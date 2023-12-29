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王家衛的電影，就算沒有看遍，也總有一句經典台詞經常縈繞在耳邊。儘管時間如洪流，但他鏡頭下的人事物卻經得起這考驗。繼十年前的《一代宗師》後，王家衛的最新之作於日前首播，正是《花樣年華》與《2046》的第三部曲——《繁花》，亦是他的首部電視劇作品。

《繁花》改編自《上海文學》副主編金宇澄的同名小說。這部小說創作於2012年，是一部以上海為背景寫下的長篇小說，講述大時代下的小人物故事。小說一經問世，便引起了反響，還獲得了首屆魯迅文化獎年度小說獎和第九屆茅盾文學獎等獎項。王家衛於2014年買下版權，從籌備、拍攝到殺青，花了將近十年時間，一如過往。

電視劇由胡歌、馬伊俐、唐嫣與辛芷蕾主演，背景設定於90年代的上海。講述改革開放初期，主人翁阿寶抓住了時代變遷的機遇，在上海黃河路發跡，蛻變為商界的後進之秀的故事。同時還有另外兩位主角滬生與小毛的故事線。從童年、青年到中年，勾勒三人在大洪流之中，一段跌宕起伏的人生。用小說裏的一句話形容，或許就是「世事往往如此，一方簡單，另一方飽經滄桑。」

原著作者是地道的上海人，從故事到書寫語言，都充滿了濃厚的地方文化，就如一部上海的回憶錄，記下了無盡繁華，也寫下了盡頭的孤獨。電視劇中的三位主角，除了辛芷蕾來自北方，其餘的三位演員——胡歌、馬伊俐、唐嫣均是上海人。在拍攝過程中，也是以上海話進行，盡可能原汁原味呈現當時境況。至於普通話版本，則是後續配音，這也是為甚麼，這部電視劇出現了兩個版本。與此同時，為了還原90年代的上海風貌，包括主人翁的發跡地——黃河路，劇組選擇了搭建實景，還在開拍前，發起了「尋物啟事」，徵集與90年代上海相關的老物件，只為更有味道的呈現出來。

《繁花》預告片

*《繁花》於央視八套及騰訊視頻首播，共30集，將播放至1月9日。







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