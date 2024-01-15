收藏文章

新年伊始，總要留些時間讓自己沉澱一番；回顧過去的同時，也計劃一下未來，在繼續過日子之下，也從生活中吸收一些靈感。除了出遊、親近自然、閱讀以外，不妨也逛逛展覽，從一眾藝術家們的語言中，找到一些能觸動的神經及視覺的花火吧！

「青蛇：女性中心的生態學」

大館當代美術館近日帶來全新群展「青蛇：女性中心的生態學」，由凱瑟琳．韋爾（Kathryn Weir）和譚雪策展，梁瑋珵及皮埃特羅．斯卡瑪卡（Pietro Scammacca）協助策展，展出來自20多個國家，30多位藝術家的作品，60多件作品涵蓋繪畫、雕塑、錄像等不同媒介，旨在探討藝術與生態之間的聯繫。

展覽中的「青蛇」之名出自家喻戶曉的《白蛇傳》，雖然青蛇是中國古代傳說的人物，但在展覽中，也泛指在世界各地不同文化的神話中出現的蛇形人物，以蜿蜒的身軀，蛻皮復甦。展覽以關懷為本，重視人與人，及與自然之間的關係為概念，而這概念也正是「生態女性主義」的核心。以此為主，藝術家亦延伸至不同議題的探討，包括以各地破壞和剝削自然的歷史、關注被邊緣化或壓制的知識體系，還有對特定河流的生態系統及相關神話，以作品回應與訴說關於復甦、生態、宗教、神話等，突顯人們如何對非人類生命體展現出同情心及關懷。

「青蛇：女性中心的生態學」

展期： 2023 年 12 月 20 日 至 2024 年 4 月 1 日

星期二至日早上十一時至晚上七時

星期四延長開放時間至晚上九時

星期一閉館 （公眾假期除外，翌日閉館）

地點： 香港中環大館 賽馬會藝方一樓、監獄操場

卓越贊助： 東方匯理財富管理

譜寫傳奇：《花花公子》休·海夫納 x 瑪麗蓮·夢露

當瑪麗蓮·夢露（Marilyn Monroe）遇上《花花公子》雜誌創辦人休·海夫納（Hugh Hefner）後，會擦出甚麼花火？

二人均出生於1926年，在二十世紀的美國風靡一時！Hugh Hefner在1953年創立時《花花公子》雜誌，而瑪麗蓮·夢露則是創刊號的封面人物，可想而知，雜誌一出，會引來甚麼迴響。今年三月，Julien's Auctions舉辦的「《花花公子》檔案、休·海夫納基金會及瑪麗蓮·夢露生平與事業珍藏」拍賣。時次拍賣將上拍這兩位家喻戶曉的標誌性傳奇人物的藏品，逾1,000件藏品，均來自花花公子企業總部（Playboy Headquarters）及大宅（Playboy Mansion），當中涵蓋雜誌創始人從早年生活到《花花公子》黃金時代的收藏，以及瑪麗蓮·夢露的一系列私人物品，包括電影戲服、照片、手稿等，而在藏品上拍前，亦會舉辦亞洲巡迴展覽，屆時將於1月27日至2月1日，到藝穗會就可一窺這兩位傳奇人物的生活痕跡，以及上世紀美國的黃金時代。

譜寫傳奇：《花花公子》休·海夫納 x 瑪麗蓮·夢露

日期：1 月 27 日至2月1日

地址：香港中環藝穗會

免費入場

按此報名參觀

查詢：

美國洛杉磯拍賣 3月28日至30日 | 接受全球網上競投

理查德．漢布頓「The Last Shadows」藝術展覽

20 世紀80 年代，美國紐約經濟下滑，可藝術反之走上了巔峰。從地下鐵到大街的轉角處，從牆壁到電線桿，都是地下藝術、街頭藝術的踪跡，它們以實驗性的精神衝擊著整個藝術圈。除了街頭藝術的佼佼者凱斯．哈林（Keith Haring）和尚．米榭．巴斯基亞（Jean-Michel Basquiat）外，另一位來自加拿大的藝術家理查德．漢布頓（Richard Hambleton）也在紐約街頭留下了印記。

HKwalls 日前帶來了被稱為紐約街頭藝術教父Richard Hambleton的個展「The Last Shadows」，展覽從藝術家的生活與藝術進程入手，展出包括模擬早期在紐約街頭的藝術創作，以及一系列標誌性的「影子人」（Shadowman）作品，當中還包括了展出Straka和Pitt珍貴的私人收藏，以及從未公開展示的作品。展覽中，亦不乏藝術家手稿和日記，還有其晚期作品，如站立剪影《Take This and I'll Kill You》、隱秘的黃色「影子人」《The Final Work》、及其充滿張力的《Self-portrait》系列，結合藝術家的自身故事，透過筆下作品遊走其人生。

「Richard Hambleton: The Last Shadows」

日期：1 月 12 至 28 日

時間：逢週二至日上午 11 時至下午 8 時

地點：上環德輔道西33 號Soho House







【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動