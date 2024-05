Affordable Art Fair 2024：集92間參展畫廊、6個焦點大型裝置！從滿目琳瑯的畫作中，將心頭好帶回家！

收藏文章

Affordable Art Fair可謂是不少有意收藏藝術品的人一年一度必去的活動。今年將迎來第十一屆的藝博會,從其名字可以看出,該藝博會主打「Affordable」,所有作品的定價都不超過十萬元。這樣一來,藝術愛好者不僅可以找到自己喜歡的藝術品,還能輕鬆地將其收藏。今年的藝博會匯集了97家畫廊,展示了眾多精彩的作品。不如就讓我們一同來看看今年的藝博會有哪些特別之處吧。

在Affordable Art Fair中,以往鮮少見到大型裝置等作品,但今年藝博會卻帶來「特別項目」,以大型裝置形式展示不同藝術家的作品,包括美籍台灣藝術家 Jonathan Jay Lee《Neon》香港地下酒吧、中國藝術家「水墨盛宴」聯展(蔡天眉、一雱、黎東耀、劉佳、張彬)、阿爾及利亞藝術家Ceet Fouad「小雞」街頭藝術牆、英國藝術家Ewan David Eason《Season’s Change》透鏡藝術及樹木裝置、Sanctum Gallery創意團隊三維藝術牆重新演繹Keith Ancog畫作,以及南韓藝術家ChanBoo Jung飲管熊形雕塑。

美籍台灣藝術家 Jonathan Jay Lee的作品相信不少香港人都能找到一股熟悉感及共鳴。裝置《Neon》香港地下酒吧以香港的一街一角為藍本,將本地文化特色繪製於插畫之中,包括那些日常生活可見的茶餐廳、霓虹燈街道、酒吧等元素,將日常融入藝術之中,記錄著這座城的故事。

阿爾及利亞藝術家Ceet Fouad喜以塗鴉作為表達,他噴漆下的「小雞」(Chicanos)是他童年的縮影。兩年前,他於香港舉辦第一次個展,便以「迷失的小雞」為題,透過塗鴉講述自身故事。今次來到Affordable Art Fair當然少不了標誌性的「小雞」(Chicanos),說不定還能碰上他即席揮筆呢!

若為家居尋找藝術品添置一番,相信以風景為題材的作品是不少人都心頭好。韓國藝術家 Chanboo Jung 擅長以一次性的飲管作為創作媒介,除了標誌性的飲管熊形雕塑外,今次還以自然與環境作為命題,將廢棄的稻草轉化為裝置,回應自然之間的生命週期,訴說自然與人造物件之間矛盾。

除此以外,同場還有不同風格、類型的風景畫作,如Gallery Twostones帶來藝術家Elizabeth Langreiter的《These are all for you》、Nancy's Gallery帶來藝術家Gaoqing Shi的《In The Bamboo Forest Series 3》、E Gallery帶來藝術家Huibin Zhao的《共鳴》等,一於入場發掘下還有甚麼讓你動心的藝術品吧!

Affordable Art Fair

日期:2024年5月16至19日

地點:灣仔會展中心

查詢:affordableartfair.com

開幕之夜

5月16日(星期四)下午4時正至晚上9時正

公眾開放時段

5月17日(星期五)正午12時正至晚上9時正

5月18日(星期六)上午10時正至晚上7時正

5月19日(星期日)上午10時正至晚上7時正

家庭時段

5月18日(星期六)上午10時正至中午12時正

5月19日(星期日)上午10時正至中午12時正

門票

開幕之夜及藝博會通行證:港幣$340

公眾開放:HK$195

公眾開放優惠票:HK$160(適用於 65 歲以上長者或全日制學生)

家庭時段:HK$200(2 人或以上)







