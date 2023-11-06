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十一月的香港，還是有點悶熱。還記得去年十一月，剛開關不久，編者就去了趟意大利，遊了威尼斯，走過羅馬、梵蒂岡和米蘭，在絲絲涼意中，感受歷史、文化、藝術與建築的熏陶。作為藝術史上重要的一環，文藝復興（Renaissance）起源於14至16世紀，藉由復興希臘與羅馬文化，承接中世紀的「黑暗時代」，繼而揭開近代史的序幕，是探索藝術進程一個不可或缺的時期。在未能歐遊之際，不如走進美術館，看看這兩個從文藝復興到近代藝術的展覽，一覽古典藝術到現代藝術的發展故事。

提香與文藝復興威尼斯畫派──烏菲茲美術館珍藏展

威尼斯畫派出現於文藝復興後期，繪畫風格帶著浪漫與詩意，色調明快與絢麗，就如這座水上之城威尼斯所散發的魅力，寧謐又清幽、典雅又美麗。展覽《提香與文藝復興威尼斯畫派──烏菲茲美術館珍藏展》於日前開幕，由香港藝術館與烏菲茲美術館合作舉辦，展出50幅烏菲茲美術館的珍貴館藏。

提香是威尼斯畫派的代表之一，筆下的肖像、風景與宗教作品遠赴盛名，除了深受教皇、皇室和貴族的喜愛，還是皇室的御用畫師。今次展覽帶來了提香的早期作品《花神》、《托馬索．莫斯蒂肖像》到後期的《慈悲聖母》等八幅作品，提香的肖像畫帶著一種對美好事物的嚮往，如《花神》就是描繪女子對於愛情的憧憬，或許也是畫家本人的願望。除了提香外，同場還有喬爾喬內的《梅瑟（摩西）的考驗》、丁托列托的《維納斯、邱比特與伏爾甘》及委羅內塞的《基督受洗》等作品，從肖像、神話到宗教，一覽文藝復興時期的魅力。同時，還展出了兩位香港藝術家梁志和及陳鈞樂的全新的藝術裝置和水墨工筆繪畫，從威尼斯畫派汲取靈感，展開一段跨時空的對話。

提香與文藝復興威尼斯畫派──烏菲茲美術館珍藏展

日期：2023.11.03 – 2024.02.28

地點：香港藝術館2樓專題廳

費用：$30（標準票）│$21（團體票）│$15（優惠票）│免費 (博物館通行證)

查詢：HKMOA

《從波提切利到梵高：英國國家美術館珍藏展》

另一邊廂，香港故宮文化博物館即將在11月下旬帶來《從波提切利到梵高：英國國家美術館珍藏展》。展覽是英國國家美術館繼上海及首爾後，於亞洲的第三站巡迴展。

屆時將展出52幅作品，包括波提切利的《聖芝諾比烏斯的三個奇蹟》、拉斐爾《聖母子與施洗者聖約翰》、卡拉瓦喬《被蜥蜴咬傷的男孩》、林布蘭《63歲的自畫像》、泰納的《赫洛與勒安得耳的離別》、梵高的《長草地與蝴蝶》和莫奈的《鳶尾花》等作品，從15世紀到20世紀、從文藝復興到後印象派，從宗教、神話、肖像、風景等主題，讓眼睛飽覽橫跨400年的西方藝術。

「從波提切利到梵高──英國國家美術館珍藏展」

日期：11月22日-2024年1月8日

地點：西九故宮文化博物館9號展廳

費用：成人票價150元，特惠門票75元。（可參觀博物館專題展覽展廳1至7）

查詢：HKPM











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