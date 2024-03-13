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《可憐的東西》（Poor Things）可說是今年奧斯卡的第二大嬴家，在和《奧本海默》（Oppenheimer）、《花月殺手》（Killers of The Flower Moon）等大熱電影的同場較量下，雖然失落最佳影片的獎項，但亦捧走了最佳女主角、最佳美術設計、最佳服裝設計、最佳化妝與髮型設計這四大獎項，同樣值得高興。

這部改篇自格蘭作家 Alasdair Gray的同名小說的電影，圍繞主角Bella Baxter（Emma Stone 飾），一位科學女怪人成長的故事，從講述她從初生，到踏上尋找真我的旅程。

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現實卻怪異的30年代氛圍

在《可憐的東西》未上映前，《Barbie芭比》本應是獲得最佳美術設計獎項的大熱，不過最終還是被《可憐的東西》打敗，無他，只因對Yorgos Lanthimos來說，美術設計是這部電影最重要的部分，做得好才能呈現出他理想中的超現實感覺。

電影場景由設計師Shona Heath與James Price操刀，Yorgos Lanthimos和James Price初次見面時，已直截了當的告訴他「要以現代的技術拍攝一部1930年代風格的電影」。

為營造電影中既現實又怪異的氛圍，Shona Heath和 James Price參照了16世紀荷蘭畫家Hieronymus Bosch和20世紀初愛爾蘭畫家Francis Bacon的作品。前者以複雜的構圖見稱，作品大多圍繞惡魔、半人半獸、機械等畫象；後者的畫作以扭曲的人類為主角，帶黑暗氛圍。

有了設計的基礎，二人選擇了在匈牙利布達佩斯的Origo Studios搭建出佔地11,500平方英尺的攝影棚，以及60,000平方英尺的外景空間。

電影中的倫敦、巴黎、船上的場景也在這龐大的攝影棚中完成拍攝；里斯本場景則移師到歐洲最大的攝影棚Korda Studios。虛實交替的場景，讓觀者看到熟悉同時又陌生的倫敦、里斯本與巴黎，電影中如人間煉獄般的亞歷山大城，更是以微縮模型搭建而成，因此在視覺上更具張力。

那麼Bella的粉色虛幻天空呢？Yorgos Lanthimos曾在《Vanity Fair》訪問中表示，船上場景的天空海浪其實是以LED螢幕投射出來，更具沉浸的超現實感覺，疑幻似真，正如James Price所言：「他想要打造一個我們現實生活中看得到的世界，但同時也能保持一種新語言的一致性，這種語言介於超現實主義、幻想、超凡脫俗、夢幻之間，但也被設定在一個熟悉的時代。」

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