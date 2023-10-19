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創立於2020年的Digital Art Fair，今年已是第三屆了。由皇后大道中泛海大廈轉移陣地，來到K11 Musea 位於六樓的 Art & Cultural Centre。偌大的空間中，盡是數碼藝術，彷如讓人走進了一個電子世界的錯覺。

今年的Digital Art Fair 一如既往的分為五個展區，包括Prestige、Immersive、Pioneer、Virtual和Inspire，展出來自世界各地的數碼藝術作品。從虛擬實境、動畫、AI到數碼裝置、沉浸式體驗空間等逾400件作品，讓你體驗數碼藝術的可能性！

今年，Digital Art Fair 與東方錶行首次合作，展出現居於香港的美籍台灣藝術家Jonathan Jay Lee以香港為靈感的一系列創作與裝置。作品《Take Your Time》定格了香港的景象，Cyber color的高對比與鮮豔的色調照亮了黑夜。展場入口處，放置了一面巨型LED Wall，上面是Jonathan其中一件作品，畫筆定格於繁華的街道上，霓虹燈牌發出的色彩，透過玻璃窗的反射互相映照。現場還有一條關於霓虹燈的影片，記錄了這個逐漸步入息微的行業。與此同時，Jonathan以插畫風格呈現的作品也定格了不少香港本地文化，如愈來愈少的舊式茶餐廳、唐樓等一些讓人感到熟悉的景象。

繼《區塊鏈鋼琴》和《F10W3R》後，連續參與了三年Digital Art Fair的新媒體藝術家朱力行今年亦帶來了全新作品。作品結合了藝術家常用的鋼琴元素，以音樂、光影，以及數碼程式帶來了一個宛如瀑布形態的裝置。作品結合了視覺與聽覺元素，靈感源於近期的暴雨。走進些許，能聽見作品夾雜著當時的風聲雨聲，但在敲打鋼琴鍵之際，音樂立馬帶來了一種平靜之感，隨著音樂的響動，光條也轉變了顏色，如彩虹般的色調帶來了視覺上的愉悅。

沉浸式空間是近年頗為熱門的話題，既是數碼藝術，又怎可沒有Immersive Room讓觀者沉浸一番？今年的沉浸式房間由數碼藝術家兼3D動畫家David Ariew製作，帶來作品《Quantum Transcendence》。作品以對稱且不斷重複的元素打造了一個宛如催眠效果的視覺效果，令觀者仿如被攝入這個虛構的空間般迷幻。

今年，展覽還新添了由Herman Rahman策劃的人工智能（AI）展區，內設Datasets環節，展出由人工智能生成的AI藝術品。除此以外，還有很多來自世界各地的新媒體藝術家帶來的數碼藝術作品，喜歡Digital Art的你，就不要錯過啦！

Digital Art Fair 2023

日期：10月19日至23日

地址：K11 Musea 6/F

四日VIP門票 HK$1,100

（憑門票可以在展期間無限次使用 VIP 休息室，並參加所有相關活動、研討會及現場演講。）

一日VIP門票 HK$545

（憑門票可以在展期其中一日使用 VIP 休息室，並參加所有相關活動、研討會及現場演講。）

標準門票 HK$300（適用於 10 月 22 至 23 日入場）

特惠門票 HK$150（持有效學生證之學生、65歲以上長者適用）

*以上票價皆為早鳥優惠，優惠期至 7 月 30 日

查詢：Digital Art Fair







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