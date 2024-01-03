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「世上只有一種真正的英雄主義，那就是看清生活的真相之後，依然熱愛生活。」很多人都曾被法國文豪羅曼·羅蘭這句名言鼓舞過，它說明真正的英雄未必就是那些聲名顯赫的人物，反而更多是那些毫不起眼，卻能在逆境中堅持信念、默默耕耘，並始終對生活懷抱熱愛和希望的一群。作為舞劇《詠春》的宣傳總監，周勇平歷任香港大會堂文化經理、香港中樂團經理、城市當代舞蹈團及中英劇團行政總監、香港藝術發展局行政總裁等職，累積近半世紀的豐富經驗，他仍然為此深圳出品的原創舞劇深深打動，欣然承擔起協助該舞劇走向世界的重責，他說：「正如這齣舞劇的點題口號『英雄站在光裏，而我們願是那束光』所言，我就是希望成為那束光！」

自2022年底深圳首演以來，舞劇《詠春》已先後於北京、上海、深圳、武漢、長沙、廣州等20個城市巡演，並於2023年9月在新加坡濱海藝術中心劇院上演，超過100場的演出在各地好評如潮。邁向新一年，舞劇《詠春》將於2024年1月4日至7日首登香港舞臺，於香港演藝學院歌劇院上演5場。

周勇平指出，《詠春》結合武術、舞蹈和戲劇，是一部致敬平凡人的英雄故事，亦是一個追夢者的故事。這齣舞劇採雙線敘事的結構，一方面敘述退休後的燈光師大春回憶昔年拍攝電影《詠春》的經歷，另一方面鋪陳當年詠春宗師葉問來港打拼，在香港武林將「詠春堂」掛牌再到親手摘牌，打破門戶之見，將畢生武學毫無保留地傳揚四海的故事。這個故事因葉問的「武林形象」而來，由燈光師大春的「追光者角色」展開，最終站在光裏的就是全體堪作英雄的平凡人。

致敬傳統 謳歌英雄

在雙線敘事中，一邊是葉問的故事，一邊是葉問故事拍攝者的故事。故事主線是，當年葉問遠赴香江，懷抱「詠春堂」牌匾踏入武館林立的大南街，克服困境、扶危濟困、破除門戶，傳承中華武術；另一條線則是跨越近半世紀後，劇組攝製電影《詠春》的片場，劇組眾人懷抱夢想奔赴山海，來到深圳，透過拍片來造夢、追光、塑造英雄。兩條線索在劇中並行展現，兩個故事承載的「拼搏精神」在不同時空中同頻共振。兩個時代的故事與人彼此呼應，兩條線索在劇中並行展現、無縫切換，兩個場景在舞臺上旋轉交替。

「葉問的事跡曾多次被搬上銀幕，我個人尤其喜歡王家衛執導的《一代宗師》。畢竟，功夫片是香港最重要的流行文化之一，但我們這齣《詠春》舞劇卻不是這樣。電影中的葉問是一位浪漫主義英雄，而在我們的舞劇中他只是一個普通人。我們述說的是一個普通人的英雄故事，舞劇以葉問早年在廣州的生活開啟，期間的歷史背景和時代轉折都用曲筆描述，並輕輕帶過，再下來就是葉問南下香港，隻身來到大南街開設武館的經歷。作為一個普通人，他的心思都放在設館授徒上，信念很簡單、目標很平凡，甚至說它很卑微也可以。然而，他對詠春拳卻是絕對投入，同時也始終緊遵詠春『扶弱小以武輔仁』的尚武崇德精神。正是在他的不懈努力和恆久專注、投入下，詠春才得以發揚光大，最終發展成有幾十萬門徒的武術門派。」周勇平說。

