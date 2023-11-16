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顏耀明的畫，總瀰漫著一層薄薄的迷霧。迷霧中，又透著一絲絲光，說不清是光籠罩著迷霧，還是迷霧籠罩著光。但它是柔和的，也是刺眼的，穿過萬葉，灑落在她的臉上、肩膀上、身上。畫中的她，躺在白玫瑰與尤加利葉的叢中，白皙的肌膚透出絲絲紅潤，連帶耳朵也是；在陽光下，是輕撫或是玩弄著手裏的花兒。「除了葬禮，我們何時才有機會被這麼多花所包圍？」顏耀明看著眼前的作品，用低沉地聲音淡淡的反問道。

在看似死亡的過程中，去找到自己的生命

這幅作品《祂的女兒》（His Daughter）顏耀明用了一年時間去完成，在這一年裏，參雜了靜止與思考的過程，也是他允許自己花了這麼多時間去沉澱，繼而再動筆。作品置於他在3812畫廊為他舉辦的個展展場中央，亦是他這兩年創作上的一個轉折。

畫作旁的白牆上，印著一句話：「人類的天性使我們自然取向這些事物。就像嬰兒對日落與繽紛色彩的喜愛，我們天生就被生命的美好深深打動。」然而生命的美好能透過甚麼東西去呈現？在顏耀明的畫裏，或許是那朵純潔的白玫瑰、或許是象徵著恩賜的尤加利葉、又或是那陣迷霧與光，帶來夢幻與希望的感覺。「其實我想帶出一種覺醒，一種大家對於自己價值的認知，就好像一個洗禮，在這個看起來像死亡的過程去找到自己的生命。」

每一幅畫都有它的聲音

展覽《我們夢見那光》展出了顏耀明的二十二幅畫，均是他近三年來的作品。但從2020年到2023年，顏耀明的作品亦有著明顯的變化。回看2020年的畫作，如《甦醒》（Awaked）、《夜燈》（Candle）、《失而復得》（Lost but Found）等，同是女子與花，但畫中的古典、美好卻帶著一絲嚴謹，「早兩年的畫（2020年）我會用很多時間去起稿，勾勒出整個畫面，逐層逐層疊加，是一個很傳統的過程；後來就開始會愈來來愈 Let go！」

《原諒我倆》是展場中最大的一幅雙聯作品，約兩米高，接近三米長。這幅作品顏耀明沒有像以往般處理，甚至沒有鉛筆起稿，反而直接將顏料擠在畫布上，「我知道這幅畫需要這樣做。每一幅畫我會去跟它們談判，我不希望雙方都控制太多。」顏耀明以水彩為例，他表示每個水彩大師都會說「Let the water speak」，反觀油畫家卻很少這樣表示。油畫的其中一個特性就是畫者可以很容易控制所有細節，無論是一根頭髮，還是一種質感，「但我更加想知道，若然我Let go會有一個怎樣的呈現。」顏耀明說的Let go並不是完全放手不理，而是讓他與畫都經過時間與沉澱，去等待那些在混亂中依然散發美的東西，「這個過程我不會完全沒有話語權，我也會篩選，但也正是這個沉澱的過程，令到畫作本身有很多新的東西產生，不管是筆觸、質感們，還是顏色，它可能都有不一樣的呈現，因為每一幅畫都有它的聲音。」

時間、迷霧、光與希望

顏耀明的畫，是帶著冷意的，而那股冷意來自顏料盤上的冷色調。「冷色調通常有種脫離感，甚至有些超自然的感覺，是一個比較靈性、out of this world的狀態。」而那種脫離感不僅僅體現在他的色調上，還有那畫裏的迷霧感，看似浪漫，卻也是一種距離、一種不確定性，「我對這個世界抱有很多不確定性，但我也相信仍然有值得去期望的事，只是總會籠罩在迷霧裏……」顏耀明依舊用著低沉的聲音說著他對於不確定性與希望的看法，「有趣的是，若沒有這種迷霧去圍繞著你，你不能夠對未來有任何的希望，因為希望是取決於你的想像，你不知道未來會如何，所以你只能夠相信。當你只能相信時，就令到所有的光都好像在迷霧裏。」

看著顏耀明的畫，你或許會讚歎那朵被光所親吻的玫瑰是那麼美好、那麼亮眼，在尤加利葉堆裏，又顯得那麼獨一無二；然而不管是尤加利葉，還是玫瑰，甚或躺在畫叢中的女子，也只是顏耀明筆下的一種比喻。看得見的自然美，然而看不的、無形的，或許才是我們最需要珍視的東西。畫裏那種人世所無的狀態在光的沐浴下與迷霧的籠罩間，或是透著希望，但顏耀明不希望觀者只停留在他的畫裏，更希望在視野之外，想起生命裏，對自己最重要的東西。

「你要在未知之中定睛於那光，知道終有一天，迷霧散去之時，會發現自己於園裏，被恩典所圍繞。」— 顔耀明

顏耀明個展：《我們 夢見 那光》

日期：2023年11月15日至2024年1月5日

地址：3812 Gallery | 中環雲咸商業中心26樓







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