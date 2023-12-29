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談及黃進曦（Stephen Wong）的畫，腦海似乎首先被那絢爛的色調所衝擊，繼而便是那些既熟悉又日常的景象……重巒迭嶂間，藏著一條隧道，電車從中鑽出，不知通往哪個神秘的終點站；陽光穿過厚厚的雲層，如隕落的流星般，將粼粼波光灑在海平面上，遠處的天星小輪輕輕地劃過一條水波紋，一切看起來都是那麼自在。但看著看著，卻發現那些熟悉的元素已悄悄的偏離了它們的軌道，不過卻毫無違和感。黃進曦說，「這是我最享受的一件事，透過描繪風景，不斷去實現很多觀看的願望。」

黃進曦描繪的既是風景，亦是願望。不論是早期從虛擬遊戲汲取靈感，還是後來開始外出寫生，他筆下的風景參雜了很多東西，有的是真實存在的，有的是想像出來的，有的則是從真實世界中，重組在虛擬的空間中。「虛擬」在他的創作中，總佔有一席，「我有時候在想，其實虛擬這個東西挺能反映出一個人的主觀願望。」

臥遊虛擬世界

十一月下旬，邦瀚斯的亞洲區現代與當代藝術部主管關尚鵬（Marcello Kwan）找來了黃進曦於社交媒體開啟了一場「直播打機」，這場直播將黃進曦的創作旅程將當下拉回2009年。

2009年，已是十四年前。當時，黃進曦剛從香港中文大學藝術系畢業不久，而他對於風景的探索也是從那時候開始的。其實那是一場分享會，以打機為切入點是呼應著藝術家早期作品的靈感來源。十多年前，手機還未如此普及，遊戲機成為了消磨時間的代替品，大家會在地鐵、巴士拿出來玩，「我當時就在想，明明窗外有那麼多風景，但大家卻只專注在遊戲世界裡的空間，那遊戲的空間是不是將來會成為一個實際的現象？」

黃進曦一邊操控著遊戲，一邊說道，「以前每次玩這個賽車遊戲時，我真的當自己去了紐約，因為我未親身去過。」遊戲本身的規則並沒局限黃進曦太多，他將這個過程形容為遊走於遊戲的世界裡。若找到合適的風景，就會將車停下來，然後記錄下這幀風景。遊戲裡計算賽事的計時器也成了計算他尋找風景的時間，甚是有趣。時次在邦瀚斯上拍的作品《Virtual Time Series - Meadow Park: Noon, Afternoon, Windy, Sunset & Night》就是黃進曦從遊戲世界中找到的風景，整個系列合共五張，描繪了虛擬世界裡的一天。談及此畫，他說起了莫奈，「印象派如此重視寫生，就是想捕捉當下的光影變化；在虛擬遊戲的時間比現實要快得多，可能十分鐘就過了一天，當時就想透過描繪遊戲世界回應藝術史裡對於時間的變化。」

以為的真實與不準確的記憶

1872年，莫奈追著光與時間，畫下了《印象·日出》（Impression Sunrise）。通紅的夕陽就在粗疏的筆觸之間，如璞玉般，不經修飾、沒有雕琢，定格「當下」。記憶與感覺是從現實中提取的，是實在的，同時又是抽象的，若給予統稱，或許就是印象吧。今年五月，黃進曦與周俊輝在當代唐人藝術中心舉辦了雙人展《浮山蜃市星閃閃》，黃進曦以火炭為題，繪畫了這個生活和工作多年的地方。可是如此熟悉之地，又該如何尋到火花與新鮮感呢？

「我每天都在風景中遊走，但當我繪畫時，我會嘗試以抽離的視角去觀察，因此也營造一種陌生感。」以抽離的視角去觀察於藝術家而言，是另一種描繪虛擬的過程，「當我真的去寫生火炭時，我才發現我並不熟悉這個地方。」黃進曦所說的不熟悉是指對於一個空間的印象是籠統的，「我從未數過那裡有多少棵樹，我也沒有辦法描述地方的每一個細節，就算說出來，很多都是錯的。」最讓他感觸的是位於穗禾苑附近的街燈，「我一直以為街燈的燈泡是朝下的，但原來是朝上的。」

法國人類學家馬克‧歐傑 Marc Augé 說：「回憶不是過去發生的事情，而是過去發生的事情所留在我們腦海中的印象。」那次的感受，讓黃進曦意識到，原來並沒有所謂很熟悉的環境，但這絲不準確的記憶於他而言，也是重要的。「我們常以主觀去介入觀看，所以才會產生了錯的印象；但有時創作，真實與否並非最重要的，而是大家對於同一個地方所產生的不同看法，這是我畫風景畫一個很重要的元素。」

寫生虛擬 寫生真實

數年前的一場疫症，打翻了生活秩序的罈子。黃進曦打開了Google Earth，繪下了一幅又一幅來自世界各地的風景，而這讓他想起了早期從遊戲世界中尋找風景的階段。他笑言，「我沒想過有一日會重施故技。」

繪畫虛擬世界中的實景，那是寫生虛擬，還是寫生真實？「其實不論是寫生一個螢幕、寫生一張照片，還是寫生一個真實的風景，在乎於你觀看的意識，只要你夠投入，你就會找到遊走的感覺，甚至心靈的滿足。」

不論是虛擬世界，還是真實世界，黃進曦一直都在尋找風景；然而看過這麼多風景，哪些才是筆下的風景呢？ 「的確，親身經歷過這麼多不同的風景，我也好奇自己究竟看過甚麼。借著繪畫，我能在親身經歷過的風景中，尋找一些讓我有深刻印象的碎片，這往往讓我知道自己對甚麼更有興趣。」莫奈追隨著光，那你追隨著甚麼？你的終極風景又是甚麼？「很難很確切地說……」黃進曦想了想，吐出了幾個字，「我想這一刻我還沒有所謂的終極風景，但是我也在等，等時間告訴我。」

清醒的做夢

佛洛伊德曾說過，「夢是一種在現實中實現不了和受壓抑的願望的滿足。」在夢裡，我們即是自己，又不是自己。然而夢境以外，我們也靠著想像，將渴望、慾望、嚮往無限延伸，清醒地做著夢。林子祥在《千億個夜晚》中唱到：「匆匆光陰如幻/天天空虛無限/落寞的雙眼/前面尚有千億個夜晚」。黃進曦在同名畫作《千億個夜晚》（Hundreds of Billions Nights）中，以不斷重複的手法，將那無盡的夜延伸下去。那一刻，腦裡的情感與眼見的現實參雜一起，虛實之間所存有多少真實、多少虛幻，似乎也變得不那麼重要了。







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