「致敬傳統、謳歌英雄、回應時代、面向世界」是北京舞蹈學院黨委書記巴圖對舞劇《詠春》的評價。他認為，該劇以武術這一傳統文化的小切口，卻能夠恢弘而精彩地展示中國人的精神世界；以文化的厚度、敘事的邏輯、豐厚的內涵進行雙線敘事，生動挖掘了英雄故事，謳歌了英雄精神。

頂流班底 精彩美麗

一部好的作品不僅來自生活，亦與其創作者息息相關。《詠春》的編劇和前期工作耗時兩年。劇中有各路英雄人物，以及懷抱著理想的平凡人的身影，引發觀眾共鳴。為了尊重歷史人物，劇組嚴謹地查考角色原型的背景。舞劇《詠春》由有「舞壇雙子星」美譽的兩位總編導韓真、周莉亞共同執導，此前兩人曾聯手執導過許多膾炙人口的舞劇作品，例如《只此青綠》、《永不消逝的電波》、《沙灣往事》、《花木蘭》等。此外，該劇的編劇馮雙白也是業界名家，現任中國舞蹈家協會主席。主創團隊也匯聚了一批內地一線優秀創作者，如作曲楊帆、舞美設計胡艷君、燈光設計任冬生、服裝設計陽東霖、執行編導何俊波、張振國、編導呂程亮、門大成、李晨哲、造型設計賈雷、多媒體設計譚英傑、助理編劇徐珺蕊、攝影王徐峰、書法許靜等，也就是周勇平口中「堪稱百老匯級數的人馬」。

劇中一場18分鐘的宗師對決場景，全由來自荷花獎、桃李盃、文華獎等殿堂級賽事的舞蹈演員飾演，維妙維肖地融合舞蹈和中華武術，以舞蹈呈現詠春、太極、八卦、八極和螳螂拳五大武術門派高手的招式。周勇平透露：「為了這齣舞劇，我們40多位舞蹈員花上整年時間去學習武功，同時也邀請了詠春及其他多個門派的武林前輩作武術指導。在宗師對決的一場，舞者揉合現代舞和中華武術，演繹五大武術門派高手過招的精彩場面，淋漓盡致地表達出兩者的魅力，全部都是真功夫，當中的難度看來就只有我們這支舞者才能成就。如此起點本來已達到國際級數，加上其他元素的配合，出來的效果就更上一層樓，我從未看過在舞臺上能有如此精彩美麗的演出。」

剛柔並濟 絢麗浪漫

除了充滿陽剛氣息的高手對決，舞劇《詠春》亦兼顧舞蹈的輕柔絢麗，周勇平說：「當葉問在香港開宗立派之時，他和愛妻其實是分隔兩地的，葉問和其夫人張永成的感情戲尤其蕩氣迴腸。兩位總編導韓真和周莉亞都是女性，她們在中國有著舞壇雙子星的美譽。兩位女總編導都是科班出身的舞者，同樣是北京舞蹈學院畢業，雖身為女性卻毫不柔弱，這次更親赴佛山，追隨當地一位詠春老前輩學習了好一段日子，所以舞功和武功都修煉了，當然也有著美麗的外表。她們之前已合作編導過眾多優秀作品，正因為擁有女性細膩的藝術觸覺，這次為葉問夫婦編排了一段細緻動人的舞蹈，那種生離死別的情懷就教人十分感動。此外，由多位女舞者演繹八卦掌的那一幕，剛柔並濟，不見絲毫粗暴戾氣，這也是舞臺上罕見的精彩場面，我認為這段舞蹈也屬世界級數。」

創意轉化 文化遺產

舞劇《詠春》除了以舞蹈藝術給予國家級非物質文化遺產「詠春」詩意演繹外，服裝設計也很有特色。舞蹈員服裝皆取材「香雲紗」這項充滿嶺南民俗文化特色的國家級非物質文化遺產，讓這兩個非遺項目得以創意轉化、創新發展。周勇平表示：「此劇另一特色是融入了『詠春』及『香雲紗』這兩個非物質文化遺產。要知道，佛山除了以詠春聞名外，亦有一種著名特產就是『香雲紗』這布料。《詠春》演員的服裝皆採用廣東獨有的『香雲紗』裁製，在舞臺燈光與舞者優美動作互相輝映下，構成獨特的美學形象，接連傳統文化與時代精神。」

