收藏文章 一月展覽推介:街頭藝術教父Richard Hambleton個展、瑪麗蓮夢露藏品展,以藝術沉澱思緒、覓得生活靈感 新年伊始,總要留些時間讓自己沉澱一番;回顧過去的同時,也計劃一下未來,在繼續過日子之下,也從生活中吸收一些靈感。除了出遊、親近自然、閱讀以外,不妨也逛逛展覽,從一眾藝術家們的語言中,找到一些能觸動的神經及視覺的花火吧! 「青蛇:女性中心的生態學」 大館當代美術館近日帶來全新群展「青蛇:女性中心的生態學」,由凱瑟琳.韋爾(Kathryn Weir)和譚雪策展,梁瑋珵及皮埃特羅.斯卡瑪卡(Pietro Scammacca)協助策展,展出來自20多個國家,30多位藝術家的作品,60多件作品涵蓋繪畫、雕塑、錄像等不同媒介,旨在探討藝術與生態之間的聯繫。 展覽中的「青蛇」之名出自家喻戶曉的《白蛇傳》,雖然青蛇是中國古代傳說的人物,但在展覽中,也泛指在世界各地不同文化的神話中出現的蛇形人物,以蜿蜒的身軀,蛻皮復甦。展覽以關懷為本,重視人與人,及與自然之間的關係為概念,而這概念也正是「生態女性主義」的核心。以此為主,藝術家亦延伸至不同議題的探討,包括以各地破壞和剝削自然的歷史、關注被邊緣化或壓制的知識體系,還有對特定河流的生態系統及相關神話,以作品回應與訴說關於復甦、生態、宗教、神話等,突顯人們如何對非人類生命體展現出同情心及關懷。 「青蛇:女性中心的生態學」 展期: 2023 年 12 月 20 日 至 2024 年 4 月 1 日 星期二至日早上十一時至晚上七時 星期四延長開放時間至晚上九時 星期一閉館 (公眾假期除外,翌日閉館) 地點: 香港中環大館 賽馬會藝方一樓、監獄操場 卓越贊助: 東方匯理財富管理 譜寫傳奇:《花花公子》休·海夫納 x 瑪麗蓮·夢露 當瑪麗蓮·夢露(Marilyn Monroe)遇上《花花公子》雜誌創辦人休·海夫納(Hugh Hefner)後,會擦出甚麼花火? 二人均出生於1926年,在二十世紀的美國風靡一時!Hugh Hefner在1953年創立時《花花公子》雜誌,而瑪麗蓮·夢露則是創刊號的封面人物,可想而知,雜誌一出,會引來甚麼迴響。今年三月,Julien's Auctions舉辦的「《花花公子》檔案、休·海夫納基金會及瑪麗蓮·夢露生平與事業珍藏」拍賣。時次拍賣將上拍這兩位家喻戶曉的標誌性傳奇人物的藏品,逾1,000件藏品,均來自花花公子企業總部(Playboy Headquarters)及大宅(Playboy Mansion),當中涵蓋雜誌創始人從早年生活到《花花公子》黃金時代的收藏,以及瑪麗蓮·夢露的一系列私人物品,包括電影戲服、照片、手稿等,而在藏品上拍前,亦會舉辦亞洲巡迴展覽,屆時將於1月27日至2月1日,到藝穗會就可一窺這兩位傳奇人物的生活痕跡,以及上世紀美國的黃金時代。 譜寫傳奇:《花花公子》休·海夫納 x 瑪麗蓮·夢露 日期:1 月 27 日至2月1日 地址:香港中環藝穗會 免費入場 按此報名參觀 查詢: 美國洛杉磯拍賣 3月28日至30日 | 接受全球網上競投 理查德.漢布頓「The Last Shadows」藝術展覽 20 世紀80 年代,美國紐約經濟下滑,可藝術反之走上了巔峰。從地下鐵到大街的轉角處,從牆壁到電線桿,都是地下藝術、街頭藝術的踪跡,它們以實驗性的精神衝擊著整個藝術圈。除了街頭藝術的佼佼者凱斯.哈林(Keith Haring)和尚.米榭.巴斯基亞(Jean-Michel Basquiat)外,另一位來自加拿大的藝術家理查德.漢布頓(Richard Hambleton)也在紐約街頭留下了印記。 HKwalls 日前帶來了被稱為紐約街頭藝術教父Richard Hambleton的個展「The Last Shadows」,展覽從藝術家的生活與藝術進程入手,展出包括模擬早期在紐約街頭的藝術創作,以及一系列標誌性的「影子人」(Shadowman)作品,當中還包括了展出Straka和Pitt珍貴的私人收藏,以及從未公開展示的作品。展覽中,亦不乏藝術家手稿和日記,還有其晚期作品,如站立剪影《Take This and I'll Kill You》、隱秘的黃色「影子人」《The Final Work》、及其充滿張力的《Self-portrait》系列,結合藝術家的自身故事,透過筆下作品遊走其人生。 「Richard Hambleton: The Last Shadows」 日期:1 月 12 至 28 日 時間:逢週二至日上午 11 時至下午 8 時 地點:上環德輔道西33 號Soho House

