收藏文章

渡輪已悄悄地離開了碼頭，正通往著西貢的不同小島。迎面的海風吹起了髮絲，伴著乾燥又溫柔的陽光，我們的目光在一片大海中，尋找一絲驚喜。與嘈雜都市有著不同節奏的鄉郊地方，能讓人暫時拋下浮躁、偷得半日閒，而在感受自然的撫慰之際，也讓人回想起香港最初的模樣。

隨著冬季的到來，亦迎來了第二屆西貢海藝術節，以「再島敘」（Joy Again, Stories）為題，將地方、人文、歷史、時間重新連接，續寫關於島嶼的故事。西貢海藝術節為期三年，由旅遊事務署主辦，一口設計工作室（One Bite Design）策展。來到第二屆，由原先的兩個島嶼——鹽田梓和橋咀洲擴展至現時共四個島嶼，新增了公眾平時較少有機會到訪的滘西洲和糧船灣；加上首屆的藝術品，今年合共展出十八件作品，分別散落在島嶼的不同角落。

認識One Bite Design，是透過他們參與和設計的項目，在傳統意義上的建築設計以外，有不少是連接地方與人文的社區項目和空間規劃。「我們一直都有一個理念，就是interconnecting people and making places；即是如何找大家之間的連線，去形成一個地方。」One Bite的聯合創辦人及策展人梅詩華（Sarah）表示，「所以當我們去策劃這個藝術節時，我們從來都不是逐年去看這個藝術節，而是以點線面為方向，去看究竟三年之後我們能做到甚麼。」

版圖上的島嶼就是個體，就像一個點，透過渡輪，形成了航線，將島與島之間的歷史、故事、風土人情串聯起來。「我們很想知道，一條村除了當地的村民之外，當我們透過藝術節與他們連結和建立新的關係下，這個地方還有甚麼人、事、物的可能性呢？」在策展過程中，One Bite的共同創辦人兼策展人張國麟（Alan）發現，「原來有些歷史與故事在教科書上是找不到的，而是透過和村民們對話才知道這個地方曾經發生的事。」

以島為載體、藝術為媒介，藉著藝術節續寫地方故事的當中，又有甚麼是不可缺失的呢？「我想最重要的是村民們想說甚麼？」張國麟表示，「在島上放置藝術品，就猶如在村民的家裡添置東西，當中需要溝通與協調，並不是以藝術品名義放置於此就行。」縱觀各島的藝術作品，有些是和村民共同完成的、有些則結合村民口述的歷史與故事、有些則就地取材，將當地風俗文化融入其中。因此，今年參展的藝術家，除了聚焦於作品本身，亦多了一個共創的任務。

乘坐渡輪來到滘西洲，可以見到三件作品，包括藝術家林嘉裕的竹編裝置《帆》、香港大學鄉村互助自理團隊的《曉看天色》，以及蘇暢、林顯峰、林語詩帶來的《織浪亭》。作品均以漁村為出發點，透過與村民的互動和合作，將故事融入其中。藝術家林嘉裕帶來的作品《帆》，由三面竹編而成的帆組成。帆的形態取自傳統的中式船帆，現在已經很少見於捕魚。每面帆都有它的名字與故事，分別是頭帆、大帆和三帆，代表出海、返航和歸家。頭帆和大帆的中央都有一扇窗，觀者可幻想自己是一個小孩，透過窗戶望向海，期盼著捕魚的家人回家的一天；來到大帆，可以看見窗的中間有一艘竹編帆船，宛如看見家人歸航。藝術家表示，「同樣的窗，但卻是完全不同的心情和感受。」最後的三帆，藝術家邀請了滘西洲的村民，親自教授和共同編織了漁網，與竹編相結合，交織出當初村民冒著危險、辛苦出海，只是為了獲取漁獲和家人分享的故事。

大家來到糧船灣，會想起甚麼？由鄒森然和姚文妃帶來的作品《陸（六）分之一》或許就是答案。作品靈感源於當地的超級火山爆發後，自然形成的六角岩柱。而糧船灣的六角岩柱群已入選世界百大地質遺產，不僅罕見，還十分具有價值。鄒森然表示，「但因為這些六角岩柱群主要聚集在島的另一邊，因此大家在島上時，也未必會見到，所以就想直接將其帶到這片海灘上，藉此告訴大家，這裡就是糧船灣。」作品上，還飾以不同的文字，姚文妃表示，那是和村民聊天後，並結合蒐集的資料，截取的一些關鍵字。「我們把它貼在鏡鋼上，讓大家欣賞作品的同時，在風景之外，還能透過這些文字，了解到這個地方的歷史與故事。」

其實離糧船灣碼頭不遠處，有一所頗為有趣味的村公所，那是藝術家梁康勤的活化項目《致海》。作品原為儲物所用的村公所，但村民希望藉著藝術節，將其活化為共享社區空間。梁康勤從西貢和糧船灣回收了不少泥土，再結合當地的海水，純手工製作了800片菱形陶磚，將其飾以外牆上，而另一面牆則飾以與村民共同編織的魚網，為村公所穿上新衣。

鹽田梓作為整個西貢海藝術節的起點，仍保留了不少之前的藝術作品，加上新作品的點綴，讓這裡變得更加熱鬧。單在鹽田梓可欣賞到的藝術作品，就有八件之多。包括設計師陳少華和周穎聰的帶來的裝置《天磊石陣》、建築師陳俊宇、葉希芃、黃鋈暉《璃 島》、MADE和藝術家沈君怡的《畫梓》等。鹽田梓作為香港其中一個客家村，卻是信奉天主教。陳少華和周穎聰的作品《天磊石陣》是結合自然空間和當地文化的巨石裝置，由三部分組成。分別取自然空間、天主教信仰和鄉情為靈感。裝置亦融入了天圓地方、外圓內方的思想，在煩囂與浮躁間，尋得平靜。

說起西貢海藝術節，難免會想起同樣是以島嶼群為主的日本瀨戶內海國際藝術祭。無可否認，後者是確實是一個成功的例子，以藝術重新改寫小島的形象，活化舊有事物。西貢海藝術節沒有名家建築、沒有偌大的美術館，但它掀起的，卻是一種莫名的熟悉感，一個香港最初的模樣，一段被世人逐漸淡忘的記憶。除了透過藝術品表達想說的話，其實背後也承載了一個關於鄉村保育的願望，策展人和一眾藝術家都期待著，當透過藝術引入人流時，或許也會為這裡帶來了新的機會。







【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