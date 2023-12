收藏文章

聖誕節臨近,邀約朋友們一起來慶祝,總要播放一些聖誕音樂襯托節日的熱鬧氣氛。但<Jingle Bell>,<Santa Claus is Comin' to Town>和長年排第一的<All I want for chrismas is you>。雖然很有節日氣氛,但編者有些耳朵疲勞,所以今年想找些好聽卻不常聽到的歌單,也分享給大家!

一個有氣質的聖誕聚會除了精美食物、家中的裝飾,就連音樂也很重要,不妨將這10首聖誕音樂加入你的歌單。(文章最後有Youtube music 連結!)

#1

Bon Jovi - Christmas Isn’t Christmas

Snow still falling, friends are calling

Bringing laughter and good cheer

Wine is flowing and another year's gone by

Nothing's changed, but life keeps changing

Some say hello, some say goodbye

It's the memories that keep me warm tonight

很多人應該都對80年代的搖滾歌王Bon Jovi不陌生,今年他為樂迷們帶來一首聖誕禮物——原創聖誕歌曲〈Christmas isn’t Christmas〉,同時也是樂團近3年多來的第一首新歌!

Bon Jovi 特別前往田納西州的納什維爾的一間教堂裏面進行錄製,教堂溫馨柔和的場景,和納什維爾有名的「聖誕老人酒吧」,畫面非常溫馨。歌曲將聖誕節帶回本質,即便有豪華的裝飾、美食,但是若沒有重要的人,聖誕節就沒有意義!







