集時尚環保於一身的家具店！Permanent Resident奕居快閃店：帶來重新改造的酒店休閒椅、法國復古精緻食具

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活在這個集密的城市，家是讓我們喘息的空間。家居佈置往往反映我們對生活的追求和嚮往，不同家具襯托出不同風格，在挑選家具時，你會先考慮時尚？實用性？還是環保？當然，集這些元素於一身就最好不過。畢竟，尊重大自然，我們才會過得好。

「減少快時尚的家具產物」是家具品牌Permanent Resident的主要理念，品牌由Cinda McClelland Reynolds和Lucia Tait Tolani創立，二人從紐約到香港，從回收二手家具、加以設計和重新改造，到搜羅來自藝術家具品牌的新品，實現家居可持續發展，讓客人打造獨特個性的居住空間。

今年5月，Permanent Resident將會於香港奕居（The Upper House）開設首間期間限定店，帶來二人精挑細選的家具、家居裝飾品和餐桌用品。

在眾多選物中，不能錯過品牌原創設計系列的Alexandra Mirror，以天然酒椰葉纖維編織為底座，綴以經典的希臘鑰匙圖案和弧形線條，精美耐用。

Caju Collective瑪瑙碟子巴西瑪瑙手工製成，不論是石桌、木桌，還是亞麻桌布，也能輕鬆搭配，瑪瑙材質則是實用易打理；來自法國復古三件式組合銀碗，則可放置於桌上盛裝堅果零食，為家居點綴一絲復古情懷，看著也開心。

家具方面，有一對來自奕居，經升級改造的優雅休閒椅。休閒椅最初為奕居Café Grey Deluxe所用，以 Larsen烏木色 Reyes面料升級改造，面料舒適；黑白色圖案則為空間添置流行元素，適合具現代設計感的家居。

Permanent Resident的快閃店將由5月1日起，於香港奕居開幕，有興趣的大家不妨趁這次機會親身欣賞品牌的獨特美學！

Permanent Resident快閃店

日期：2024 年5月1日至5月31日

時間：中午12時至晚上7時

地點：香港金鐘道88號太古廣場奕居6樓







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