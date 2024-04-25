白明羅馬個展「百維交匯」：在探討傳統如何走向當下時，或許先擁抱改變

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四月的威尼斯甚是熱鬧，這邊廂是第六十屆威尼斯雙年展，那邊廂則是朱德群的回顧展「星雲」，而在距離威尼斯數小時火車的羅馬鬧市中，季豐軒畫廊則為中國當代藝術家白明於羅馬國立現代及當代美術館的個展「百維交匯」拉開了帷幕。

幼細而又充滿律動的線以青花繪製，形成一片水，在透潤的白瓷上搖漾著。看白明的作品，看得不只是瓷器工藝的傳承，還有傳統於當代語境下的存在意義。在當代藝術的世界中，並非只有科技與創新，也有傳統文化、工藝、藝術如何走向當代的命題。但其實這個命題並非一時之間冒出的，在每個朝代更新，藝術或工藝都有著微妙的變化，以回應當下社會狀態。但在探討如何走向當下之時，或許是先要擁抱改變。

時次展覽以藝術家三十年的藝術生涯為主軸，展出80件跨媒介作品，媒介涵蓋陶瓷、裝置、水墨和漆畫，作品所採用的媒介與材料無疑是植根東方文化的底蘊，但經煉化後，傳統與現代匯合，帶來新的解讀。如陶瓷作品《岩畫風景》（2016年）採用了元代發展成熟的釉裏紅與氧化鐵作為釉彩燒製而成，但箭筒器型的瓷器上抽象樣式，卻帶著古代岩石的圖騰；《墟·卷軸牆》（2022年）將瓷泥融入紙漿中，構成捲軸的形態以不同溫度燒製，以非傳統的手法傳遞來自傳統的觀念；《器·形式與過程》（2004年）則以器型、體量、形式與空間作為切入點，探討瓷土不同的表情，以及與空間之間的互動。除了瓷器作品，其水墨作品《山海新經》（2020-2022年）與漆畫作品《凝固的空間》（2018年）也是循著這思路發展而來。

AI或3D打印的出現，無疑完全改變了整個陶瓷的製作方法，但白明卻表示，他找到了當中的包容性，「現當代陶藝並不是要顛覆傳統，而是在傳統裡的經典和審美中去蕪存菁，繼而再增加一些新的東西。」攝影的出現，讓法國畫家Paul Delaroche說出了繪畫已死的感概，但日復一日、年復一年，攝影不但沒有殺死繪畫，還讓繪畫從現實主義中解放出來，激發了不同流派的誕生，也從當初的絕望成了推波助瀾的希望。面對日新月異的科技，白明相信未來一定有比3D打印、AI更顛覆思維方式的東西出現，「但所有新的東西未必會以替代某一種藝術為代價。」

關於白明

白明生於1965年，是屢獲殊榮的跨領域藝術家，其創作媒介涵蓋陶瓷、水墨和漆畫。作品為大英博物館、法國賽努奇博物館、薩拉貢博物館和中國美術館等重要博物館所收藏。現任清華大學美術學院陶瓷藝術系主任、教授和博士生導師，以及清華大學美術學院美術館執行副館長，引領中國當代藝術發展。

展期：2024年4月24日至6月30日

地點：羅馬國立現代及當代美術館

地址：Viale delle Belle Arti，131 羅馬，意大利







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