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如果可以重來，結果還是一樣嗎？

人總是在事情發生過後，假想著一次重來的機會，在幻想中掙扎不一樣的結果。動畫導演兼視覺藝術家江康泉（江記）以畫筆復活二千年前投入汨羅江自盡的詩人屈原，將他帶來了賽博龐克的未來之中，續寫其故事。

在大館的個展「江康泉：戰國龐克」中，首次展出動畫《離騷幻覺》（Dragon's Delusion）的三個章節，從《序》、《汨羅篇》到《刺秦篇》，講述秦始皇復活的故事、複製人屈原帶著前世記憶的抉擇；同場，還有由大館委託的兩件作品——《過去﹒現在﹒未來﹒流血﹒流淚﹒流浪》與《時間停頓就是山，時間流動就是水》，以及一間佈滿手稿與書的房間，在賽博龐克的色彩中，窺探選擇下的因與果。

屈原在《離騷》中寫下，「亦余心之所善兮，雖九死其猶未悔。」屈原做出了他的選擇，但江記卻不斷地問自己：「命運的選擇是基於甚麼？」

在《離騷幻覺》中，江記畫下了屈原，也畫下了屈原的複製人，當中的複製人就如一次重來的機會，在相似的故事背景下，他會不會和屈原一樣，走向同樣的結果。為甚麼是屈原？江記形容，屈原是一個很經典的角色，同時也經歷了求而不得的結果。「在從小到大的教育中，我們不會這樣看屈原，更會形容他是一個愛國詩人，但你看他的作品時，便會發現，他最關心的其實是一種人民的精神。」可是，得不到又能怎麼辦？《離騷幻覺》能否追尋到一個答案？若比起答案，它是否更像一個欲望？

幻覺是最大的真實

不管是《離騷幻覺》，還是最新的委託作品《過去．現在．未來．流血．流淚．流浪》，當中看似想像的境況，又夾雜著歷史與現實；在這個所建構的世界中，甚麼是真實，甚麼是虛構？用科學去看，我們的記憶與印象是基於大腦的重建，它曾真實存在過，但在時間之下，真實與虛構的界線卻變得模糊不清。江記以莊周夢蝶為例，去形容虛實之間的模糊界線，同時以「幻覺是最大的真實」一說，去詮釋當中糾結。然而，孰真孰假於江記而言，卻不是最重要的，「雖然世界是一個幻象，但你想追尋真實是甚麼，這個想法似乎更為重要。」

策展人郭瑛形容，這是一個結合科技的展覽，藉以反映我們所棲身的當代世界，並挑戰我們對過去的看法。確實，在科技的洪流中，虛擬、幻想變得更加無邊無際，但談及AI是否藝術的爭議，江記卻有不同的看法。「AI作品是不是藝術或許不是最重要的，因為在創作的過程中，創作者始終都要回歸自己，認識自己、感受自己，找到感覺才是藝術重要的東西。」回看過去，每每能在藝術史留下記號的，似乎都曾被人否定過，白南準以錄像、電視衝擊著功能性的固有框架，「AI這件事也是一樣的，最後那件由AI製作的作品能不能成為藝術品，取決於創作者本身。」

雖然AI並不是江記的方向，而他形容自己的作品是漫畫，是映畫，也是一個冥想的過程。他希望觀眾來到作品前時，可以靜下來，停下來。「藝術與音樂很不同，不管你喜歡與否，藝術都能讓你停下來，而停下的動作才會引領下一步——開始思考，從而引領觀者至一個冥想的狀態；同時在某層面上，又能連接觀眾與創作者。」

委託作品《過去．現在．未來．流血．流淚．流浪》就結集了江記近年的感受與經歷——動盪、戰爭、文化衝突，不管在哪，都是相似的。在三個獨立的銀幕上，一個片中人正在經歷血和火、一個經歷著海和流淚，在矛盾與痛苦之中，還有輕重之分嗎？「那些看似矛盾的情感，其實背後都是一樣的，而矛盾的出現是因為還未經歷過，便理解不了對方。」然而那三個經歷著不同狀態的角色，其實只是同一個人的不同階段。「我從前常常認為世界應該是怎樣的，但現在會將焦點放他人與自己的感受上，然後再去想世界應該怎樣。」同一件藝術作品，在一百個人的眼裡，可能有一百種解讀，這或許取決於每個人之經歷。然而要連接觀者，連接世界，或許就要理解他人，理解自己。

「江康泉：戰國龐克」

時間：即日起至2024 年3月3日

地址：大館01 座複式展室

展覽可按此處查詢。







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