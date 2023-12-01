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每每到訪PMQ，總是帶著絲絲喘氣聲，似乎要享受世外桃源，總少不了攀山涉水。當然，攀山涉水又太誇張了，但大斜路、長樓梯總跑不掉，但走著走著，氣氛也從喧鬧逐漸變得悠閒。除了特色工作室與小店外，年度一次的deTour總會為PMQ帶來一股更強勁的文藝氣氛。從大型裝置、展覽到電影放映、工作坊、設計講座、導賞團等，讓觀者從不同形式、不同角度去感受設計這件事。

今年deTour以「新本事」為題，從傳統工藝為出發點，深入發掘及探討這些逐漸息微的文化及其可能性。主題中的「本事」（Know How）描述的就是傳統工藝師對於工藝的純熟、精準、及其專一的精神，將手藝轉化為生活中那些未必起眼的物件。然而，或許它能被現在的科技所取代，但它所存有的溫度確實機器無法取代的。「新本事」將從五個方向，包括「新價值」、「新敘事」、「工藝新演化」、「創新」和「新傳承」，以20個來自香港、日本及荷蘭的裝置及展覽，重新審視傳統文化與工藝的價值，以及如何透過設計、文化、藝術、科技，讓逐漸息微的行業找到新的可能性及發展。

物料的可能性

談及物料，第一句浮現腦海中的總是那句：「Let Material Speak for Itself」。然而，除了尊重物料本身，一些看似不可能的轉化，卻帶來了新的衝擊。當中，來自日本的HONOKA、荷蘭的Biobased Creations和香港的Studio RYTE等不同單位均從自然取材，展示了物料超越自身的可能性。

HONOKA帶來的《TATAMI ReFAB PROJECT》就以日本傳統榻榻米為出發點，將曾經出現於每家每戶，如今卻愈來愈少人使用的文化重新詮釋。他們回收廢棄的榻榻米，並糅合生物降解的樹脂製成全新的物料，結合3D打印，將榻榻米以充滿現代感的設計重新融入家居中，以燈飾、座椅、餐桌等用品展現榻榻米的可能性及另類美感。

來自荷蘭的Biobased Creations就帶來了裝置《Craft by Nature》。裝置以家中一隅的佈置為主，但常見的家具、衣服、器皿、擺設均以一些意想不到的物料所製成，例如平日裡常見的植物、木材、藻類，甚至細菌和廚餘。他們以本地植物與廢棄物料製造生物基原料，展示生物基經濟體的可能性。除了日常擺設和用品，裝置中的兩面牆也同樣有看頭！這個設計源自荷蘭設計週期間的一個著名的裝置——超越建築的爆炸性視角（The Exploded View Beyond Building），它的特別之處在於建築外牆均由100多種生物基材料製成，與我們所認知的傳統建築物料，如木材、竹材、石材、瓦、磚、水泥等有所不同，設計將一些含有二氧化碳的生物基物料建造為房屋，展示了可持續性的建築材料於未來的發展。

另一邊廂，由張家豪、譚芷茵、黃瑩瑩帶來的《種未來》則展示了大自然與數碼設計之間的關係。作品以傳統花藝為出發點，但卻將固有花藝物料、製成方式解構再重建。例如，拿掉了作為結構框架的樹枝、金屬，以智能物料經3D打印取而代之，而為植物提供營養的泥土也換上了透明的營養凝膠；結合下來，讓傳統花藝打破了其展示的方式。創作者表示，這就像一個透明的土壤，它能提供與土壤相似的營養度，結合由智能物料製成的結構，模仿了土壤中的密度，讓植物在仿生裝置中生長。為花藝帶來了新的展示方式。

這讓編者想起了曾在成都雙年展看見的一件作品，那是倫敦的ecoLogicStudio的活體雕塑《Tree.ONE》。展品以生物聚合物、生物打印等方式，配以藻類養殖的營養物質，製作了一顆「樹」，它沒有真正的土壤、樹幹、樹枝，甚至樹葉，而它的是靠生物數字的方式去生長。其實當刻看見，心裡忍不住反問，沒有了真正的土壤、根植，沒有了真正的樹幹、樹枝、樹葉，它還是樹嗎？但這顆活體雕塑卻和真正的樹有著相似的能力，它將碳分子重新代謝兼儲存在樹幹和樹冠中，並向釋放氧氣。對於未來的世界，誰有可確保還有土壤與植物的存在？雖然聽起來有點憂愁，但這些作品卻也是未來環境的其中一種建構方式。







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