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「無形的電訊網絡正覆蓋在現實遼闊的土地之上，在這樣的數碼時代中，山水有著甚麼意義？

這是 M+ 南展廳最新專題展覽「山鳴水應」最後一個部分，對觀眾提出的問題。從東方文化看山水，就如莊子於《秋水》中寫下的「吾在天地之間，猶小石小木之在大山也。」，甚或蘇軾於《赤壁賦》中感嘆：「寄蜉蝣於天地，渺滄海之一粟。」那種在自然山水的磅礴之氣面前，人是何其渺小的情懷與感概，大概這就也是古人對於山水的想像與描繪。

山水無疑是構成東方水墨傳統與哲學思想的文化底蘊，但在後工業時代下與日趨虛擬的世界中，山水與人類的聯繫也產生微妙的變化；同時，人們看待山水的方式也不同了。藝術家陳育強早前於世界畫廊的個展《舊風景—電光水石》中，便以科學角度拆解山水，甚是有趣。來到近期，M+的最新展覽「山鳴水應」中，便將山水拆為「山」與「水」，探討從古延續至今，山水與人類的聯繫與變化，以九大主題為策展路向，展出130多件作品，大部分作品來自館藏，還有數件委約作品。以不同媒介，如水墨、油畫、攝影、裝置、錄像等，讓觀者重新想像我們與自然、山水、歷史之間的關係。

展覽的九大主題分別為「擴闊經典」、「觀看的方式」、「宇宙觀」、「此岸彼岸」、「體驗時間」、「光與聲」、「介入自然」、「重新出發」和「通訊設備」。從主題的鋪排來看，是一個循序漸進的策展路向，同時亦涵蓋超越山水表象以外的話題。

展覽頭三部分——「擴闊經典」、「觀看的方式」和「宇宙觀」主要聚焦在傳統山水走進當代語境下的可能性，與此同時，藝術家們在面對傳承傳統文化下的突破。如楊詰蒼的《白描芥子園（十一日談系列）》（2009 - 2014），以水墨勾勒暴力和性去顛覆文化、道德權威；而蔡財德的雕塑作品《文人石》（2013 - 2018）靈感則源於古時的文人雅士們，用來裝飾書房或花園的嶙峋怪石，藝術家從建築工地收集廢棄的混凝土，將其建構成當代的文人石，讓觀者在這微型山水中探索；還有郭城的《成為漣漪》（2004），以材質的獨特性，打造出一片鏡面山水。

從山水延伸出來的觀看方式與宇宙觀亦是藝術家們常常探討的主題，如王無邪的《天地情之十五》（2003）和鹽保朋子的《天根》（2006），便是以抽象的視覺詮釋山水；靳埭強的《天、地、人》（1997）則融入「天圓地方」的思想，將設計與藝術相結合。

在步入展覽下半部分之際，展場還特別展示了李禹煥的《關係項——鏡之道》（2021/2024）；觀者可踏著石子，走到裝置中央的鏡面處感受整件作品。作品蘊含了傳統山水畫卷軸與枯山水的元素，隨著時間，還可感受陽光透過窗門與作品之間的流動。

展覽前部分，更多在於山與水延伸之下的表象與精神，來到展覽的中後部分，感覺更趨向於跨越、超越山與水本身，探索其背後的話題，以及當代藝術家如何利用當下的媒介，如科學、科技等，重新審視山水這件事。如展區「此岸彼岸」，可以見到小谷元彥的《SP Extra：畸形腦面集 半骸幽女雙生兒》（2007）和張照堂的《王船祭奠》（1979），作品以儀式與宗教意象為題，延續浩瀚的宇宙主題，延伸至表達對天地之間的崇敬與探索；而「光與聲」和「介入自然」展區則有亞瑪·金華的委約錄像作品《孔雀之墓》、吉岡德仁的玻璃長凳《水方塊》（2002），透過聽覺、視覺、觸覺等感官與身體對自然的體驗。

在眾多展區中，編者最喜歡「體驗時間」這個主題。在時間的流動中，看似永恆不變的山水卻見證著世間萬物的瞬息萬變，過去、當下與未來穿梭在無常之中。又一山人的翻頁鐘裝置《當下2：now》（2011）便是對當下的詮釋，無論是曾經或是未來，都曾經或將經歷「現在」一刻；同場還有宮島達男的LED裝置《Region No.43701-No.43900》（1998），跳動的數字計算著時間的流逝，由9至1、1至9……就是沒有0。在佛教中，零代表著圓滿，沒有零的存在，便是他對生死輪迴的探討。里爾吉·迪拉瓦尼將溫度融入作品，版畫《時空旅人的日曆A──正向未來》（2013）和《時空旅人的日曆B──負向現在》（2013）採用感溫變色油墨，隨著溫度的變化，油墨將會呈現出相應的效果與圖像，而溫度的上升與下降亦承載著某種等待的時間。

展覽以「重新出發」和「通訊設備」作結，數碼、科技的介入，讓人與自然、人與周遭山與水的關係產生了微妙的變化。傳統的紙筆墨亦轉變成一系列裝置、錄像，閃動的銀幕成了我們觀看山與水的框架，在科技與數碼的衝擊下，我們會如何重新出發？

山鳴水應

日期：2024年2月3日起，為期兩年

地址：西九文化區M+南展廳

門票與詳情可按此查詢。







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