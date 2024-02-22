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還未到三月，各大文藝機構已迫不及待的釋出一系列藝術月的活動，未見其人先聞其聲的消息也讓人忍不住期待三月的到來。

除了全面恢復疫情前規模的Art Basel、回歸中環海濱的Art Central，以及拍賣行一年兩度的大拍外，西九文化區作為香港文化的其中一個樞紐，西九管理局今年宣布於藝術週舉辦首屆「香港國際文化高峰論壇2024」。

時次高峰會邀請了全球世界各地藝術及文化機構的翹楚參與，包括來自世界各地的大型博物館的代表出席，如法國凡爾賽宮和特里亞農國家博物館館長Laurent Salomé、故宮博物院院長王旭東博士、中國國家博物館館長王春法博士、日本東京國立博物館館長藤原誠、美國三藩市美術博物館館長兼行政總裁Thomas P Campbell 博士、法國龐比度國家藝術和文化中心新媒體及亞太地區首席策展人Marcella Lista 博士等，探討當下藝術文化界的熱點議題和趨勢。

一連兩天的高峰論壇會將展開一個座談討論——「文化區對城市社會及經濟轉型的貢獻」，以及四個專題討論。首天論壇將舉辦兩個關於數碼化的專題討論，包括「數碼化的承諾」，探討近年最為大熱的非同質化代筆、物品數位化等新興科技對文化的影響；探討元宇宙成為全球常態，數碼生活會帶來甚麼可能性的專題討論「數碼化的界限」；翌日，則以博物館於當下時代下的定位為主題，提出「全球視野下對博物館詮釋的新思考」，以及探討如何資源共享、透過共同合作輸出文化的專題討論「後疫情時代合作與共享的新方式：國際視角」。

高峰論壇將邀請超過1,000名來自本地、內地和海外的藝術及文化機構代表參加高峰論壇，公眾可透過安排的直播，於線上參與論壇。

香港國際文化高峰論壇2024

日期：2024年3月24日至26日

地點：西九文化區

查詢：http://www.culturalsummit2024.hk/







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