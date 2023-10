Art & Living



收藏文章 The Collectible Art Fair:首個以香港藝術家為主的展覽,逾300件作品推動本地藝術! 近十年,在香港舉辦的Art Fair是愈來愈多,不論是國際級的Art Basel HK,還是 Fine Art Asia、Hong Kong Arts Central、Affordable Art Fair,甚或這兩年興起的Digital Art Fair等,而這些藝博會的出現,令大眾接觸藝術或收藏藝術這件事變得愈來愈普及化。 日前,首個以本地藝術家為主軸的The Collectible Art Fair 於香港藝術中心開幕,展覽由香港藝術中心及香港藝術學院合辦,並由香港藝術學院校友會負責籌劃。香港藝術中心於1977年成立,期間帶來多不勝數的展覽,以及與藝術文化相關的短期課程和工作坊,推廣藝術文化。而轄下的香港藝術學院則於2000年成立,至今已經23年,當中有不少本地的藝術家就是從這裏走出來的。 時次展覽有超過200位香港藝術家參與,大多包括香港藝術學院校友、教師及藝術家,展出作品超過300件,不僅佔據了整個包氏畫廊,還延伸至走廊、樓梯等不同樓層。這個展覽稱得上香港藝術學院歷年來最大的一次校友大集合,香港藝術學院院長茹國烈表示,The Collectible Art Fair就如一次回顧展,向大家交出的一張成績單。眾觀展覽,作品內容相當豐富,就如學院中涵蓋不同年齡、職業、背景的人一般,都有各自的故事與經歷,再藉由創作,昇華為藝術作品呈現大家眼前。 200多位藝術家難以一一細數,當中不乏已經在藝術圈中浸淫多年的藝術家,包括阿三、陳育強、Rhett D’Costa、何兆基、林嵐、黃麗貞、蘇慶強、翁秀梅、陳思光、陳麗雲、曾敏富等,同時亦有不少新晉藝術家,如李寧、吳啟峰、蕭文潔、陶啟安等,橫跨繪畫、裝置、雕塑、陶瓷、錄像等媒介,現場所有作品都可以購藏回家,而展覽中所出售的作品所籌得款項將捐贈香港藝術學院作發展之用。 藝術,在不同人眼裏,都有不同的存在。它可以是高深莫測的,也可以是平易近人的;它可以是視覺的盛宴,也可以是情感的共鳴。它不僅跟創作者有著千絲萬縷的聯繫,亦是情感的載體,帶動著觀者的情緒,讓藝術家與觀者家之間也產生了一種莫名的關係。在藝術的世界裏,我們尋找並非黑與白、對與錯,而是那一絲共振。 The Collectible Art Fair 日期:2023年10月22日至11月16日 | 10am – 8pm 地點:灣仔港灣道2號 | 香港藝術中心地下至三樓、四樓至五樓 費用:免費入場

by Assistant Managing Content Editor Helena Hau





