隨《繁花》來一場City Walk：重返90年代老上海，從建築中感受瘋狂崛起的摩登年代

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繁華落盡，方顯人生本色；世事變遷，始見真情永恆。這是金宇澄在小說《繁花》中寫下字句，寥寥數字，仿如道盡時間之見證。隨著王家衛執導的同名電視劇《繁花》開播，讓觀者將視線重投金宇澄筆下的人、事、物，回頭看向那90年代的上海，同時，也掀起一陣繁花City Walk的熱潮。

90年代的上海正值改革開放，處處充滿機遇與熱情，人人懷揣著希望不約而同的來到同一個地方。除了人，各式建築也拔地而起，寫下了從傳統走向現代的轉變，而那道獨特的風景線也透過一磚、一瓦、一木記載著歷史與故事。

成立於1868年的公和洋行，現稱為巴馬丹拿集團（P & T Group）於1911年從香港前往上海開設分公司，這一落地就留下了不少經典的建築項目，從有利大廈、香港上海滙豐銀行、海關大廈、漢彌爾登大廈到渣打銀行、和平飯店、中國銀行、百老匯大廈等，單是外灘的23棟歷史建築群中，就佔了近半數（11棟）；當中，尤為經典的和平飯店（原名為沙遜大廈）和香港上海滙豐銀行（原名為市府大樓）前後被曾被稱為「遠東第一樓」，以及「從蘇伊士運河到遠東白令海峽最講究的建築」；時至今日，它們仍是外灘最具標誌性的建築之一。

時間不復返，但卻能透過那些屹立已久的建築，走進歷史的隨意門，好好感受老上海的魅力；看看二十世紀的建築風格，如何為外灘帶來一道宛如《大亨小傳》中的嘈雜與絢爛的風景，讓人不由自主的追著這瘋狂崛起的摩登年代。

1918s：永安百貨公司

永安百貨公司落成於1918年，是當時的四大百貨公司之一，屹立百年，可謂見證著上海的種種。建築坐南朝北，其中一面的外沿呈弧形，外牆採用汰石子材質，門口處是愛奧尼式雙柱的設計，帶著濃濃的古典主義風格；與此同時，建築頂部的塔樓散發著巴洛克風格的影子，是典型的折衷主义建築物。

地址：上海南京東路635號

1923s：香港上海滙豐銀行

位於外灘12號的香港上海滙豐銀行（現為上海浦東發展銀行）是一座典型的新古典主義建築。建築外牆採用花崗岩去堆砌，灰白的質感散發著典雅的感覺；以比例、線條之美去構建純淨的新希臘風格，科林斯柱式與羅馬式穹頂的設計帶來了榮譽、莊嚴之感，體量也是當時的外灘之最。室內裝潢更是讓人目不暇給，拱型走廊與柱式設計穿插其中，門廳上有八幅以女神、神話人物為靈感的畫作，代表著匯豐銀行於世界各地八所分行；穹頂上描繪了太陽神Helios和月亮女神Artemis等神話人物，是一幅象徵著豐碩與生生不息的壁畫。

地址：上海外灘12號

1927s：海關大樓

曾為亞洲第一大鐘樓的海關大樓就在香港上海滙豐銀行的舊址旁，頂部的大鐘為世界僅存的三座大本鐘之一，而鐘樓的旗桿正是上海的經緯度。鐘樓歷經四代變遷，待巴马丹拿集团（當時的公和洋行）接手之時，海關大樓保留了四面鐘的設計，入口處採用多立克柱式，構成門廊，帶著典型的古典主義風格。外牆用了金山石和花崗石，同時適當地融入了垂直的線條，將藝術裝飾風格慢慢融入其中。此外，鐘樓的四角還設有中國式的須彌座，再添一絲莊重。

1929s：和平飯店

有「遠東第一樓」之稱的和平飯店，也被稱為外灘20號，原名為沙遜大廈和華懋飯店，於1929年落成，是當時首座10層樓以上的建築。

其建築設計採取典型的Art Deco風格，筆直而有力的線條、經典的對稱元素，將利落的書寫宏偉與裝飾美學的精髓。遠遠望去，銅製的頂尖在時間的洗禮下，氧化為經典的墨綠色；推開旋轉門廳走入室內，古典華貴的氣質迎面而來，彩色的八角拱頂下，屹立著和平鴿的雕塑，大理石地板、對稱的圖案、牆上的浮雕，無一不訴說著舊時光的情懷。

地址：上海外灘20號

1933-1934s：漢彌爾登大廈與都城飯店

繼上海首座10層樓以上的和平飯店後，巴马丹拿集团（當時的公和洋行）拿下了漢彌爾登大廈（現為福州大樓）和都城飯店的項目。同樣是採用Art Deco建築風格，筆直利落的線條下，散發了宏偉之氣，而最特別之處也是這兩座建築的佈局——對稱的姊妹樓拔地而起，而內退式的結構也記載了當時的歷史，也讓建築設計帶著絲絲巴洛克風格的影子。

地址：上海江西中路170 & 180號

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