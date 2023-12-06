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城市要發展，似乎就有東西要被淘汰，雖說優勝劣汰是恆古的定律，但情懷卻是無法用客觀的標準去衡量。每當我們說起香港情懷，當下出現腦海裡的，又會是甚麼？許冠傑在歌曲〈洋紫荊〉中，是這樣唱香港的「霓虹燈光 購物天堂 自由都市 百業繁旺／捕魚小島 遍歷風浪 在地球一小角 卻負名望」。雖然，不知道歌中的畫面還剩下多少，但慶幸這個城市還是有人帶著信念，用另一種的方式保留著過去的回憶。

「若你問我關於香港的文化，我會想起手造的東西。」藝術與潮流品牌N More的主理人施韋洛（Kenny Sze）點點頭說道。曾經何時，香港都是一個以手工業聞名的城市，我們擁有很多值得驕傲的傳統文化與工業，如霓虹燈、白鐵、搭棚等等，在六十年代中期，香港的玩具製造業更是享譽世界，這些輝煌的歷史，都是上一代人用手慢慢堆砌出來的。「但我們的城市發展的很快，有時會忘記從前是怎麼走過來的，但待某些東西逐漸消逝時，才發現其珍貴之處。」Kenny一邊回想起過去，一邊放眼著未來。

N More, And More

兩年前，Kenny創辦了藝術與潮流品牌N More，旨在發掘文化的更多可能性；而N More的第一個項目就是和瑞士巴塞爾街頭藝術家 BustArt合作，將其藝術文化帶到香港，並聯乘推出了一些潮玩。那次項目對Kenny而言，就如一個實驗，同時也讓他萌生了為何我們不能推出屬於香港的IP（知識產權，Intellectual property）？談及香港的IP，麥兜或老夫子可以說是被視為本土文化的象徵，更是不少人的童年回憶，但之後呢？Kenny直言，「香港好像很久沒有出過自己的IP了。」繼BustArt的項目後，他便開始籌備心中所想，近月更忙於展覽，為的就是將其帶到觀眾面前。

展覽於日前K11 Musea 開幕，以香港獨家原創角色 Mr. Owlman & Friends為始，聯乘文藝復興巨匠達文西Leonardo da Vinci。展覽命名為「The Owl’ s Code」，其靈感源於「The Da Vinci Code」，旨在帶出人腦所蘊藏的智慧與密碼，就如達文西密碼般，引人踏上解謎之路。原創角色 Mr. Owlman & Friends的首次呈現，選擇了聯乘，原因很簡單，便是Mr. Owlman需要「朋友」帶他們進入觀眾視線，這一點Kenny也很直白的表示。

「我的第一次一定要給達文西」

藝術史上那麼多巨匠，但為何偏偏是達文西？「我的第一次一定要給達文西。」Kenny的語氣沒有絲毫猶豫，「他既是天文學家、解剖學家、數學家、幾何學家、動物學家、植物學家、音樂家、藝術家等等……」他一邊細數著達文西的厲害之處，一邊自問道：「他上知天文，下知地理，不知他的腦裡是否有一百個Mr. Owlman？」

Kenny口中的Mr. Owlman就是原創角色之一，這個角色以貓頭鷹的形象示人，是智慧與幸運的化身，也是朋友的救星；隨後還有好奇心極強且充滿衝勁的Naughty Bunny、冷靜沉著但稍稍膽小的Dr. Tortoise，以及理性且帶點憂鬱的Super-AI，這些角色帶著各自的性格特色，擁有自己的故事與背景。這些角色看似是獨立的個體，但又像是存於我們自身的不同面向，讓人想起了《玩轉腦朋友》中的不同性格，在我們腦中時刻較量著。

展覽由一個連載漫畫為起點，就是貪玩的Naughty Bunny與達文西在博物館的追逐中展開。然而，故事只是引子；Kenny表示，想透過這些原創角色帶出更多價值與訊息，他以Naughty Bunny與Dr. Tortoise為比喻，「這兩個角色就如我們耳熟能詳的寓言故事《龜兔賽跑》，但隨著成長與閱歷，我們會發現世界很大，而我們的路亦並非只是非黑即白。」

以原創與手造延續過去、現在與未來

展覽以過去、現在與未來作為切入點，而這個想法便融入了所展示的一系列手造「公仔」（Art Toy）裡。Kenny表示，過去、現在與未來這個想法，其實與每個人的自身息息相關，「過去是回憶，它是存活於現狀，同時又影響著我們的未來，而這三個因素就造就了完整的我們，甚至可以說造就了一個完整的地方和時代。」而細問之下，原來從設計、塑形、倒模、打磨到上色，均以純人手打造、在香港製造；Kenny用了一句話來回應手造這件事：「香港實在太凍了。」

確實，手造的東西總帶著一種魔力，而那絲瑕疵正是溫暖的來源。這些角色現時以手造的Art Toy形式出現，但Kenny表示，「可能某一天，他們會以其他形式出現，傳遞另一種文化價值，也希望可以伴著一代人成長。」

「The Owl’s Code」

日期：2023年12月4日至12月17日

時間：早上9時至晚上9時

地址：Cement, G31, Muse Edition, G/F, K11 Musea

查詢：N More













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