大館當代美術館展覽：「布魯斯．瑙曼」——不以刻畫美為創作職責

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對於美，每個人都有自己的見解與追求。而對於美國藝術家布魯斯．瑙曼（Bruce Nauman）而言，美並不是他的創作中，首要追求的東西。

大館當代美術館於這個夏季帶來了藝術家布魯斯．瑙曼的大型個人展覽，由卡洛斯.巴薩爾多、卡羅琳.布爾喬亞、皮力策劃。這位正值83歲的藝術家自60年代起，已備受推崇；2009年更獲得威尼斯雙年展金獅獎，同年被紐約時報稱為「藝術家中的藝術家」。布魯斯．瑙曼的創作媒體甚為廣泛，從雕塑、霓虹燈、行為藝術到攝影、錄像、繪畫、版畫等，涵蓋平面、立體與不同的感官體驗，這次展覽展出了35件作品，由60年代至今的作品，橫跨藝術家創作生涯的大半生。

「我知道有些藝術家為了美而創作——他們會設法製造美的事物。他們會被美的東西感動，並視之為自己的職責：去為他人提供或創造美的事物。但我不是這樣創作的。」——布魯斯．瑙曼

不以美為靈感，只因布魯斯．瑙曼對美的理解不同。日落、鮮花、風景不會感動他去創作；相反，人世間的沮喪卻成了他作品中的主線，「搞不懂人們如何會拒絕互相理解，人對人怎麽可以如此殘酷。」

在眾多展出作品中，或許可以從三件大型雕塑中，找到線索。走進一樓的展廳，首先映入眼簾的是《動物金字塔》（1989）。這件作品由17個真實大小的現成動物標本翻模疊成，高達12英尺，階梯式的結構由大型動物至小型動物層層遞升，驟眼看帶著嘉年華中的狂歡氣息。但走進些許，可以看到動物均被剝去珍貴的毛皮和頭角，喪失了特徵。作品中的「動物」被鐵架支撐著，還有金屬絲線與膠帶固定，讓其形成眼前的金字塔形態。頂端的狐狸倒懸在鹿之上，其形態說不出是掙扎過後的死亡，還是死後才被懸吊上去。策展人皮力解釋，作品聚焦於美國如何開發西部和印第安人的一種狂歡，而這個暴力的問題至今仍存在。

順著水聲，來到一牆之隔的空間，裡面是作品《三頭噴泉（朱麗葉、安德魯、林德）》（2005）。皮力分享，這件作品談論的是人的傷害感。大水池上，懸吊著三顆頭顱，這三顆頭顱均翻模至三位藝術家。「他們」被戳得千瘡百孔，但噴出來的水卻又是清澈的，形成了一種反差。皮力憶起布魯斯．瑙曼的一句名言——每個藝術家都應該是一個閃亮的噴泉，「說的就是藝術家不斷地要把這種社會賦予他的傷害、剝奪感，轉化為一個美好的呈現。」

在旁的是藝術家創作於1981年的《南美之圈》。作品由一個大型金屬圓環和一張座椅組成，從天花板懸吊而下。藝術家將兒童遊戲中的「音樂椅」轉化為酷刑的座椅，以回應八十年代的政治酷刑。作品帶著強烈的形式感，從媒介、形狀、空間，以及與人產生的來看，都能找到些許藝術家早期受極簡主義影響下的意味。但比起以材質、形式為主的極簡主義，作品中多了些文本。那懸吊於半空的大型金屬圓環正值視線水平線，被遮擋的視線宛如被蒙著雙眼的感覺。皮力形容，「那張被打翻的座椅就像一個備受酷刑的人，雖然人不在場，還是能感覺到一種傷害感。」

劉以鬯在〈吵架〉中，是這樣寫下破碎與凌亂 ——「這嘹亮的電話鈴聲，像大聲呼救的女人得不到援救，沉人水中，復歸寧靜。突然響起的電話鈴聲固然可怕；寧靜則更具恐怖意味。寧靜是沉重的，使這個暢開著窗子的房間有了窒息的感覺。一切都已失卻重心，連夢也不敢闖入這雜亂而陰沉的現實。」，就算沒有勾勒主人翁的實質存在，卻不代表傷害不存在，而那座椅上的留白也將答案交給了觀者。

展覽中，還有不少布魯斯．瑙曼如何運用身體去探索與自身的關係，以及與他人之間的關係；以及他於60年代開始，如何運用錄像作品為媒介的先創性。上述的三件雕塑作品只是展覽的一部分，但卻讓觀者看到藝術家的另一面——他與外界以及社會關係。皮力表示，「布魯斯．瑙曼的偉大在於，他不是關注一種微觀的政治主張，而是這種政治議題背後的人類狀況。」在布魯斯．瑙曼作品中，並沒有過於複雜的語言，反而是直白的控訴著被美化及掩蓋的問題，「而他就是用最簡單的方式讓你去思考。」

「布魯斯.瑙曼」（Bruce Nauman）

日期: 2024 年 5 月 15 日 - 8 月 18 日

時間：星期二至日 11am–7pm｜星期一閉館

地點：大館賽馬會藝方及 F 倉展廳

門票：現場 HK$120(成人)| HK$60 (優惠) | HK$170 (家庭門票) ／網上 HK$120(成人)| HK$60 (優惠) | HK$170 (家庭門票)







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