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19/10/2023Text: Helena HauPhoto: 由Digital Art Fair及藝術家提供

Digital Art Fair 2023：從VR、AI到沉浸式空間，逾400件作品探索數碼藝術的世界

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　　創立於2020年的Digital Art Fair，今年已是第三屆了。由皇后大道中泛海大廈轉移陣地，來到K11 Musea 位於六樓的 Art & Cultural Centre。偌大的空間中，盡是數碼藝術，彷如讓人走進了一個電子世界的錯覺。

 

　　今年的Digital Art Fair 一如既往的分為五個展區，包括Prestige、Immersive、Pioneer、Virtual和Inspire，展出來自世界各地的數碼藝術作品。從虛擬實境、動畫、AI到數碼裝置、沉浸式體驗空間等逾400件作品，讓你體驗數碼藝術的可能性！

 

Stills from Take Your Time by Jonathan Jay Lee. An installation artwork presented in partnership by Oriental Watch and Digital Art Fair 2023

 

　　今年，Digital Art Fair 與東方錶行首次合作，展出現居於香港的美籍台灣藝術家Jonathan Jay Lee以香港為靈感的一系列創作與裝置。作品《Take Your Time》定格了香港的景象，Cyber color的高對比與鮮豔的色調照亮了黑夜。展場入口處，放置了一面巨型LED Wall，上面是Jonathan其中一件作品，畫筆定格於繁華的街道上，霓虹燈牌發出的色彩，透過玻璃窗的反射互相映照。現場還有一條關於霓虹燈的影片，記錄了這個逐漸步入息微的行業。與此同時，Jonathan以插畫風格呈現的作品也定格了不少香港本地文化，如愈來愈少的舊式茶餐廳、唐樓等一些讓人感到熟悉的景象。

 

 

 

 

　　繼《區塊鏈鋼琴》和《F10W3R》後，連續參與了三年Digital Art Fair的新媒體藝術家朱力行今年亦帶來了全新作品。作品結合了藝術家常用的鋼琴元素，以音樂、光影，以及數碼程式帶來了一個宛如瀑布形態的裝置。作品結合了視覺與聽覺元素，靈感源於近期的暴雨。走進些許，能聽見作品夾雜著當時的風聲雨聲，但在敲打鋼琴鍵之際，音樂立馬帶來了一種平靜之感，隨著音樂的響動，光條也轉變了顏色，如彩虹般的色調帶來了視覺上的愉悅。

 

Henry Chu, Presented by Gallery Ora Ora in Prestige Zone, DAFA 2023

 

　　沉浸式空間是近年頗為熱門的話題，既是數碼藝術，又怎可沒有Immersive Room讓觀者沉浸一番？今年的沉浸式房間由數碼藝術家兼3D動畫家David Ariew製作，帶來作品《Quantum Transcendence》。作品以對稱且不斷重複的元素打造了一個宛如催眠效果的視覺效果，令觀者仿如被攝入這個虛構的空間般迷幻。

 

‘Quantum Transcendence' by David Ariew.

 

'Quantum Ascension' by David Ariew
Image by David Ariew and MakersPlace

 

　　今年，展覽還新添了由Herman Rahman策劃的人工智能（AI）展區，內設Datasets環節，展出由人工智能生成的AI藝術品。除此以外，還有很多來自世界各地的新媒體藝術家帶來的數碼藝術作品，喜歡Digital Art的你，就不要錯過啦！

 

'Golden Hour' by David Mcleod
 Image courtesy of David Mcleod and Culture Vault

 

Digital Art Fair 2023
日期：10月19日至23日
地址：K11 Musea 6/F

 

四日VIP門票 HK$1,100
（憑門票可以在展期間無限次使用 VIP 休息室，並參加所有相關活動、研討會及現場演講。）

 

一日VIP門票 HK$545
（憑門票可以在展期其中一日使用 VIP 休息室，並參加所有相關活動、研討會及現場演講。）

 

標準門票 HK$300（適用於 10 月 22 至 23 日入場）
特惠門票 HK$150（持有效學生證之學生、65歲以上長者適用）
*以上票價皆為早鳥優惠，優惠期至 7 月 30 日

 

查詢：Digital Art Fair

 

  • by Assistant Managing Content Editor

    Helena Hau

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