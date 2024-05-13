全新攝影文化空間「貫文空間」：藝術家以影像重現川龍故事，展開在地對話

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有時候，比起砍掉重來，活化荒廢或閒置的建築，為其賦予新的意義與功能，可能更為有趣。

位於大帽山的川龍村內，就有一間荒廢多時的村校——川龍公立貫文學校。學校擁有逾60年歷史，但亦閒置了逾30年。不過，近年就有不少藝文活動，讓人看到了這裡的可能性，例如「邂逅！山川人」公共藝術計劃，以藝術之名，帶生活在煩囂中的城市人走進大帽山川龍村，邂逅及發現身邊的自然與美景。而這所學校今後亦將帶著歷史的沉澱，以全新身份——攝影文化空間「貫文空間」續寫地方故事。

「貫文空間」由香港攝影文化協會營運、香港國際攝影節策劃，以社區為本，將當代攝影的創作、討論、學習和想像延伸至鄉郊。同時，邀請不同領域的藝術家與研究員，透過川龍獨特的人文地境，從自然生態、歷史、農業、食物、社區設計、科學等多角度出發，找到地方與其的火花。「貫文空間」於日前落成，同期帶來了兩位藝術家的聯展——《石頭與凝視》和《影像發聲》，以影像重現村民昔日情懷與故事。

《石頭與凝視》為藝術家黃淑琪的攝影個展。作品以川龍村村民的故事為切入點，藝術家邀請一眾村民從家中找出舊照，並與其訪談，以繪畫、文字、攝影等不同方式重新訴說回憶。

《影像發聲》則由柏齊和黃淑琦共同策劃，透過由村民拍攝的影像中，訴說屬於川龍的故事。參與這個藝術項目有三位川龍村的村民，三人背景各異，分別由他們的視角出發，從日常生活、身份認同、歷時間洪流下的川龍面貌等，捕捉他們眼中的地方文化，讓觀者以另一個角度了解這片土地。

此外，「貫文空間」亦會推出恆常項目、工作坊以及合作計劃，包括攝影沙龍（Photography Salon）、河溪生態研究及生態導賞班、攝影書角（Photobook Corner）等，邀請不同文化背景的影像創作藝術家和大眾一起在地交流。

「貫文空間」

地址：香港荃灣川龍村338荃錦公路

查詢電話：2777 0955

開幕聯展

《石頭與凝視》黃淑琪

《影像發聲:川龍村民二三事》 柏齊、黃淑琪

日期：2024年5月10日至8月4日

時間：星期四（預約開放）| 星期五、六、日（上午11時至下午2時，下午3時至6時） | 星期一至三休息







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