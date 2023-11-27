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27/11/2023Text: Christy Yiu

金馬獎2023得獎話題電影：《年少日記》卓亦謙大熱奪最佳新導演！《小曉》12歲影后林品彤演過動症女孩、《疫起》改篇台灣SARS事件

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　　第60屆金馬獎頒獎禮日前於台灣落幕，今屆金馬獎競爭激烈，亦有不少香港電影入圍，當中近期最具討論度的電影《年少日記》導演卓亦謙更獲得最佳新導演獎項，可喜可賀！除了《年少日記》，值得一看的還有獲最佳剪輯、最佳劇情片的《石門》，以及12歲影后林品彤的作品《小曉》，以下為大家簡介各部今屆金馬獎的得獎話題電影，是時候放進片單了！

 

最佳新導演 ── 《年少日記》

 

《年少日記》

Source/ Internet

 

　　數到近期大熱的香港電影，當然少不了《年少日記》（Time Still Turns The Pages）。《年少日記》由爾冬陞監製，是導演卓亦謙的首部編導作品，電影由盧鎮業、鄭中基、陳漢娜、韋羅莎、黃梓樂等主演，以青少年自殺問題為主軸，講述中學老師鄭Sir一天在課室中發現一封沒有署名的遺書，為找出班上企圖輕生的學生，他不得不重新面對充滿暴力與遺憾的童年往事。

 

Source/ Internet

 

　　電影圍繞青少年自殺問題和自殺身故者家屬的感受，以一本童年日記，穿插過去和現左，勾勒出自殺者年輕化的問題。《年少日記》除了是一部電影，亦是一封寄給社會的信：在龐大的生活壓力下，我們應如何自處，又如何關愛身邊的人？

 

《年少日記》預告片

 

 

下一頁：最佳劇情片、最佳剪輯 ── 《石門》

 

  • by Senior Content Editor

    Christy Yiu

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