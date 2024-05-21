「拾維筆報」水墨展：以獨特的視角與靈感，重新審視水墨於當代藝術下的面貌

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傳統水墨講求筆觸、墨色和意境，但隨著時間的洪流，藝術媒介與形式已不斷推陳出新，水墨作為傳統媒介，又將何去何從？當談及水墨的演變與進程，現代水墨似乎總是不可磨滅的一筆。在East meets West的文化底蘊下，呂壽琨、王無邪、劉國松等人被視為現代水墨的領軍者；那麼帶著這種精神，現代水墨的傳承者又是如何克服挑戰，保持獨特的視角和靈感，帶觀者重新審視水墨創作這件事呢？

這個問題，或許能從水墨展覽「拾維筆報」（A Test of Time）中，找到些答案。展覽以時間為題、水墨為本，由香港水墨畫家馮永基策展，匯聚二十五位香港藝術家的作品，涵蓋畫作、裝置、雕塑等不同的藝術形式，呈現一眾藝術家嘗試突破傳統的框架，重新詮釋水墨在當代藝術中的面貌。

展出的作品從平面到立體、從視覺到概念，透過詮釋時間、記憶、社會變遷等不同議題，使水墨藝術具有更深層次的思考和意義。馮永基認為，「現當代水墨早已被推到更寬、更廣的領域，已經不再是用筆或非用筆的爭拗。」

就如藝術家一雱帶來的藝術裝置——《道德迷宮》，由十塊破碎的鏡子組成，當中以書法勾勒了「十誡」，利用鏡子的反射，讓觀者在觀望藝術品的同時，亦反問自己，形成互動與思考。小醉則為書法立碑，帶來雕塑作品《書法已死》；他將過往寫下的書法攪碎，為其起豎起墓碑，以死亡找到另一種重生。岑智明的《自然志》巧妙地借助自然刻畫不斷變幻的天氣，藝術家每天將一張紅紙置於室外，持續365天，讓雨水、陽光寫下一年的風雨陰晴。

談及水墨，下意識會聯想到寫意的大山大水，以及筆墨神韻，偏偏則有藝術家選擇挑戰這種傳統的觀看方式。吳文偉的《1072- 2024 • 1124 – 2022》以北宋郭熙於1072年所繪的《早春圖》和北宋李唐於1124年所繪的《萬壑松風圖》為藍本，以獨特的皺法，重新凝視古代大師的筆墨、詮釋中國山水水墨藝術的精髓。黎東耀的作品《觸地印（二）》依舊將宏觀視角轉移至微觀世界，其作品保留了墨的本色，但卻有如西方素描般精妙，而微觀中看到的日常，也帶來了一絲不真實的感覺。史秀美的作品《楓騷》則由24塊金咭組成，畫面上的飄零楓葉來自世界各地，春、夏、秋、冬綻放著迷人的韻致，交織出壯麗的四季畫卷。

展覽期間，還有一場以「由失落至收穫」（From Lost to Lots）為題的座談會，由策展人馮永基主持，邀請了四位嘉賓講者，分別是康文署副署長（文化）譚美兒、蘇富比亞洲區現代藝術部主管郭東杰、香港浸會大學視覺藝術學院研究助理教授方敏兒，以及香港大學哲學系助理教授黃裕舜，一同探討當下香港文化的發展面向，尤其是新一代在經濟霧霾下，如何自處與尋找新的機遇。

參展藝術家：

一雱、又一山人、小醉、只野仁、史秀美、伍嘉珍、冰堂主人、吳文偉、岑智明、李海瀅、周巧兒、林少宜、雨燕女、高家揚、許麗莉、曾靜英、游於藝、黃斯齡、劉佳、蔡天眉、黎東耀、謝家瑜、簡志雄、羅致勇、羅倩萍

「拾維筆報」水墨展覽

日期：2024年5月24至29日

時間：2024年5月24至28日 11:00 - 19:30 | 5月29日 11:00 - 15:00

公眾導賞：2024年5月25日14:00 ｜ 5月26日 12:00

地點：香港藝術中心包氏畫廊四樓至五樓

座談會：「由失落到收穫」（From Lost to Lots）

主持：馮永基「拾維筆報」水墨展覽策展人

嘉賓講者：

譚美兒｜康樂及文化事務署副署長（文化）

郭東杰｜蘇富比亞洲區現代藝術部主管

方敏兒｜香港浸會大學視覺藝術院研究助理教授

黃裕舜｜香港大學哲學系助理教授

日期：2024年5月26日

時間：下午4時至5時30分

地點：香港藝術中心古天樂電影院

登記：https://forms.gle/VSaj35QrA6GtHFSw5







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