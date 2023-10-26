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近十年，在香港舉辦的Art Fair是愈來愈多，不論是國際級的Art Basel HK，還是 Fine Art Asia、Hong Kong Arts Central、Affordable Art Fair，甚或這兩年興起的Digital Art Fair等，而這些藝博會的出現，令大眾接觸藝術或收藏藝術這件事變得愈來愈普及化。

日前，首個以本地藝術家為主軸的The Collectible Art Fair 於香港藝術中心開幕，展覽由香港藝術中心及香港藝術學院合辦，並由香港藝術學院校友會負責籌劃。香港藝術中心於1977年成立，期間帶來多不勝數的展覽，以及與藝術文化相關的短期課程和工作坊，推廣藝術文化。而轄下的香港藝術學院則於2000年成立，至今已經23年，當中有不少本地的藝術家就是從這裏走出來的。

時次展覽有超過200位香港藝術家參與，大多包括香港藝術學院校友、教師及藝術家，展出作品超過300件，不僅佔據了整個包氏畫廊，還延伸至走廊、樓梯等不同樓層。這個展覽稱得上香港藝術學院歷年來最大的一次校友大集合，香港藝術學院院長茹國烈表示，The Collectible Art Fair就如一次回顧展，向大家交出的一張成績單。眾觀展覽，作品內容相當豐富，就如學院中涵蓋不同年齡、職業、背景的人一般，都有各自的故事與經歷，再藉由創作，昇華為藝術作品呈現大家眼前。

200多位藝術家難以一一細數，當中不乏已經在藝術圈中浸淫多年的藝術家，包括阿三、陳育強、Rhett D’Costa、何兆基、林嵐、黃麗貞、蘇慶強、翁秀梅、陳思光、陳麗雲、曾敏富等，同時亦有不少新晉藝術家，如李寧、吳啟峰、蕭文潔、陶啟安等，橫跨繪畫、裝置、雕塑、陶瓷、錄像等媒介，現場所有作品都可以購藏回家，而展覽中所出售的作品所籌得款項將捐贈香港藝術學院作發展之用。

藝術，在不同人眼裏，都有不同的存在。它可以是高深莫測的，也可以是平易近人的；它可以是視覺的盛宴，也可以是情感的共鳴。它不僅跟創作者有著千絲萬縷的聯繫，亦是情感的載體，帶動著觀者的情緒，讓藝術家與觀者家之間也產生了一種莫名的關係。在藝術的世界裏，我們尋找並非黑與白、對與錯，而是那一絲共振。

The Collectible Art Fair

日期：2023年10月22日至11月16日 | 10am – 8pm

地點：灣仔港灣道2號 | 香港藝術中心地下至三樓、四樓至五樓

費用：免費入場