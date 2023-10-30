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踏入年尾，不少電影大作陸續上映，數到近期最具討論熱度的，相信也非由里安納度主演的《花月殺手》莫屬。除了《花月殺手》，本月同期亦有兩套話題犯罪片上映，包括影帝林家棟主演的《第八個嫌疑人》以及張藝謀執導的《堅如磐石》，有否掀起你想繼續看犯罪片的癮子？

《花月殺手》── 美國原住民的歷史悲劇

《花月殺手》（Killers of the Flower Moon）可說是本月最賣座的電影之一。改篇自記者David Grann的同名著作，故事發生於1920年代俄克拉荷馬州，當地的原住部族奧塞奇族（Osage）在發現石油後一夜致富，卻同時因此發生一連串的謀殺事件。

由里安納度（Leonardo DiCaprio）所飾演的來到了奧塞奇族的土地，替舅舅William Hale（羅拔迪尼路Robert De Niro 飾）工作，隨後結識了原住民奧塞奇族的Mollie（莉莉·格萊斯頓 Lily Gladstone飾），二人隨後成家立室，過著美好的日子，不過隨著謀殺事件發生，Ernest的意圖亦開始讓人懷疑。

電影除了有兩大影帝主演，同時亦是金獎導演馬田史高西斯的最新出品，貫徹他的電影特色，從故事、剪接、到鏡頭運用和演員，都一一都發揮得淋漓盡致。值得一提的是，在原定的劇本中，里安納度本應飾演探長Tom White， 不過里安納度在看完劇本後，提議修改劇本，里安納度改為飾演Ernest一角，以探討人性的貪念和陰暗面。

《花月殺手》預告片

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