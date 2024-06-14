父親節Gadgets禮物推介！RIMOWA鋁鎂合金卡套、高貴Leica相機、Sonos環迴立體音響，實用顏值高！

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還有兩天就到父親節，還在為送甚麼禮物苦惱嗎？雖然說只要是子女的心意，爸爸也會喜歡；但在一年一度的日子，當然要挑選一份實用的禮物，逗爸爸開心。今天為大家推介幾件Last Minute Gift，若父親大人是Gadget愛好者，想必絕對會喜歡！

RIMOWA鋁鎂合金卡片套

RIMOWA不只行李箱，其他出遊用品同樣實用。鋁鎂合金卡片套以RIMOWA經典Original系列風格為設計靈感，使用耐磨凹槽設計，三種色調以硬殼加上灰托，可收納6張標準尺寸信用卡或名片，配以針對RFID和NFC技術，能好好保護個人資料，爸爸絕對喜歡！

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