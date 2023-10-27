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「既然世界已經遺棄了猶太人，猶太人就可以遺棄這個世界。」

這句話是出自以色列第四任總理高塔．水梅爾（Golda Meir）之口。歷史上，「猶太人」三個字就相當於悲劇的存在，經過磨難、歷過痛苦，還差點慘遭滅族。然而，在看似太平盛世的二十一世紀，依舊存在著戰火。以色列和巴基斯坦的戰爭再次勾起了過往的歷史，而近期上映的電影《以色列鐵娘子：梅爾夫人》也讓人重新審視這個國度的事蹟。

梅爾夫人可謂是以色列的傳奇人物，在1969年，以高齡71歲當選以色列的總理。對內，她是國民祖母；對外，她是「以其人之道，還治其人之身」、果斷抉擇的鐵娘子。梅爾夫人在任期間，以色列發生了兩件大事：第一件就是發生在1972年的「慕尼黑慘案」，11名以色列奧運代表慘遭8名巴勒斯坦武裝組織殺害；第二件是「贖罪日戰爭」，又被稱為第四次以阿戰爭（以色列與阿拉伯的戰爭）。這次事件發生在「慕尼黑慘案」的翌年，阿拉伯選擇在10月6日這天向以色列發動襲擊，因為那天是猶太人的宗教節日「救贖日」，他們會全日斷食並祈禱，而士兵也會放假返鄉，而在這個猶太人最神聖的日子中，國家的防守自然也成為最脆弱的時候。

電影《以色列鐵娘子：梅爾夫人》就是以第二件大事為主軸，聚焦在「贖罪日戰爭」的十天。以人物傳記為主軸的電影，既要根據真實的歷史事件，又要不失真的演活原主人公的一切，其挑戰從來不比其他類型的電影小。主人公找來了奧斯卡影后海倫美蘭（Helen Mirren）飾演，描述她在精神上及身體的壓力之下，如何指揮這場以色列有史以來最艱苦的戰爭。

歷史不是一朝一夕形成的，這場始於18世紀的衝突發展至今，已參雜了太多的新與舊。「贖罪日戰爭」的結果可想而知，導致以色列遭受了慘重的傷亡，而放棄先發製人的機會也讓梅爾夫人的決定帶來巨大的爭議，儘管在開戰前數小時仍在商議是否發起攻擊，但梅爾夫人堅信，「如果我們先發起攻擊，我們會在國際上站不住腳，而且得不到任何國家的支援。」而她的這個決定也成了扭轉局勢的關鍵，最終換來了美國的「五分錢行動」支援。

美國政治家理查．尼克森在回憶錄《領袖們》中，是這樣形容梅爾夫人的：「我所見到的領導人中，還沒有一位比果爾達·梅厄表現出更為突出的勇氣、聰穎、堅韌和果決了，她獻身於國家的精神也讓別人望塵莫及。」面對公然的挑釁，梅爾夫人是怎麼應對的呢？她沒有退縮，更針對「慕尼黑慘案」以國情報機構「摩薩德」（Mossad）執行「天譴行動」，向恐怖分子復仇；而面對是否要在救贖日發動戰爭，她卻選擇放棄先發製人的機會，儘管備受爭議，卻也帶來了另一種「勝利」。

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