百老匯音樂劇《仙樂飄飄處處聞》香港巡演！多首經典名曲Do-Re-Mi、The Sound of Music縈繞耳邊！

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就算沒有看過百老匯音樂劇《仙樂飄飄處處聞》（The Sound of Music），想必也有聽過其中的一首歌曲——「Do-Re-Mi」，那耳熟能詳的旋律可謂整個陪伴了不少人的童年。日前，這部膾炙人口的音樂劇來到香港，於戲曲中心大劇院進行巡演。

《仙樂飄飄處處聞》（The Sound of Music）於1959年首演，隨即奪下最佳音樂劇在內的五項東尼獎，來到今年已踏入第65個年頭。音樂劇改編自瑪莉亞•馮•崔普（Maria Franziska von Trapp）的1949年的回憶錄《崔普家庭演唱團》，故事發生在二戰前夕、橫跨奧地利與德國合拼時期，講述了位於阿爾卑斯山上的一個修道院，一位實習修女瑪莉亞被派去崔普爵士家，成為家裡7名孩子的老師的故事；瑪莉亞十分熱愛音樂，不僅為孩子們帶來歡笑，也為令喪偶的爵士帶來了溫暖，更為這個家帶來了不一樣的感覺，故事線從與孩子們的相處，到德奧合拼時，全家為逃避納粹、秘密流亡瑞士的潛逃計劃……

音樂劇的國際巡演將由三屆東尼獎（Tony Award）得主Jack O'Brien帶領的百老滙創作團隊，由Natalie Duncan飾演Maria Rainer、Corey Greenan飾演Captain Von Trapp和Lauren Kidwell飾演Mother Abbess；音樂劇以英語演出，配有中文字幕，屆時便可聽到那些耳熟能詳的熱捧歌曲，如Do-Re-Mi，Climb Ev’ry Mountain, Edelweiss, My Favorite Things，以及音樂劇主題曲The Sound of Music。

西九文化區管理局表演藝術行政總監譚兆民表示：「《仙樂飄飄處處聞》無庸置疑是我最喜愛的音樂劇。無論看多少次，當音樂響起，那些山峰便活現眼前，並燃點起我心裏的熱情。」音樂劇廣受好評，不僅僅是改編自振奮人心的自真實事件，還是一個關於愛、仁慈、希望和生存的故事，在迷茫之時，為人帶來一點光。或許亦如Jack O’Brien 所說的：「假如藝術是世上最優秀的宣傳大使，那麼《仙樂飄飄處處聞》無疑是美國音樂劇史上的最佳典範之一。這齣音樂劇既包羅了深受眾人喜愛的樂章，亦是關於一個在面對困難而勇往直前的生存故事，多年來激勵無數觀眾。」

仙樂飄飄處處聞

日期：2024年4月16日至6月9日

時間：星期二至五︰晚上7時30分| 星期六︰下午2時30分、晚上7時45分 | 星期日︰下午1時30分、晚上6時30分（*演出長約2小時45分鐘，包括20分鐘中場休息）

地點：戲曲中心大劇院

門票：港幣 $588至 $1,188，另設學校及團體票優惠，以及剛由香港君悅酒店推出的佳餚貴賓及企業套票；門票現於soundofmusichk.com 公開發售。

查詢：仙樂飄飄處處聞







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