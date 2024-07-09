大館展覽「曲詞印記：顧嘉煇x 黃霑 x 粵語流行曲」，一探廣東歌的綻放與時代的變遷

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意大利作家卡爾維諾曾說：「經典是每次重讀都會帶來初讀時滿滿的發現的快意的書。」而談及粵語流行曲的經典，不知道你的腦海中，閃現了哪個年代？

帶著好奇之心，走進大館全新夏季展覽——「曲詞印記：顧嘉煇x 黃霑 x 粵語流行曲」（Soundtrack of Our Lives）。展覽邀請了李正欣策展，由賽馬會支持、東方表行贊助，以經典歌曲出發，聚焦在顧家輝與黃霑於1972年至2003年間的創作。展覽匯集8首經典歌曲，包括〈愛你變成害你〉、〈家變〉、〈獅子山下〉、〈當年情〉、〈滄海一聲笑〉、〈上海灘〉，以及〈梵心以火〉，更將其歌曲融入不同的情境中，讓人重觸當年情懷。同時，藉由這場聲音之旅，讓觀者沉浸於70年代至千禧年初之中，從中探索粵語流行曲的興起，走過全盛時期，娓娓聽著背後的故事與一個時代的縮影。

展覽共分為5個區域，先以「靜心室」拉開帷幕。當中的「時間洪流」呈現了顧家輝與黃霑共同創作的236首歌曲，讓觀者重溫「煇黃組合」的經典創作。這個空間就如一個減壓室，過渡沉澱繁瑣的思緒。

以1970年代為主線的空間，營造了香港當時的生活場景。黑膠機上擺放了一張《白孃孃》的黑膠碟，那是1972年首部本土創作之華語音樂劇，由潘迪華製作，同時亦是顧嘉煇和黃霑的首次合作。「甚麼是情？甚麼是愛？為甚麼愛會變成害？」，隨著〈愛你變成害你〉的旋律來到大廳，窗外的萬家燈火宛如點點星光，還有遠處的獅子山，伴著由羅文主唱的〈家變〉和〈獅子山下〉，牆上還掛著黃霑寫於1977年的明報專欄「黃霑隨筆」，寫下〈香港是我們的家〉。70年代是粵語流行曲的起始，更是經歷六七暴動後，大家對於香港人的身份、思想和美好生活的追求。

穿過屋邨走廊，來到1990年代。映入眼簾的是一間兩兄弟共住的房間，桌子上擺放了一個CD，那是電影《英雄本色》的插曲〈當年情〉，由張國榮主唱。厚重的電腦銀幕上，便是那首歌的樂譜。桌上還有黃霑在明報發表的另一個專欄——「自喜集」，寫下〈MISS 煇哥〉。

顧家煇於90年代移民溫哥華，兩人雖分隔兩地，卻沒有因此而斷了合作。來到「再想像工作間」，便展示了二人平日如何溝通和合作，傳真機裏傳來的均是二人創作的過程，在這裏，可以欣賞到兩人最後的合作成果《酸酸甜甜香港地》（2003年）的錄影片段。

移步下層，美都茶餐廳重現眼前。冰室播放著〈滄海一聲笑〉（《笑傲江湖》主題曲）和〈上海灘〉（《上海灘》主題曲），在舊式卡位上，以展示餐牌的方式呈現〈滄海一聲笑〉的樂譜，頗為有趣。茶餐廳旁，是一間舊式電器鋪，收音機傳來〈梵心以火〉（《秦俑》主題曲），還有顧嘉煇參與的廣告曲目，都在這歲月中輕輕飄著。

一個關於粵語流行曲的展覽會是怎麼樣的呢？除了音樂與樂譜，編者還看到了記憶。音樂有定格記憶的能力，而伴隨著一代人成長的歌曲，在久久重聽之際，也會將人帶入歷史的漩渦，讓人重回昔日時光。







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