據悉，作為佛山特產非遺項目的「香雲紗」是世界為數不多的純植物染料與河泥染色的桑蠶絲綢織物，面料經過浸莨水、曬莨、封莨水等30餘道工序，再用珠三角特有的河泥覆染而成，是手工植物染生產方式中的「絕品」，被譽為紡織品中的「軟黃金」。這種天然，無化學添加的布料，正好切合可持續發展的理念，深受世界各地時裝設計師愛戴，今年更在義大利的米蘭設計周亮相。深圳設計的代表品牌「見萩香雲紗」便參與了《詠春》的共創，讓「詠春」和「香雲紗」此兩項國家級非物質文化遺產在舞臺展現出全新脈動與異彩。

深圳出品的舞劇《詠春》儘管沒有直接描述有關的時代背景和歷史轉折，但也曲筆表述了昔日許多民間疾苦，譬如上世紀六十年代中國的糧荒，說明英雄和平凡人都要面對時代環境的挑戰。周勇平說：「其實正如這齣舞劇是向平凡人致敬一樣，我們也沒有甚麼高大上的個人英雄，而是以一個整體團隊的形式去演出，而不是僅僅聚焦在主角身上。尤其在群舞時，每一位舞蹈員都有非常精彩的演出，在演繹劇中「七十二家房客」的橋段時，份外入型入格，將舊日平民生活演繹得活靈活現。這些年輕的舞者不是那種曲高和寡的舞臺藝術家，他們充滿活力，心態十分純粹、撲實，就如舞劇所標示的平凡人的英雄那樣。」

文化名片 走向世界

周勇平表示：「深圳可算最具發展潛力的現代化城市之一，這不但表現在物質文明或經濟成就之上，這個被稱為『中國矽谷』的前衛都會近年亦大力拓展藝術，而舞劇《詠春》則是深圳重點打造的又一力作，據知有關當局投入的製作預算便高達人民幣2,000萬元，舞劇集全國頂尖創作資源於一身，不斷突顯深圳風采與精神魅力，彰顯這座城市引領的新時代文藝風尚，鑄就新時代文藝高峰的決心與實力。我們期望能夠把它帶進世界市場，令它成為深圳的文化名片，而這也正是香港作為一個中外文化藝術交流中心所能發揮的作用。」

事實上，熟悉香港舞臺藝術的朋友都知曉，幾乎一輩子都服務香港舞臺藝術的周勇平，他在圈內的地位儼如葉問之於詠春的宗師地位。周勇平在香港舞臺藝術界涉獵廣泛，於節目策劃、市場宣傳、藝團管理、舞臺監製及導演等多方面皆有成就，在「見過自己、見過天地、見過眾生」之後，當下他希望以自己多年積累的經驗，促進香港和內地的文化藝術交流，並走向世界，就似舞劇《詠春》中的葉問，由在武館街掛上「詠春堂」的牌子，到最後又把牌子放下來，以還武於大眾、還武於社會。周勇平語重心長地說：「香港只有幾百萬人口，相比中國14億人口或大灣區近億人口，我們的文化舞臺藝術市場其實十分有限，年輕一代的香港舞蹈員必須刻苦勤練，累積深厚功底，爭取更多到內地演出的機會，觀摩、學習，始終是要擁抱世界。」

舞劇《詠春》

日期：2024年1月4至6日 晚上8時 | 1月6至7日 下午2時30分

地點：香港演藝學院歌劇院

票價：HK$780, $580, $380

查詢：https://premier.hkticketing.com/shows/show.aspx?sh=WINGC0124







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