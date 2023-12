Art & Living



收藏文章 陳育強個展「舊風景—電光水石」:以科學的視角,詮釋中國山水畫 「用科學的設想看待風景畫很有趣,山石是礦物元素,水是中介,而電,是樹。」這是藝術家陳育強在最新個展「舊風景 — 電光水石」的自序中,其中一句話。 自古,寫意似乎中國山水畫裡的預設,而畫外,觀者總是用力的從中覓到一絲慰藉。那麼,以科學的角度去看待風景畫,又會是怎樣的呈現?陳育強將視線推前到人類出現之前、生命誕生之初,將「原生湯」內的單一元素——水、氫、氮、碳,礦物和電,變奏並延伸至創作之中。 以科學角度看寫意風景是多了那麼一絲趣味。那些大山大水猶如被放到了顯微鏡之下,赤裸裸的被分解與剖析,以凝視的目光觀看著,仿如想將一切都看透。解構再重組是繪畫過程的其中一個法子,在抽絲剝繭之下,以不尋常的狀態示人。然而,解構與重組又是否對存在與本質的一種試驗?是否尋回事物本身的過程與方法? 去年,陳育強在Contemporary by Angela Li舉辦個展「天雨粟」,以圖像方式詮釋文字這件事;今年,他於漢雅軒舉辦聯展「文字寫生」,以抽象視覺,繼續探討文字與圖像的可能性。寫生二字,其實頗為有趣。明明是描繪眼見的東西,卻用「寫」去將其定格。陳育強筆下的「文字」亦並非以一貫慣常的目光去看。將文字抽絲剝繭後,畫下來,形成既抽象又寫意的圖像。來到最新個展「舊風景 — 電光水石」,他延續先前的創作脈絡,將中國書法的創作經驗運用到繪畫之中,以「舊風景」為題,繼續深入探討事物本質,以及形而上的思想碰撞。



展覽由水墨、綜合媒材繪畫到3D印列、金屬和矽化木化石雕塑創作及影像裝置,以視覺、聽覺與觸感詮釋中西方之間的特質,在二元之間尋找那絲共振。中國書畫是陳育強一直以來的情意結,但置於當代的語境,免不了一通變。以科學的視角出發成為了整個展覽的核心與脈絡,剖析大環境的形成,又從細微的粒子看整個宇宙的構成,由近到遠,又從遠到更遠,繼而發展出更為廣闊的視點與視界。



用宇宙的觀點看待人類可見的自然,在旁徵中國道家哲學和山水的論說,可隱約看見一種微妙的關係。— 陳育強



展覽的小冊子中,取了《太上老君開天經》中的其中一段:「猶處空玄寂寥之外,玄虛之中,視之不見,聽之不聞,若言有,不見其形,若言無,萬物從之而生。」天地鴻蒙,萬世洪荒,沒有時間與空間之分的宇宙以炁的形式存在著,對應著科學家提出的原生湯概念,而粒子與分子成為兩者之中的連接。展覽中其中一件裝置作品《轉世》記錄了地球歷史中的5次大規模滅絕事件,包括奧陶紀志留紀(4.44 億年前)、泥盒紀(3.6 億年前)、二疊三疊紀(2.5 億年前)、三疊侏羅紀(2 億年前)和白堊紀古近紀(6500 萬年前)。藝術家以文字繪畫了5次事件,繼而再以3D列印雕塑將其抽取為獨立個體,從文字圖像化發展出文字立體化,記錄歷史。 陳育強個展「舊風景:電 光 水 石」 日期: 2023 年 11 月 15 日至 12 月 30 日 地點:世界畫廊Galerie du Monde | 中環都爹利街 11 號律敦治中心一樓

by Assistant Managing Content Editor Helena Hau





