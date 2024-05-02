Affordable Art Fair 2024：集92間參展畫廊、6個焦點大型裝置！從滿目琳瑯的畫作中，將心頭好帶回家！

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Affordable Art Fair可謂是不少有意收藏藝術品的人一年一度必去的活動。今年將迎來第十一屆的藝博會，從其名字可以看出，該藝博會主打「Affordable」，所有作品的定價都不超過十萬元。這樣一來，藝術愛好者不僅可以找到自己喜歡的藝術品，還能輕鬆地將其收藏。今年的藝博會匯集了97家畫廊，展示了眾多精彩的作品。不如就讓我們一同來看看今年的藝博會有哪些特別之處吧。

在Affordable Art Fair中，以往鮮少見到大型裝置等作品，但今年藝博會卻帶來「特別項目」，以大型裝置形式展示不同藝術家的作品，包括美籍台灣藝術家 Jonathan Jay Lee《Neon》香港地下酒吧、中國藝術家「水墨盛宴」聯展（蔡天眉、一雱、黎東耀、劉佳、張彬）、阿爾及利亞藝術家Ceet Fouad「小雞」街頭藝術牆、英國藝術家Ewan David Eason《Season’s Change》透鏡藝術及樹木裝置、Sanctum Gallery創意團隊三維藝術牆重新演繹Keith Ancog畫作，以及南韓藝術家ChanBoo Jung飲管熊形雕塑。

美籍台灣藝術家 Jonathan Jay Lee的作品相信不少香港人都能找到一股熟悉感及共鳴。裝置《Neon》香港地下酒吧以香港的一街一角為藍本，將本地文化特色繪製於插畫之中，包括那些日常生活可見的茶餐廳、霓虹燈街道、酒吧等元素，將日常融入藝術之中，記錄著這座城的故事。

阿爾及利亞藝術家Ceet Fouad喜以塗鴉作為表達，他噴漆下的「小雞」（Chicanos）是他童年的縮影。兩年前，他於香港舉辦第一次個展，便以「迷失的小雞」為題，透過塗鴉講述自身故事。今次來到Affordable Art Fair當然少不了標誌性的「小雞」（Chicanos），說不定還能碰上他即席揮筆呢！

若為家居尋找藝術品添置一番，相信以風景為題材的作品是不少人都心頭好。韓國藝術家 Chanboo Jung 擅長以一次性的飲管作為創作媒介，除了標誌性的飲管熊形雕塑外，今次還以自然與環境作為命題，將廢棄的稻草轉化為裝置，回應自然之間的生命週期，訴說自然與人造物件之間矛盾。

除此以外，同場還有不同風格、類型的風景畫作，如Gallery Twostones帶來藝術家Elizabeth Langreiter的《These are all for you》、Nancy's Gallery帶來藝術家Gaoqing Shi的《In The Bamboo Forest Series 3》、E Gallery帶來藝術家Huibin Zhao的《共鳴》等，一於入場發掘下還有甚麼讓你動心的藝術品吧！

Affordable Art Fair

日期：2024年5月16至19日

地點：灣仔會展中心

查詢：affordableartfair.com

開幕之夜

5月16日（星期四）下午4時正至晚上9時正

公眾開放時段

5月17日（星期五）正午12時正至晚上9時正

5月18日（星期六）上午10時正至晚上7時正

5月19日（星期日）上午10時正至晚上7時正

家庭時段

5月18日（星期六）上午10時正至中午12時正

5月19日（星期日）上午10時正至中午12時正

門票

開幕之夜及藝博會通行證：港幣$340

公眾開放：HK$195

公眾開放優惠票：HK$160（適用於 65 歲以上長者或全日制學生）

家庭時段：HK$200（2 人或以上）







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