Art Basel 於日前開幕,來自40個國家的243間畫廊帶來各式各樣的作品。從經典的大師之作到當代新晉藝術家作品、從二維平面到三維立體,以致近年大熱的數碼藝術和人工智,除了恢復疫情前的規模與狀態,而藝聚空間展示的大型裝置藝術更是歷年最多的一屆,共有16件作品,主題為「I am a part of all that I have met」,而眾多作品之中,又有哪些作品不容錯過?







