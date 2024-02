Art & Living



收藏文章 Art Central 2024:首推新銳藝術家專區「Neo」、大型裝置藝術區回歸! 在Art Basel宣布恢復疫情前規模不久,第九屆Art Central都釋出最新消息,將於2024年3月28日至31日回歸中環海濱,舉行盛事。今年Art Central的參展畫廊共有95間,七成來自亞洲,根據主辦方的消息,今年參與藝博會的中國內地畫廊與藝術家的陣容是歷年最強。在揭曉之前,不如先看看今年的安排與焦點吧! 今年Art Central依舊有畫廊的主展區,以展品風格大膽創新的畫廊,以及世界各地的傑出藝術家的作品。包括坐落於H Queen的Whitestone Gallery (香港)將展出亞洲及國際藝術家包括Jiang Miao、 Kongkee的作品;西班牙畫廊VETA by Fer Francés (馬德里)帶來充滿濃厚藝術史的群展,展出藝術家包括美國的Theresa Chromati 和 Devan Shimoyama、北京的 Kang Haoxian 和塞維利亞的 Cristina Lama;Kvalitář (布拉格)帶來實驗畫家兼雕塑家Milan Houser的作品等。 此外,藝博會有超過三分之一的畫廊都帶來藝術家個展,例如Contemporary by Angela Li(香港)將展出藝術家陳景朗的最新畫作、Winners Gallery (北京)展出來自哥倫比亞藝術家Lourdes Navarro的油畫和塑膠彩畫作品、Gallery THEO (首爾) 展出Marcelo Suaznabar 的當代超現實主義畫作等。 除了藝廊主展區以外,今屆Art Central首推的藝廊專區「Neo」,由策展顧問鄭得恩先生策劃。這個專區聚焦在當代藝術界的新銳和新晉藝術家,共有11間畫廊與15位藝術家獲選於這個全新新藝廊專區亮相,如BFM Art Center (2021年於蘇州成立)、biscuit gallery (2021年於東京成立)、Cub_ism_ Artspace (2020年於上海成立)、PBG (2021年於首爾成立)、V&E Art (2016年於台北成立),為藏家、藝術愛好者、觀者帶來新的靈感。 展場裡,讓人矚目的大型藝術裝置亦是每年的焦點。今年展出來自 LEE & BAE (釜山) 的Sangsun Bae、 Kvalitář (布拉格) 的Rony Plesl 、 Wan Gallery (新竹) 的 Andrea Samory 、 AN INC. (首爾) 的Sam Shendi 和 wamono art (東京、香港) 的Wataru Yamakami的五件大型藝術裝置,讓人沉浸其中。 Art Central 2024 地址:中環海濱

地址:中環海濱

*全價門票於3月28日或之後購買
3月28日(星期四)下午12時至5時

成人$175 (正價 $250)

學生/優惠門票$90 (正價 $185)

小童 (5-15歲) $60 Night Central:3月28日(星期四)下午5時至晚上9時

首輪門票 $350 (正價 $650)

套票包含2位成人Night Central門票及額外一日展會入場門票 3月29日(星期五)下午12時至3時

成人 $175 (正價 $250)

學生/優惠門票 $90 (正價 $185)

小童 (5-15歲) $60 3月29日(星期五)下午3時至晚上6時

成人$210 (正價 $330)

學生/優惠門票 $140 (正價 $235)

小童 (5-15歲) $60 3月30日(星期六)上午11時至下午7時

成人 $210 (正價 $330)

學生/優惠門票 $140 (正價 $235)

小童 (5-15歲) $60 3月31日(星期日)上午11時至下午5時

成人 $210 (正價 $330)

學生/優惠門票 $140 (正價 $235)

小童 (5-15歲) $60 門票可按此處購買。

