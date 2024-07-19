《我動故我在III》互動展覽：從肢體舞動中認識自己，探討現今社會的女性身份

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生活在繁忙的都市，你可曾停下來，和自己的身體、心靈好好對話？

三年前，偶爾得知「身體律動」這種活動，這四字聽著讓人好奇，是一種舞蹈班嗎？不，身體律動既不是藝術治療，也不是一種舞蹈風格，而是透過生活律動，讓人從肢體的舞動中認識自己。

2021年，香港賽馬會聯同香港明愛、香港青少年服務處和青躍-青少女發展網絡合辦「自主•流」身體律動計劃，與台灣雲門舞集舞蹈教室合作，為15至24歲的青少女設計身體律動課程，讓她們創造屬於自己的動作，連結身體探討現今社會的女性身份。

來到計劃的最後一年，「自主•流」於7月20日在南豐紗廠The Annex at The Mills舉行《我動故我在III》- 聽身體說故事互動展覽，以裝置藝術、影片及相片展覽等，展出參加者的歷程及成長故事，同時探討性別議題，讓公眾了解何謂身體律動，學習關顧自己的身心靈需要。

是次展覽分成4個展區，包括：「Free & Flow 自由畫」、「Free & Go ! 」、「囚」及「Light up X Body 」。4個展區分別代表了人生不同階段及情景，「Free & Flow 自由畫」先將觀者帶回童年，重新以小孩的身體及情緒表達感受。步入其他展區，意味着觀者長大後受到社會、人與環境等規範，並且被這些外界的枷鎖束縛。最後，觀者將要跳出鏡子，學習與各種社會規範共存，才能成為最自在的自己。

除了以上4個展區，展覽亦分別展出「Free & Flow 青少女作品展」，由完成計劃的青少女進行藝術拍攝。作品以鏡子作為媒介，讓青少女在注視自己的同時，亦作為律動歷程的一個總結：關顧自己每一刻的狀態，才可以好好享受與自己身體對話的時間。

賽馬會「自主•流」身體律動計劃：我動故我在III - 聽身體說故事互動展覽

日期：2024年7月20日

地址：荃灣柴灣角白田壩街45號南豐紗廠M/F The Annex at The Mills

計劃詳情：https://jcfreeflow.hk/











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