收藏文章 FIA World RX 2023香港站:在鬧巿中看到越野車極速飛馳,在塵土飛揚間痛快體驗! 疫後香港,各方都在致力為我們延續來自世界各地的國際級盛會。而這次迎來的FIA 世界場地越野車錦標賽中國香港站年終賽 2023,過程雖然一波三折,但最終依然迎來美好收局,並由奪得全日冠軍的約翰.克里斯托弗森以世界賽六度封王作結。 以全電動Zeroid X1賽車參與爭逐之FIA世界場地越野車錦標賽中國香港站年終賽2023,早前在陽光普照下於中環海濱活動空間舉行。雖然開幕時遇上了場地更改的問題,但依然無損入場粉絲們的興緻。觀眾除了觀賞各場沙塵滾滾的賽事,震耳欲聾的飛車揚長而過,甚至被稍稍撥到一身泥濘,但可近距離觀看各車隊在比賽休息期間進行的繁忙維修工作,與及車手們即場進行的傳媒訪問,對車迷來說亦是非常驚喜。 以大熱門氣勢來港的五屆世界冠軍約翰.克里斯托弗森(Johan Kristoffersson),雖然在星期六賽事失利無緣進身三甲,但在星期日比賽重見水準發揮,由預賽到決賽均能夠表現出冠軍車手的本色,除了輕鬆贏得其後比賽日冠軍、能站在背向中環商廈的頒獎台最高點之外,並從主禮嘉賓手上接過2023 FIA世界場地越野車錦標賽世界冠軍獎盃,登上終極王座。 在前一日賽事鬥得難分難解的Johan和凱文•漢森(Kevin Hansen),經過三回合預賽後,已成功六奪世界冠軍頭銜之Volkswagen Dealerteam BAUHAUS車隊卅四歲瑞典車手Johan,再度與星期六比賽冠軍的Hansen World RX Team車手 Kevin同在第一輪半準決賽並列頭位。戰至最後一圈,Johan藉著駛入「小丑路段」的Kevin的時段全速發力,最後以3分09.221秒首名衝過終點,較次名蒂米•漢森(Timmy Hansen)快0.0512秒。而在較早前第三輪預賽取得第一名,成為世界場地越野車錦標賽歷史上首位贏得預賽的女車手克拉拉安德森則以第三名完成半準決賽。 FIA世界場地越野車錦標賽中國香港站年終賽2023終極之戰可以說是六屆世界冠軍Johan的大舞台。為爭取個人第卅三個場地越野車世界賽分站冠軍,他的戰術顯得比較謹慎,並逐步拉開距離至兩秒之多,最後輕鬆以3分09.300秒衝線,在香港車迷面前贏得星期日賽事錦標。至於他的隊友奧萊.克里斯蒂安.韋比,只能以3.641秒距離屈居亞軍。而首次參加場地越野車世界賽之英國車手帕特里克·奧多諾萬,亦在中環海濱活動空間場地取得不俗成績,以0.958秒之差緊隨奧萊.克里斯蒂安.韋比之後衝過終點,獲得一席季軍。 以141分高踞本屆世界賽車手榜頭位的Johan Kristoffersson在賽後興奮地說:「經歷了初戰不入三甲的失望成績,車隊上下都收拾心情備戰最後一場決賽。雖然決賽在觀眾眼中可以說有點輕鬆,但其實在五個圈的賽程都先後感受到其他車手的壓力。幸運的是全程能發揮穩定,一直帶領至終點旗,取得最後勝利。」 經過兩日比賽,FIA國際汽車聯會對首次落戶亞洲、選定香港為年終賽的成績感到滿意,更高興目睹香港車迷對場地越野車賽的喜愛,並強調任何國家地區在首次舉辦大型體育比賽籌備過程中均會遇到不同的問題,但整體上今屆比賽是令人振奮,特別是各車手對於在香港這個美麗城市的市中心搭建賽道舉行比賽皆表示無比興奮,而車迷的熱情歡呼亦給予國際賽會在未來再度來港舉辦世界賽的信心和期待。 香港作為「盛事之都」,亦對成功主辦今次FIA世界場地越野車錦標賽中國香港站年終賽2023感到驕傲,不少粉絲亦期望其再度舉辦。



