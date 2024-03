收藏文章

在歷史的洪流中,千萬人活過、千萬事發生過,但絕大部分都沒有留下痕跡。司馬遷寫下《史記》,讓後人了解到過去的人與事,但被司馬遷所記載之人卻非偶然,而是經過時間的淘汰與考驗,仍然值得我們認識。

在充滿藝術氣息的三月,香港芭蕾舞團都帶來2024年首齣當代芭蕾舞作《突破常規》。不同於過往的經典名著取材,全新舞作集合了《小夜曲》、《多少懸在半空中》和《Strangelove》,一連上演三部破舊立新的印記,一次體驗芭蕾舞從古典步入當代的百年變遷。

《小夜曲》(Serenade)出自喬治·巴蘭欽之手,也是他移居美國後所編的首齣芭蕾舞作。喬治·巴蘭欽被譽為將古典芭蕾重塑為當代芭蕾的先鋒,此作便是芭蕾舞史上的一個破舊立新的里程碑。《小夜曲》沒有劇情,卻充滿浪漫氣氛,隨著柴可夫斯基的音樂旋律〈小奏鳴曲〉、〈華爾茲〉、〈俄羅斯舞曲〉及〈哀歌〉,將觀者帶入巴蘭欽所營造的氛圍之中,感受古典的美,也走進舞者的夢境。詩人艾青看過《小夜曲》後,寫下這樣一首詩:「像雲一樣柔軟,像風一樣輕,比月光更明亮,比夜更寧靜——人體在太空裡遊行;不是天上的仙女,卻是人間的女神,比夢更美,比幻想更動人——是勞動創造的結晶。」這首《給烏蘭諾娃——看芭蕾舞《小夜曲》後作》是艾青看了前蘇聯芭蕾舞演員烏蘭諾娃表演《小夜曲》後的讚歎,字裡行間仿如將如夢如幻的畫面重現。這次表演雖然沒有烏蘭諾娃,但如詩如畫、經典與當代交融的劃時代印記卻是不可磨滅的。

從打破古典的框架、步入當代的那刻起,就已經預示著後浪的掀起。《多少懸在半空中》(In the middle, somewhat elevated)由被譽為革命性地改變了當代芭蕾舞的威廉・科西(William Forsythe)編舞,於香港首演。看威廉・科西過去的作品,就如欣賞著一場Performing art。他的表演總是結合不同媒介,甚或大型裝置,邀觀者走進他所建構的舞台中。創作於1986年的《多少懸在半空中》是威廉・科西為巴黎歌劇院芭蕾舞團創作的力作,翌年首演後,震撼了舞壇。作品結合裝置,除了考驗舞者的肢體動作外,還要結合腦力,遊走在暴烈與溫婉的音樂中,為官者帶來了一場極具當代性及概念性的表演。

跟隨兩位大師的步伐、繼續擴展界限的安東尼斯·方尼亞達基斯則帶來了世界首演《Strangelove》。靈感源於1980 年代風靡一時的Depeche Mode 電音流行曲,取材共6首歌曲,包括《Waiting for the Night》、《People Are People》、《Enjoy The Silence》等。方尼亞達基斯表示,自己深受Depeche Mode音樂的啟發,從歌詞到主題,彰顯了一種既粗曠又動人的情感,暗黑的電音帶來了一絲叛逆的火花,以迷幻的節奏為舞蹈步調,撥動觀者神經。

香港芭蕾舞團藝術總監衛承天表示,《突破常規》是對芭蕾舞「叛逆者」的致敬,同時也見證了三人均為古典芭蕾闢出的新徑。

《突破常規》

2024年3月22日至23日(五至六) 晚上7:30

2024年3月23日至24日(六至日) 下午2:30

地點:香港演藝學院歌劇院

門票:$1,000 (限量貴賓票)、$680、$480、$220(全日制學生及長者半價購票優惠)

*適合6 歲或以上

查詢:香港芭蕾舞團







