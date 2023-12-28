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28/12/2023Text: Christy Yiu

別了，我的大叔！《上流寄生族》李善均逝世：演活治癒人心的暖男大叔，最後卻療癒不了自己

#韓國 #Movie & Drama #上流寄生族 #我的大叔 #李善均 #李善均離世 #白色巨塔

　　「韓國男星李善均自殺身亡。」收到這段突如其來的新聞，心裏不禁一沉。身陷吸毒案的李善均，被輿論壓垮，在遺書中留下一句「抱歉讓大家以這樣的形式記下我」，那個《上流寄生族》的富豪IT社長、《我的大叔》中的暖男大叔，就這樣離開了。

 

韓國男星李善均

Source/ Internet

 

從《白色巨塔》，到《上流寄生族》的富豪社長

 

　　48歲的李善均出身於韓國藝術綜合學校，2001年在韓國MBC電視台戲劇《戀人們》首次亮相幕前，從客串、配角到主演，一直也以實力派見稱，《白色巨塔》中崔道英一角令他獲得第43屆百想藝術大賞最佳新人男演員提名，此後開展他的演藝生涯。

 

《白色巨塔》劇照

Source/ Internet

 

　　曾演出多達60部作品的他，有著代表作《上流寄生族》和《我的大叔》。前者講述金氏一家生活貧困，一次機會下以狡黠手段鑽進上流人家，而李善均就是飾演當中的富豪IT社長，不食人間煙火的他對窮人尤其敏感，演活了富豪和低下階層的差別。最終《上流寄生族》成為了首部獲康城影展金棕櫚獎的韓國電影、首部韓國金球獎電影，和首部獲得奧斯卡最佳影片殊榮的外語片，得到不少肯定。

 

《上流寄生族》劇照

Source/ Internet

 

下一頁：療癒大家的暖男大叔

 

  • by Senior Content Editor

    Christy Yiu

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