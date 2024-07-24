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24/07/2024Text: Christy Yiu

死侍與狼人｜有種友情叫Ryan Reynolds和Hugh Jackman！相愛相殺17年，婚姻般的兄弟相處之道

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　　在舖天蓋地的強勢宣傳下，Ryan Reynolds和Hugh Jackman主演的《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine）正式在港上映。這部電影真如預告片中的死侍所說，是Marvel的救世主嗎？這要留待日後定斷。不過相信大家期待的，除了電影本身，還有Ryan Reynolds和Hugh Jackman這對兄弟在電影中的相愛相殺的情節。

 

 
 
 
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始於《狼人》的17年友情

 

　　眾所周知，Ryan Reynolds和Hugh Jackman是荷里活中出名的好兄弟，二人於2009年的《變種特攻之狼人外傳》（X-Men Origins: Wolverine）一拍即合，不論在訪問、宣傳活動還是社交謀體，每天也上映不鬥嘴不痛快的戲碼，就這樣「相愛」了17年。

 

 
 
 
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　　2018年，Hugh Jackman 曾在X（Twitter）向前妻 Deborra-Lee Furness示愛，慶祝二人結婚22週年，當時Ryan Reynolds揶揄他：「我曾經以為你們最多只能維持 3個月，我錯了。」；在同年聖誕節，Hugh Jackman又和演員Jake Gyllenhaal合謀，說要舉辦「Ugly Sweater」派對，結果只得Ryan Reynolds穿上醜毛衣出席，釀成一時笑話。

 

 
 
 
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　　Hugh Jackman曾指，自己曾花太多時間想著如何捉弄對方，後來只好限制自己每天只用5小時想Ryan Reynolds，不過在日常生活，他連放狗時也不忘為對方「宣傳」：讓狗狗大便在Ryan Reynolds的照片上，相信也只有他們二人才能玩得這麼大，又不惹對方生氣！

 

 
 
 
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下一頁：雖然愛鬥嘴，私下卻十分照顧對方？

 

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    Christy Yiu

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