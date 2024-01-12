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「在孤獨的空間內，藝術是一種優雅的反抗；於寂靜的空白畫布上，留下了貼近生命本質的混沌筆跡。」反抗怎聽都是一種叛逆，卻以優雅的方式進行著，就算是歇斯底里，也如無聲的吶喊。又似西西弗斯一般，頂著巨石，日復一日、年復一年，在消耗中尋求救贖。



繼「孤獨之紗」與「孤獨之宮」後，由林靖風策劃的「孤獨三部曲」來到最終章——「孤獨的優雅」。前者探討物件與獨孤的關係，以及空間與獨孤的關係，終章是關於我們自身的心理狀態、處世態度與孤獨之間的關係。參展藝術家包括門小雷、李思汝、b.wing、鄺詠君、廖紫婷、李穎芝、陳樂珩、麥穎森、陳海欣、梁佩兒、李欣儀及吳瀞涓。藝術家以風景與建築物、人物與靜物、抽象與具象的作品，記錄生活日常。這些日常參雜著平靜的時候，也有糾結不解的片刻，看似藝術家的故事，卻也是觀者的日常。卡謬說，「没有對生活絕望，就不會真的熱愛生活。」，林靖風則以「絕望以後的希望，才是真正的希望」去延續故事。









林靖風策劃的展覽，總是帶著強烈的故事性。藉著佈局與設定，在密封的空間中，營造出遊走於室內外的感覺，將觀者從家中帶到街上。房內無人安坐的沙發與雪花電視機對話著、角落的電話掛於牆上，在響起之前，都是安靜的。這個空間中展示了廖紫婷的《The Lighthouse》、鄺詠君的《How to Build a Perfect Bomb III》與李穎芝的《Untitled》。前者均是舊作，卻亦是藝術之路的苗頭。廖紫婷的《The Lighthouse》完成於她的畢業之年，燈塔是一個指示塔，在黑暗中給予需要光的人，而她卻形容自己就如燈塔上的守夜人，亦都等待著光的照射。鄺詠君的《How to Build a Perfect Bomb III》與近年筆下的靜謐風景大有不同，如原子彈般的景象勾勒了她當時的經歷，每每想起母親患癌的消息與親人離世的悲痛，心情就如原子彈爆炸般轟動，由煙灰組成的蘑菇雲以溫柔的姿態將威力擴散。



