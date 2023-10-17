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順著皇后大道中的人流，來到位於荷里活道的大館，走在檢閱廣場上，感受著微風輕輕拂過。在一個秋意綿綿的午後，除了一杯咖啡和一本書，一個激發靈感的展覽也是不錯的選擇。近日，大館內的賽馬會藝方就有兩個全新展覽，分別是聯展「追殺TV」和Maria Hassabi的首個亞洲個展「我會是你的鏡子」，探索當代藝術與生活之間的關係與互動，跳出固有思維的框架。

#1聯展「追殺TV」

在串流平台還沒成為主流前，大夥安坐於電視前，觀看電視節目的時刻幾乎是家家戶戶的集體回憶，而透過電視所釋放出來的信息與廣告，也大量的融入了人們的生活中。展覽「追殺TV」就是一個以錄像作品為主的聯展，由秦文娟和梁瑋航策劃，探討的話題就由命題中的「電視」所延伸，回看二十世紀至今，電視在我們生活中的變化。展覽集合了十多位藝術家的作品，包括Ant Farm創作於1975年的《媒體燃燒》，作品在一輛罕有的Cadillac開篷車上安裝了攝錄機，記錄下車輛猛烈撞向由電視機推疊而成的「銅牆」，以「毀滅」電視作為荼毒大眾的象徵；還有白南準與Judy Yalkut創作於1992的《等待廣告》，將日本廣告與媒體理論家Marshall McLuhan的黑白片段相結合，重新詮釋電視傳播的語言；藉著一眾藝術家的創作，探討當代藝術與電視之間的共生關係。

當然除了作品本身，展覽的設定亦甚是有意思。特別是展場中央的一個黑色旋轉舞台，上面放置了5部電視，分別播放5位藝術家的作品，包括白南準與Judy Yalku的《等待廣告》、關尚智《電視—晚餐》、Chris Burden的《電視廣告》、久保田成子《我的父親》、周俊輝的《重組「香港樂在此，愛在此！」》。旋轉舞台的其中一邊放置了一張梳化，觀者只需要坐在座椅上，觀看「電視節目」。與此同時，只有在梳化位置的電視機才會有影像，而其餘的電視機畫面則是倒計時，計算著下次播放的時間。這設定就如一般電視節目在固定時間播放般，只有在指定時間才能觀看，無形中勾起了大夥聚在電視前等待節目的集體時刻。

展期：即日起至11月19日 | 11am – 7pm | 星期一休息

地點：大館F倉一樓（由賽馬會藝方進入）

費用：免費

#2 Maria Hassabi 首個亞洲個展「我會是你的鏡子」

看完「追殺TV」，移步上層，便是藝術家Maria Hassabi的亞洲首個個展「我會是你的鏡子」（I’ll Be Your Mirror）。Hassabi生於塞浦路斯，長期定居於紐約，修讀視覺藝術和舞蹈，其作品結合編舞、聲音、雕塑、攝影、繪畫等媒介，探討舞者與觀者之間在共享空間與時間之間的關係。

「靜止成為我工作的中心，我放大了通過現場表演創造圖像的想法，使用身體作為主要載體，同時回避明顯的戲劇性。我對靜止的想法處理得越多，我就越意識到活著的身體永遠不會靜止。」— Maria Hassabi

命題「我會是你的鏡子」似乎也預示著作品的某種意義，金色反光物穿插其中，反射的是舞者，也是觀者。那種既莊嚴又浮華、既永恆又瞬間消逝的色調也帶著某種矛盾；而作品中的舞者，以極度緩慢的速度移動著，一不留神，幾乎不會察覺到他們的任何舉動。在將近靜止的表演中，讓你分不清他們到底是舞者，還是活雕塑，上演的是表演，還是靜止的影像，而這種呈現方式也在悄悄地干擾著我們的感知。

日期：即日起至 11月26日 | 11am – 7pm | 星期一閉館

地點：賽馬會藝方三樓展廳

費用：免費







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