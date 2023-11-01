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香港電影在2021至2022年出現小陽春後，到今年似乎比較沉寂，論票房和口碑，截至目前似乎較少惹人注目的作品。但其實也不是沒有可觀之作，只是在社交網絡上未能如前兩年的作品那樣，引發熾熱的討論，除了年初上映的《風再起時》和《1人婚禮》在網上較能承襲上年的餘勢外，其後的《白日青春》、《流水落花》、《燈火闌珊》，以至近期的《說笑之人》和《4拍4家族》都是值得一看和深入談論的小品，但網絡上反應冷淡，看來就難以維持較長的上映時期和爭取到理想的票房。

《4》片最初引起筆者注意，倒是因為影片屬於音樂片（musical films，通常譯作歌舞片，但其中一些影片沒有或甚少舞蹈場面，例如《4》片，因此本文用「音樂片」作描述）。曾幾何時，音樂片是香港電影中極為流行的類型，在此我們尚且不用包括古裝戲曲電影，如粵曲片或國語黃梅調電影，單以時裝片來說，老一輩香港人應對上世紀60年代陳寶珠和蕭芳芳多部青春歌舞片印象猶深，其中《彩色青春》（1966年，陳雲導演，片中以「余河」署名）更屬傑作。國語片的佳作出現得更早，其淵源可追溯至二次大戰前上海的歌唱片，到50、60年代的香港製作如《曼波女郎》（1957年，易文導演）和《野玫瑰之戀》（1960年，王天林導演）均是經典，一同入選「最佳華語電影100部」。在邵氏電影的全盛時期，音樂片更是製作中的主要類型之一，曾出品《千嬌百媚》（1961年，陶秦導演）和《香江花月夜》（1967年，井上梅次導演）等叫好叫座作品。

但是踏入70年代，音樂片在香港就告式微（原因為何，實在值得電影史學者研究）。過去逾50年間，作品數量不多，大概只有十來部。較早期由溫拿樂隊擔綱的《大家樂》（1975年，黃霑導演）賣座理想，劇情雖稍嫌簡單鬆散，但勝在能展現青春活力，多首原創歌曲也歷久不衰；其餘作品中，成績較理想的有舞臺劇改編的《我和春天有個約會》（1994年，高志森導演）、舞蹈遠多於音樂的《狂舞派》（2013年，黃修平導演）和屬傳記片形式的《梅艷芳》（2021年）──後兩者是否可算真正音樂片也成疑問。一些名導演的大製作，如《愛君如夢》（2001年，劉偉強導演）和《如果‧愛》（2005年，陳可辛導演）雖然製作嚴謹，但未見特別出色。

在音樂片中，歌曲和舞蹈是推進劇情和提供娛樂的重要工具，佔去不少篇幅，因此情節和角色塑造往往不會十分細緻，敘事手法也自然偏向浪漫多於寫實。以題材來說，不論中外音樂片，愛情均是主流，另外音樂人或樂隊的奮鬥故事也是常見橋段。《4》片獨特之處，正是跟傳統音樂片大異其趣，呈現一個家庭的溫馨小故事。

電影講述泰迪羅賓飾演的角色昔日原是一支著名樂隊的靈魂人物，因為與妻子離異，遺下女兒（謝安琪飾），也放棄了音樂，離開香港北上。20餘年後，他帶著從內地一段短暫婚姻生下的另一女兒（Anna hisbbuR飾）回港，探望母親剛離世的謝安琪。謝也玩樂隊，並且矢志到海外參與音樂節，但是卻要面對很多生活困難，除了經濟壓力外，更要照顧養子（陳諾霆飾），以及應付自己的早發性腦退化病症。四人由充滿隔膜到逐漸互相諒解，更因為大家都熱愛音樂，各自擅長不同樂器，最後組成樂隊作表演。

論故事，主要橋段未見特別，但細節鋪排頗見心思，內容平實動人。並不浪漫化的敘事風格與大量歌曲（差不多全部都於電影後半出現）結合，也恰當地起到烘托和推進劇情的作用。結局時謝安琪放棄到外國演出的夢想，改為在香港各地街頭表演，並且說出：「我哋去到邊，玩到去邊，邊度就係我哋嘅舞台。」更是別有寓意。

《4》片的選角尤其值得一談：泰迪羅賓是上世紀60年代熱門樂隊Teddy Robin & The Playboys的主音歌手，堪稱本地流行樂／搖滾樂的開山祖師，加上在電影圈資歷深厚，影片中的父親角色實在不作他人想；謝安琪可算是中生代歌手，於2005年出道，既有大熱歌曲如《囍帖街》和《羅生門》等，也經歷過低潮；Anna hisbbuR則是最近兩年冒起的獨立創作歌手，出版過大碟和EP；10歲的陳諾霆也真的懂得打鼓。換句話說，出演「家族」中四個成員的都是音樂人，而且分別代表樂壇的老中青三代和未來世代。四人之中，泰迪羅賓的演出固然揮灑自如，無甚演戲經驗的Anna hisbbuR和陳諾霆也演得恰如其分，但是最教人驚喜的是謝安琪，立體地演繹出一個中年滄桑Band女，既飽受壓力，但又不忘理想。

同時也應注意的是，泰迪羅賓、謝安琪和Anna hisbbuR均有為《4》片創作和演唱插曲。據導演兼編劇賴恩慈在謝票場中透露，戲中所有場面都是在創作歌曲後才拍攝的，這實在有助劇情和歌曲內容結合得更為緊密。筆者在觀看電影時才第一次聽到這批歌曲，驟聽之下大部分水準不俗，值得找機會重溫。

要是挑剔一點，筆者會稍嫌「音樂」這元素在劇情中的重要性仍然不足：幾代音樂人對音樂是否會有不同的態度和口味？是不是應該有矛盾，需要磨合，才可以順利「夾Band」？片中似乎只有泰迪羅賓輕描淡寫幾句，說上一代玩音樂較這一代容易。另外，家人間的諒解也甚少以音樂交流作為媒介。對音樂著墨更多，或許可令電影更豐富一點。

如果說《4》片是形式和風格上的一次小實驗，那麼這次嘗試是成功的。港產片勇於突破框框，肯定是影迷樂見的現象。







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