。

Pablo Picasso by Christian Zervos

Picasso享年91歲，在漫長的人生中，也留下了大量的作品。適逢Picasso逝世50周年，出版商Thames & Hudson將Picasso的作品集引進亞洲。作品集《Zervos》系列由巴黎出版商Cahiers d’Art出版，全套共33冊，輯錄了Picasso逝世前40年的創作生涯與作品，逾16,000幅畫作和素描中，包括了確立Picasso原始立體主義的作品《亞維農的少女》（Les Demoiselles d’Avignon）（1907年）、反戰畫作《格爾尼卡》（Guernica）（1937年），以及曾在拍賣會上以1.04億美元成交的《拿着煙斗的男孩》（Garçon à la pipe）等，可謂Picasso有史以來最全面的作品集。

《Zervos》是藝術史學家、評論家、作家Christian Zervos 畢生的心血，Zervos和Picasso是好友，而作品集早在1932年便在法國陸續推出，最後一冊於1978年正式出版，只可惜當時兩人均已去世。1991年，首套33冊的《Zervos》法文全集面世，但英文版直到2014年才首次推出不過現在兩個版本均在香港Thames & Hudson Asia網站（thamesandhudson.asia）有售。這套堪稱收藏級別的作品集曾出現於拍賣市場上，並在1970年的佳士得於USD 110,500成交，現在推出的全新版本定價225,000港元。

不過讓人感到驚訝的，是全書採用忠於原版的黑白印刷。研究畢加索的學者、古根漢美術館20世紀藝術策展人Carmen Giménez表示，「Picasso和Zervos大可採用彩色印刷，惟Picasso鍾情黑白色，他認為顏色總是不真實的。」對於這個決定，或許出版社也下了很大決心，但編者認為，色彩在Picasso的畫裡，也是一個不可或缺的元素，其張力也不亞於形式上的表現，因此，在忠於書的原版與忠於畫的原版，編者或許會選擇後者。

查詢：Cahiers d’Art

查詢：Thames & Hudson







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